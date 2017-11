INTERVIU cu președintele USR, Dan Barna: ”O infecție nozocomială dintr-un spital nu este de stânga sau de dreapta”

Președintele partidului ”Uniunea Salvați România” (USR), Dan Barna, a vorbit la ”Interviurile Libertatea” despre obiectivele mandatului său de doi ani, ca președinte ales al USR, de a se extinde la nivelul marilor orașe și comune din România, despre candidatura unică la Primăria Capitalei din partea dreptei românești, și despre posibilitatea de a intra în jocul alegerilor anticipate, dacă PSD-ALDE vor continua să ignore avertismentele societății. Nu în ultimul rând, Dan Barna a explicat de ce este necesară contribuția societății civile, la opoziția față de coaliția de guvernare, PSD-ALDE.

Interviu realizat de Claudiu Săftoiu

Domnule deputat Dan Barna, ați fost astăzi protagonistul unui ”moment” în Parlamentul României: ați intrat în biroul lui Liviu Dragnea și i-ați cerut socoteală pentru asumarea – fără consultarea tuturor parlamentarilor – a unei scrisori adresate Departamentului de Stat al SUA, de către Parlamentul României. Cu ce v-ați ales după această acțiune?

A fost ceva neașteptat. A avut loc ședința Camerei Deputaților, al cărei președinte este domnul Liviu Dragnea – din păcate pentru România -, deși Liviu Dragnea nu conduce ședințele, așa cum ar trebui. Ședința a fost condusă de domnul Iordache. Reprezentanții opoziției – USR, PNL și PMP – au venit la microfon și au exprimat protestul și nemulțumirea față de ceea ce au făcut domnii Dragnea și Tăriceanu ieri, de a asuma în numele Parlamentului poziția lor față de comunicatul Departamentului de Stat al SUA. Acesta pur și simplu atrăgea atenția României, în calitate de parteneri în structurile transatlantice, că abuzul și destabilizarea justiției este un fapt grav, care creează preocupări. Era un mesaj foarte normal și firesc, în actualul context, în care majoritatea PSD-ALDE chiar încearcă să destructureze justiția. Practic, chiar asta se întâmplă, pe repede înainte. (…) Legat de declarația domnilor Tăriceanu și Dragnea, procedura spune foarte clar că astfel de declarații trebuie asumate după votul Parlamentului. Noi nu am fost de acord. Am început dezbaterile. Domnul Iordache ne-a pus pumnul în gură, (…) și în mod absolut aberant pentru democrația din România, s-a votat ca domnul Dragnea să nu vină la ședință. Este ridicol ca majoritatea să voteze ca președintele Camerei să nu participe la ședință. (…) Împreună cu colegii mei de la USR, am luat mesajul ”NU în numele meu”, și am mers la biroul domnului Dragnea.(…) Opinia domniei sale a fost că nu poate nimeni să îi oprească dreptul la opinie.(…) Am vorbit cu colegii mei juriști și vom face o plângere disciplinară. Orice poziții politice am avea, avem un regulament și acela trebuie respectat.

Sunteți la primul mandat de parlamentar. Cum vi se pare dinamica acțiunii parlamentare? Se poate face ceva din opoziție, cu majoritatea PSD-ALDE?

Categoric, se poate face ceva. USR este un partid constituit din oameni care nu au mai făcut politică.(…) ”Colectiv” a fost momentul acela care a schimbat conștiința publică: de fapt, totul este politică. Suntem generația de politicieni ”Colectiv”, categoric, da. Înainte de asta, eram un antreprenor ca toți ceilalți. Dacă oamenii nu se implică în politică, lucrurile nu se vor schimba. O infecție nozocomială dintr-un spital nu este de stânga sau de dreapta. Lipsa unei autostrăzi, după 27 de ani, ține tot de calitatea oamenilor din politică. Dacă nu se schimbă această calitate, vom continua să trăim cu domnii Dragnea și Tăriceanu, personaje politice penale. Nu mai putem continua așa, ca țară. E foarte simplu.

Sunteți președintele USR, partid care a scăzut în sondaje. Poate că lumea aștepta mai mult de la dumneavoastră.

