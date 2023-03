INTERVIU. „Nicolae Ciucă? Eu nu cred că putem vorbi de o persoană autonomă care răspunde la acest nume”

Despre Klaus Iohannis: „Pare să folosească forța, mai degrabă decât discernământul. Adică face alegeri proaste (prim-miniștrii Cîțu, Ciucă) și pe urmă bate mârțoaga doar-doar o ajunge la linia de sosire, dar mârțoaga crapă pe drum”

Libertatea: Conflictul dintre europarlamentarul Rareș Bogdan și ministrul Bogdan Aurescu a scos la iveală tensiuni mai profunde din interiorul PNL. „Prima bătălie pentru independența partidului trebuie să fie cu Ciucă, dacă vrem să scăpăm de dependența de Iohannis”, a declarat „pe surse” unul dintre liderii PNL. Începe Iohannis să scape partidul din mână?

Alina Mungiu-Pippidi: Cred că e vreun an deja, de când s-a rupt coaliția PNL-USR, când am spus că vor urma războaiele pentru succesiunea lui Klaus Iohannis, în care președintele nu mai este decât unul dintre cei care încearcă să controleze ce vine după el. Acesta e episodul 3 sau 4, că am pierdut socoteala? Oricum nu ultimul.

Iohannis nu mai are de mult controlul total, și îl are cu atât mai puțin cu cât pare să folosească forța, mai degrabă decât discernământul. Adică face alegeri proaste (prim-miniștrii Cîțu, Ciucă) și pe urmă bate mârțoaga doar-doar o ajunge la linia de sosire, dar mârțoaga crapă pe drum.

– Plecarea lui Nicolae Ciucă de la Palatul Victoria i-ar putea afecta rapid poziția din fruntea partidului?

– Îmi dau seama că există unii care cred în existența lui Nicolae Ciucă. Poate din cauza distanței, eu nu cred că putem vorbi de o persoană autonomă care răspunde la acest nume. Dar poate eu nu exist și există el, și asta e posibil.

Din perspectiva mea, Ciucă nu poate fi mai existent sau mai inexistent decât este – el se va stinge cum se stinge lampa asta, cine a băgat-o în priză, acela o va și scoate.

– Vom asista la o distanțare a liderilor PNL de Klaus Iohannis înainte de expirarea mandatului de la Cotroceni?

– Există lideri în PNL? Eu văd doar o masă de clienți al căror patron va dispărea și agitația obișnuită de a găsi pe altcineva care să poată suplini renta pe viitor. Pleașca, zicea Paleologu, cu candoare, dar prefer renta, că e mai academic.

– Ce șanse are Nicolae Ciucă să fie desemnat candidat al PNL la prezidențiale?

– Au fost momente în istorie când unele curente electorale erau așa de puternice – Solidaritatea la primele alegeri libere din Polonia după comunism, de exemplu – că se spunea „Poți pune și un cal în fruntea listei și lumea tot l-ar vota”.

Acuma, oricâte resurse mai are PNL, bani dați la presă în avans, părți din serviciile secrete care sunt ale lor, etc., nu cred că pot pune și un cal și să câștige. Ce pot face sigur e să scadă participarea la zero, mai ales a taberei lor.

„Iohannis va păstra dreptul de a decide”

– Ce alte variante au liberalii? Știm cine cu cine se luptă în PNL pentru această candidatură?

– Și motanul meu luptă cu cățelul cine e stăpânul canapelei și când vine femeia în casă ajung amândoi afară. M-aș bucura să existe autonomie în PNL pentru a face o alegere, dar cred că Iohannis va păstra dreptul de a decide în această privință.

Se va face lobby la el, vor merge cu sondaje, dar, cum au falsificat de mult și piața de sondaje, și cea de opinie publică, sunt ca unii care au dat găuri la toate bărcile și, când vor să fugă din portul sub asediu, nu știu dacă au mai lăsat vreuna întreagă pe care să o ia.

