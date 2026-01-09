Întâlnirea a avut loc după summitul „Coaliției voluntarilor” desfășurat la Paris pe 6 ianuarie, unde Witkoff și Kushner au participat timp de două zile la negocieri cu oficiali de rang înalt din Ucraina și Europa, inclusiv cu președintele Volodimir Zelenski și cu liderii Regatului Unit, Franței și Germaniei.

Între timp, Zelenski cere o nouă întâlnire cu Donald Trump pentru a obține garanții de securitate susținute de SUA și pentru a face presiuni suplimentare asupra Moscovei, care a arătat puțin interes față de cea mai recentă propunere de pace.

Potrivit Axios, Zelenski ar putea călători în Statele Unite chiar de săptămâna viitoare sau ar putea încerca să se întâlnească cu Trump în marja Forumului Economic Mondial de la Davos.

Într-o postare pe rețelele sociale publicată joi, Zelenski a declarat că un proiect de acord de securitate între Ucraina și SUA este „în esență gata” pentru finalizare, în așteptarea aprobării lui Trump.

Rustem Umerov reported on the results of our teams negotiations in France yesterday. The bilateral document on security guarantees for Ukraine is now essentially ready for finalization at the highest level with the President of the United States. It is important that Ukraine is… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2026

El a recunoscut totodată planurile Washingtonului de a purta discuții directe cu Rusia: „Înțelegem că partea americană va discuta cu Moscova și ne așteptăm la un răspuns privind disponibilitatea reală a agresorului de a pune capăt războiului Rusia-Ucraina”, a afirmat Zelenski.

Ucraina este implicată de săptămâni întregi în negocieri multilaterale, pe fondul unui nou impuls condus de SUA pentru obținerea păcii.

Volodimir Zelenski a spus că discuțiile au ajuns la un „nou prag”, iar un acord pentru încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei este „finalizat în proporție de 90%”.

În timp ce negocierile continuă, Moscova și-a menținut atacurile asupra Ucrainei, lovind infrastructura energetică din întreaga țară.

În ultimele zile, forțele ruse au vizat capitale regionale din estul și sudul Ucrainei, lăsând regiuni întregi fără electricitate.

De asemenea, și 500.000 de locuitori din regiunea rusă Belgorod au rămas fără energie electrică, în urma unui atac ucrainean.

