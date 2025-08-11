Anvelopa unui TIR a luat foc în mers, în zona Vămii Porţile de Fier I. Circulația este oprită pe DN6

Pompierii au intervenit rapid.

„Cu puţin timp în urmă, două echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin au intervenit cu două autospeciale de stingere pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autotren, pe DN 6, în zona Vămii Porţile de Fier I”, a precizat ISU Mehedinți, conform News.

Pompierii militari au acționat rapid pentru a preveni propagarea focului la încărcătura autotrenului.

„Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic determinat de frecarea unei roţi pe timpul deplasării”, au mai spus pompierii.

Nu au fost raportate victime în urma acestui incident.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a confirmat blocarea completă a circulației pe DN 6, în zona punctului Porțile de Fier 1 – PF1.

Măsura a fost necesară pentru a permite intervenția pompierilor, după ce anvelopa unei remorci a luat foc în mers.

Fumul dens și flăcările au complicat situația.