N-aș spune că scade. USR a avut o perioadă de scădere, după demisia președintelui fondator, care a fost un moment emoțional. După poziționarea noastră împotriva modificării Constituției, cu privire la definiția familiei, USR a intrat pe un trend ușor ascendent. Mi-am propus stabilizarea USR-ului pe o poziție foarte clară: de partid de opoziție, decent, care aduce profesionalism și competență în viața politică. Se și vede în ultimele săptămâni o activitate pe componenta de opoziție, inițiativele, reforma electorală. Avem doar 9 la sută acum, și 2000 de membri, la nivel național. Sunt oameni asumați individual, activi politic. Calitatea resursei umane este fundamental diferită. (…) Raportul MCV și, acum, declarația americanilor, arată că ceea ce face în aceste zile PSD, zguduind justiția, ne scade credibilitatea. Termenii diplomatici înseamnă de fapt că ”ați dat-o de gard”. (…) Inițiativa USR –”Fără penali în funcții publice” – a avut un mare succes. Începem să reprezentăm acel partid de care e nevoie în societate. (…) Guvernul și majoritatea parlamentară s-au chinuit să rezolve problema penală a domnului Dragnea. De aceea îi cerem domnului Dragnea să își dea demisia din fruntea Camerei Deputaților.

Cum colaborați cu PNL?

Avem o colaborare parlamentară inerentă, firească. Moțiunea de cenzură a fost inițiată în sistem colegial. Nu avem întâlniri comune, înainte de a intra în comisii. Majoritatea fiind atât de mare a PSD-ului, nu are rost. Există colaborare la inițiativele de luptă împotriva PSD.

USR îl va susține pe Nicușor Dan, dacă acesta, din afara partidului, se va decide să candideze la Primăria Bucureștiului?

La acest moment, Nicușor Dan este opțiunea pe care o avem pentru Primăria Capitalei. Pentru moment, este candidatul pe care l-am susținut. (…) E o miză foarte importantă pentru București, să generăm un candidat unic. Noi nu avem acum altă alternativă, referitor la unitatea dreptei, decât Nicușor Dan, candidat unic la Primăria Capitalei.

USR are nevoie de o profilare mai clară, în rândul electoratului. Cam care ar fi aceasta?

Suntem un partid al transparenței decizionale. Am reușit să impunem un amendament la legea bugetului de stat, prin care instituțiile publice sunt obligate acum să publice pe site toate grilele de salarizare. (…) Suntem singurul partid care și-a făcut publice toate sursele de venit din campania electorală. În perioada următoare, vrem să devenim un partid al credibilității. (…) Miza mea și miza partidului în acești doi ani de mandat al meu este să ne extindem, sa avem filiale nu doar în capitale de județ, ci și în mai multe orașe, și chiar comune, să aducem personalități și profesioniști în partid.

Considerați că a vă coaliza cu strada, împotriva guvernării PSD-ALDE, este soluția corectă, ca partid parlamentar de opoziție?

Presiunea străzii este unul din instrumentele care s-au dovedit funcționale. Ordonanța 13 a fost oprită de presiunea cetățenilor din stradă.

Strada se ridică, pentru că opoziția nu reușește să își facă treaba în parlament.

N-aș spune asta. Strada se ridică, pentru că instrumentele opoziției sunt insuficiente, pentru a putea bloca o majoritate care ignoră principiile de funcționare ale statului. (…) Strada nu ne împinge pe noi, politicienii din opoziție. Cetățenii își exprimă cerința lor la un stat normal, în care puterile să fie clar separate, în care persoanele cu probleme penale să fie trase la răspundere. Cetățenii cer asta pentru ei, pentru copii lor. (…) Vom uza de toate posibilitățile legale, pentru a determina PSD să renunțe să tragă înapoi România, cu 20 de ani. (…) Evident, în măsura în care instrumentul alegerilor anticipate ar putea să funcționeze, ar trebui luat în calcul, nu există nici un fel de dubiu în direcția asta. Nu știu dacă retragerea completă a opoziției din parlament ar putea să genereze rezultatul acesta.