„Tandemul CC”

– Marcel Ciolacu a spus că nu respinge ideea unei candidaturi în tandem cu Nicolae Ciucă la viitoarele alegeri, dar că este greu de realizat un astfel de scenariu. Cum ar trebui înțeles acest mesaj? Este o invitație la negocierea unei alianțe politice PSD-PNL care să prezinte liste comune la parlamentare și un candidat unic la Cotroceni?

– Ar fi o variantă foarte bună pentru statul paralel, care hai să ne înțelegem odată că există acum, că și Cioloș, și Drulă, și Rareș Bogdan l-au citat, deși strigau ca din gură de șarpe că nu există în 2017-2018. Numai Iohannis rămâne să ne spună după terminarea mandatului că a fost înfrânt de el, în rest avem toate confirmările, și chiar și asta am mai auzit-o de vreo două ori.

Da, pentru elitele informale care conduc statul e mai bine să nu ne mai pierdem vremea cu alegerile deloc. Alegerile, fie și organizate de STS, au un element de imprevizibil, lumea mai are și preferințe, nu poți descuraja chiar pe toți oamenii populari să se prezinte la vot, că nu ești Putin.

Deci e mult mai bine fără alegeri și cu tandemul preferat de ei, tandemul CC. Care, cum ne arată tot ei din când în când, e preferabil unei Românii fasciste, „AURizate”. Alina Mungiu:

– Care sunt șansele realizării unei astfel de alianțe? Cine ar avea de câștigat dintre cele două partide?

– Partidele sunt la fel de controlate în acest moment prin serviciile secrete și organele de anchetă și la fel de lipsite de oameni cu veritabilă tracțiune populară, deci tot establishmentul câștigă dacă eliminăm riscul și alegerile devin de formă.

– Ce impact ar avea formarea unei astfel de alianțe preelectorale asupra procentelor AUR și USR?

– Probabil ar crește, dacă găsesc de undeva o personalitate prezidențiabilă, că pe moment nu au. AUR îl are pe Simion, care e bun de gură, dar liga minoră, dar USR, pe aceeași rețetă cu PNL și același control, a curățat pe oricine avea un capital propriu electoral din partidul lor sau cele pe care le-au fagocitat (Macovei, Cioloș), minus primarii, care par însă bine legați de glia lor. Ca atare, legislativele, mai degrabă decât prezidențialele, i-ar putea favoriza să capitalizeze uzura coaliției de guvernare.

„Ciolacu va pierde, dacă nu îi sunt aranjate alegerile”

– Nici la PSD, lucrurile nu sunt mai clare în privința candidatului pentru Cotroceni. Fără candidatura în tandem, ce riscă Marcel Ciolacu dacă se înscrie în cursa prezidențială?

– Ciolacu va pierde, dacă nu îi sunt aranjate alegerile. Dar dacă sunt aranjate cu tandemul, nu m-ar mira ca vreun independent care are capital propriu (Geoană, Mircea Diaconu) să nu încerce să construiască un partid de ultim moment, ca în Franța, un partid prezidențial, cum a făcut Macron când s-a ales prima dată.

Lumea vrea o personalitate la președinție, ați văzut ce rezultat a făcut dna Dăncilă. Dacă Ciolacu vrea să repete performanța ei, e liber să o facă.

Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu. Foto: Hepta

– Există cu adevărat „intelectualul de stânga” despre care Marcel Ciolacu a spus că ar putea candida din partea PSD la prezidențiale?

– Vorba nu e dacă există, ci dacă îi cunoaște dnul Ciolacu? El l-a citat pe Cristoiu, care raporta la Securitate despre colegii lui disidenți, cam ăsta e capitalul uman al PSD.

În al doilea rând, trebuie să-i cunoască poporul, și cei pe care îi știu eu sunt tineri și obscuri, nu sunt de prezidențiale, iar cei în care a investit PSD sunt fie compromiși, fie morți, fie ambele, vezi Răzvan Theodorescu.

