Libertatea.ro transmite sâmbătă, de la nunta dintre Prințul Harry și Meghan Markle, cele mai importante momente de la evenimentul anului în Marea Britanie. Andreea Archip, trimisul special al Libertatea în Londra, vă va oferi toate detaliile despre nunta regală, dar și cum petrece poporul englez.

UPDATE ora 00:30. La recepţia oferită de Regina Elisabeta a II-a la Castelul Windsor a cântat Sir Elton John. Mirii au plecat apoi spre Frogmore House, unde are loc a doua recepţie, la care participă 200 de invitaţi. Frogmore House este şi locul une Harry şi Meghan au relizat şedinţa foto după anunţarea logodnei. La a doua recepţie, Meghan Markle va susţine un discurs în faţa invitaţilor.

Harry şi Meghan au ajuns la Frogmore House într-un Jaguar electric.

Dacă la ceremonia de la Capela St. George, Meghan Markle a purtat o rochie din crep de mătase semnată de designerul Clare Waight Keller – Casa Givenchy, la Frogmore House, ducesa de Sussex a ales o rochie semnată de Stella McCartney.

În plus, mireasa a purtat un inel care i-a aparţinut mamei lui Harry, Prinţesa Diana, scrie Daily Mail. Pantofii sunt Aquazzura, din satin, cu talpa de culoarea baby blue, mai scriu jurnaliştii britanici.

The Duke and Duchess of Sussex depart Windsor Castle for a reception hosted by The Prince of Wales at Frogmore House, in a silver blue Jaguar E-Type Concept Zero. This vehicle was originally manufactured in 1968, and has since been converted to electric power #RoyalWedding pic.twitter.com/hRrxEUlFlJ

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018