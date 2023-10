Poliția indoneziană investighează incidentul. Zietlow este acuzat că a ignorat obiceiurile și legile locale. În această țară strict religioasă, unde „templele și locurile sfinte nu pot fi profanate de persoane în pielea goală”.

Clipul în care apare antreprenorul german de fitness a fost difuzat pe un cont local de Instagram. „Hărțuirea lăcașurilor de cult trebuie pedepsită aspru! Ne-am săturat de comportamentul turiștilor care ne insultă patria“, se scrie în legenda filmării.

Este imposibil de spus cât de vechi este videoclipul, nici unde a fost înregistrat. Zietlow fumează în filmare.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Instructorul de fitness a luat atitudine în acest sens și a comentat videoclipul.

„Acest clip a devenit viral. Dar, din păcate, nu într-un mod pozitiv. Înainte să mă judecați, vreau să explic contextul“. spune el.

Am întâlnit un localnic care avea aici o fermă de orez și se lupta cu mari probleme financiare. Am vrut să-l ajut și i-am oferit un împrumut. Am convenit că el își va pune pământul drept garanție.