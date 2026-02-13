Sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Focşani, au fost puse în aplicare şase mandate de percheziţie domiciliară într-un dosar penal ce investighează uciderea cu intenţie şi fără drept a animalelor, schingiuirea acestora, abuzul în serviciu şi falsul intelectual. Verificările au vizat patru persoane fizice şi două puncte de lucru ale unei firme.

Acţiunea vine după inspecţia efectuată la adăpostul din Suraia de Biroul pentru Protecţia Animalelor, împreună cu D.S.V.S.A. Vrancea şi A.N.S.V.S.A. Bucureşti, conform Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea.

În urma acestui control, autorităţile sanitar-veterinare au suspendat activitatea adăpostului şi au deschis un dosar penal pentru schingiuirea animalelor, încălcarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor.

„Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi luarea măsurilor legale care se impun”, au transmis oficialii poliţiei. Ancheta are scopul de a clarifica acuzaţiile şi de a asigura respectarea legislaţiei în vigoare.

