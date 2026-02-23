Evenimentul, numit simbolic „Dreptate pentru Heidi”, a fost dedicat unei cățelușe care a devenit simbol al suferinței animalelor din adăposturile publice.

Potrivit organizațiilor neguvernamentale implicate, aproximativ 15.000 de câini ar fi fost eutanasiați în adăpostul din Suraia, iar mulți dintre aceștia ar fi fost ținuți în condiții insalubre, fără hrană și apă suficiente, fiind supuși unor abuzuri repetate.

Aceste informații au generat indignare și au mobilizat iubitorii de animale să ceară schimbări urgente.

„Nu este vorba doar despre un singur câine, ci despre un sistem care trebuie schimbat”, au declarat organizatorii.

Printre solicitările principale ale participanților se numără: investigarea cazurilor de abuz în adăposturi, transparență în gestionarea fondurilor publice pentru câinii fără stăpân, condiții decente pentru animale și implementarea unor programe eficiente de sterilizare.

Protestatarii subliniază că problema câinilor fără stăpân nu poate fi rezolvată prin metode drastice sau lipsă de transparență. Aceștia cer politici coerente și măsuri bazate pe responsabilitate și prevenție.

Pe 13 februarie, poliţiştii din Vrancea au extins ancheta privind adăpostul privat de câini din Suraia, suspendat pe 11 februarie, şi au făcut percheziţii la mai multe locaţii, după ce mai multe animale au fost schingiuite.

Sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Focşani, au fost puse în aplicare şase mandate de percheziţie domiciliară într-un dosar penal ce investighează uciderea cu intenţie şi fără drept a animalelor, schingiuirea acestora, abuzul în serviciu şi falsul intelectual. Verificările au vizat patru persoane fizice şi două puncte de lucru ale unei firme.

