De la declanșarea invaziei la scară largă în Ucraina, pe 24 februarie 2022, regimul de la Moscova şi-a întărit controlul asupra spaţiului informaţional din Rusia, interzicând orice critică la adresa acțiunilor sale militare, restricţionând accesul la mass-media străină şi impunându-și agenda ideologică asupra întregii societăţi.

Tabere de instruire pentru influenceri

Şcolile şi tinerii sunt ţinta principală, programele şi manualele fiind umplute cu narative antioccidentale și propagandă militară predată inclusiv de veterani de război.

Îmbrăcaţi în uniforme militare, peste 120 de adolescenţi s-au reunit la Moscova la începutul lunii aprilie într-o tabără dedicată „creaţiei de conţinut”, pentru a urma cursuri predate de militari şi propagandiști din presa de stat. Programul conținea cursuri despre crearea de conţinut online, utilizarea inteligenţei artificiale şi dezvoltarea audienţelor.

„Am constituit o echipă numeroasă de tineri care înţeleg cum să difuzeze valorile statului şi ale organizaţiei noastre”, a declarat, într-un comunicat, Vladislav Golovin, un fost soldat devenit lider al unei mişcări de tineret numită „Armata Tinerilor”.

Într-un videoclip de promovare a taberei pentru influencerii, copiii aplaudă în timp ce un cadet încearcă să reîncarce o puşcă de precizie mai repede decât instructorul.

O altă organizaţie care organizează tabere similare, Mişcarea Pionierilor, a lansat concursuri prin care premiază adolescenţii cu cele mai bune bloguri şi cu cel mai mare număr de vizualizări.

Îndoctrinarea, un obiectiv esențial în lupta antioccidentală a Kremlinului

Aceste tabere se înscriu în ceea ce Keir Giles, directorul Centrului britanic de cercetare şi studii privind conflictele (CRSC), califică drept „o campanie ţintită menită să restabilească prestigiul armatei ruse”.

„Aceşti tineri cu vârste cuprinse între 14 şi 16 ani au crescut într-un mediu în care nu au cunoscut decât putinismul. Aceasta este realitatea lor şi, prin urmare, nu trebuie să ne mirăm că aceste noi încercări de a deschide canale de comunicare reflectă acest lucru”, explică Keir Giles într-un interviu acordat pentru AFP.

Aceste eforturi sunt stimulate de la cel mai înalt nivel al puterii din Rusia, și anume de la Kremlin.

„Războaiele nu sunt câştigate de generali, ci de învăţători şi preoţi de la ţară”, a declarat liderul autocrat rus Vladimir Putin în 2023, preluând un citat atribuit fostului cancelar german Otto von Bismarck (1815-1898). „Educaţia patriotică a tinerilor este esenţială”, a adăugat el.

Revigorarea unor organizații de tineret moştenite din perioada sovietică, precum „Armata Tineretului” şi „Mişcarea Pionierilor”, care se mândreşte cu 14 milioane de membri online, se află în centrul acestei strategii.

Algoritmii, un instrument propice pentru manipularea oamenilor

Veronika Solopova, expertă în inteligenţă artificială şi dezinformare la Universitatea Tehnică din Berlin, consideră că algoritmii reţelelor sociale oferă un teren propice pentru propaganda Kremlinului, permiţând crearea şi difuzarea de conţinuturi personalizate pentru a declanşa reacţii emoţionale.

„Este binecunoscut faptul că tinerii sunt uşor de radicalizat şi înclinaţi să tragă concluzii pripite, ceea ce, în Rusia, se poate traduce cu uşurinţă prin înrolarea în armată”, observă ea.

Peste jumătate dintre ruşii cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani afirmă că reţelele sociale sunt principala lor sursă de informaţii, potrivit unui sondaj realizat de un centru independent şi publicat în martie.

„Capacitatea lor de atenţie mai limitată, combinată cu uşurinţa de a partaja clipuri şi formate scurte, face din conţinutul digital un instrument extrem de puternic”, subliniază Ghiorghi Revișvili, fost membru al Consiliului de Securitate Naţională al Georgiei.

Emoția „bate” rațiunea

Aceste conţinuturi pot fi „directe şi radicale” sau „foarte subtile, menite nu să stârnească sprijin pentru Rusia, ci să slăbească solidaritatea cu Ucraina”, notează Dietmar Pichler, analist în domeniul dezinformării şi propagandei în cadrul grupului de reflecţie INVED.

La centrul de instruire din Moscova, cadeţii înţeleg potenţialul oferit de noile lor competenţe. Într-un videoclip promoţional publicat de organizatori, o tânără se mândreşte că este o regizoare care „trezeşte aceste emoţii” în rândul publicului.

„Adevărul se află într-un cadru, iar noi suntem cei care ţinem camera”, spune viitoarea influenceriță.

