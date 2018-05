Prințul Harry și Meghan Markle au adus mai multe omagii Prințesei Diana pe durata desfășurării evenimentulului regal de sâmbătă. Unul dintre gesturile subtile făcute de cuplu a fost că mireasa a purtat un inel care i-a aparţinut mamei lui Harry, Prinţesa Diana.

Mulți spun că inelul purtat de ducesa de Sussex nu a fost doar “împrumutat” din colecția de bijuterii a Prințesei Diana, ci ar fi un cadou pe care Harry i l-a făcut lui Meghan.

The new aquamarine ring #MeghanMarkle wore tonight isn't actually new at all – it belonged to Princess Diana. We assume it was a gift from Prince Harry. Great spot, @saadsalman719 pic.twitter.com/Hr1mrbwN3g

— Meghans Mirror (@MeghansMirror) 19 mai 2018