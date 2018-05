Andreea Archip, trimisul special al Libertatea în Londra, vă oferă toate detaliile despre nunta regală, dar și cum petrece poporul englez.

Cei care au urmărit nunta regală au observat că scanul lăsat liber în mini-tribuna din Capela St. George a fost rezervat Prințesei Diana, moartă într-un accident auto la Paris, în 1997. Prințul Harry avea doar 12 ani când mama lui și-a pierdut viața.

Mai mulți experți în citirea pe buze susțin că frații William și Harry au împărtășit mai multe amintiri despre mama lor în timp ce o așteptau pe Meghan să sosească la altar, transmite The Sun.

Într-un moment emoționant, William a fost văzut întrebându-l pe Harry dacă își amintește ceva ce le-a spus Prințesa Diana, iar fratele mai mic i-a replicat: ”Da… Știu.”.

