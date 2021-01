Încep sărbătorile pe rit vechi. Sârbii din Banat au aprins badnjak-ul în Ajunul Crăciunului

Flăcările au fost mari la aprinderea copacului și au sărit nenumărate scântei, astfel că anul 2021 va fi unul îmbelșugat pentru sârbii din Banat.

„Chiar dacă lăsăm în urmă un an mai mult decât dificil, iată că și în acest an, în Ajunul Crăciunului pe rit vechi, în data de 6 ianuarie, după calendarul gregorian, 24 decembrie după cel iulian, sârbii și nu doar sârbii prăznuiesc sărbătoarea nașterii Domnului și Mântuitorului nostru, fiecare după specificul etniei sale. Noi am continuat și în acest an, chiar dacă dificil, aprinderea badnjak-ului, acea bucată de stejar pe care o aducem în mod special și o punem pe foc să ardă, semnificând în primul rând acel foc pe care l-au aprins păstorii din împrejurimile Betleemului în jurul Mântuitorului și al Fecioarei Maria, atunci când s-a născut”, spune preotul Ioța Nestorovici.

Badnjak-ul a fost pregătit cu atenție și a fost uns cu miere și cu vin. Cei care au participat la aprinderea stejarului au stat cât au putut de distanțați și au purtat mască.

„Și dacă distanțați și mai puțini din punct de vedere numeric, sper și cred cu tot sufletul că suntem mai uniți în credință și în iubirea nemărginită a lui Dumnezeu, care se naște pentru noi în istorie, în spațiu și timp, dându-ne povață cum și pentru ce trebuie să trăim”, a mai spus părintele Ioţa Nestorovici.

Sârbii din Banat sărbătoresc joi, 7 ianuarie, prima zi de Crăciun. Ei vor celebra trecerea dintre ani în noaptea de 13 spre 14 ianuarie.

