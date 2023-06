Interviu. Venit tocmai din Mali, un tânăr a fost avertizat în privința României: „Frate, atenție la buzunare, unde pui portofelul, ai grijă să nu te păcălească”. Dar românii l-au surprins

Înaintea Revoluției din 1989, veneau mulți africani cu burse pentru a studia în România. Ulterior, au continuat să sosească tineri care să dorească a se specializa la noi, pentru ca, în ultimii ani, să ajungă mulți tineri fotbaliști care văd în ligile din țara noastră o rampă de lansare spre mai bine. Nu sunt puțini cei ce și-au făcut un viitor aici, căsătorindu-se cu românce. Povestea lui Aboubacar Gakou urmărește firul epic deja devenit tradițional pentru unii dintre cei sosiți în România.

„Mi-au zis: «Atenție la buzunare, vezi unde pui portofelul!»”

Țara sa, Mali, este prinsă de mai multă vreme în lupte sângeroase care au îndoliat unul dintre cele mai mari state africane. Una dintre cele mai sărace țări de pe continent și din lume. Din Mali, la 5.000 de kilometri depărtare de noi pe calea aerului, încă 2.500 de kilometri în plus pe ruta auto, „Abu” a plecat în Franța, mai întâi, pentru a-și urma pasiunea și un mod de viață. Fotbalul. Un bun amic de-ai săi i-a recomandat să lase fotbalul amator în care evolua acolo, la liga a 5-a, și să îmbrățișeze oportunitatea ivită pentru el.

„Am eu un prieten care caută atacanți la Lugoj, lângă Timișoara, în România. Hai, încearcă-ți norocul acolo, ești undeva mai sus”, i-a transmis prietenul care era familiarizat cu fotbalul românesc. «Unde?! Stai să aflu ce-i pe acolo!», a replicat Abu, iar primele informații l-au speriat. Mulți vorbeau România de rău. «Frate, dacă mergi acolo, atenție la buzunare, vezi unde pui portofelul, ai grijă să nu te păcălească pe-acolo!», doar astea auzeam. Mă și gândeam, eu plec din Mali să scap de rele, ajung în România ca să fie tot rău?!”, a rememorat africanul într-un interviu acordat Libertatea.

Românii l-au șocat: „Foarte amabili”

În 2019, și-a luat inima în dinți – „am zis să risc, să vin să joc fotbal, să câștig bani, să fiu mai sus”, a ajuns la Lugoj, iar viața i s-a schimbat pentru totdeauna. „Primul impact m-a șocat, într-adevăr. Fiindcă mă așteptam să fie rău, iar în România toți se comportau frumos cu mine și erau foarte amabili. Mă gândeam că poate încearcă să mă atragă într-o cursă. Așteptam atent să văd ce urmează, de unde ar putea veni atacul, dar în realitate oamenii erau buni, amabili, atât. Românii m-au surprins plăcut de la bun început”, a mărturisit atacantul. A venit când avea 25 de ani, acum a împlinit 29 la finalul lunii mai.

„Am citit că poți da peste urși pe stradă! Aș fi curios”

Viața lui în România a cunoscut și umbre, nu doar lumini. „Am trăit și momente în care n-am fost plătit la timp, cu salarii întârziate sau perioade de neplată. Apoi, mi s-a promis ceva, ulterior nu mai era valabil. Dar am întâlnit și oameni care s-au interesat de mine, despre cultura africană, despre Mali. Vreau să văd partea frumoasă a lucrurilor, cum apreciez și că oamenii de la Reșița, în frunte cu președintele Cristi Bobar, s-au ținut de cuvânt față de mine”, a precizat Gakou, fotbalist ce-a contribuit la promovarea celor de la CSM Reșița, „Milanul din Banat” cum este supranumit, în al doilea eșalon.

Sunt și detalii care nu-i plac la români: „Bârfa! Sunt oameni care vorbesc mult. Și nu despre ei! Nu despre ceea ce fac ei, ci de alții. Asta mă deranjează. Și mai e chestia când nu se țin de cuvânt, când promit ceva și nu merg pe această linie. Fără supărare!”.

Imediat, a ținut să puncteze ce-i place în România: „O țară frumoasă, cu peisaje extraordinare. N-am preferințe, îmi place și la mare, și la munte. Ți-am zis, peisajele sunt deosebite. Îmi plac și animalele. Bine, am citit în ultima vreme că poți da și peste urși pe stradă! Serios?! Aș fi curios să-i văd de aproape, dar sper să ne separe un geam, ceva”.

„Bine că m-am îndrăgostit de un african”

România a reprezentat și locul unde și-a găsit perechea. S-a cunoscut cu Adela, o bănățeancă din Lugoj, la puțin timp după ce-a ajuns acolo, de trei ani sunt căsătoriți, iar de doi ani o au pe micuța Maria.

În poveste a intervenit Adela, cea care l-a ajutat și cu limba română: „Ne-am cunoscut pe o aplicație de dating, am început să vorbim, apoi am ieșit la o cafea și de atunci … Nu ne-am mai lăsat unul pe celălalt. A fost dragoste de la prima întâlnire. Bine, eu îl observasem pe el în oraș, ca să fim sinceri. Glumind un pic, nu sunt mulți de culoarea lui, de 1,90 de metri și ceva, printr-un orășel ca Lugoj”.

Ce le place să facă în cuplu? „Mai gătim!”, a continuat Adela râzând. „Nu știu nici eu să gătesc ciorbe și sarmale, bine că m-am îndrăgostit de un african care e sportiv de performanță și are o dietă strictă. Îi mai fac ardei umpluți, apoi am învățat și meniuri de la el de acasă”. A intervenit în discuție Abu: „Scrie, te rog, că sunt fan cașcaval pane”. Maria deja a gustat din papanași, africanul găsește desertul „prea greu” pentru el.

Nu dansează, de voie, de nevoie a prins gustul manelelor

Au făcut cununia civilă pe repede-înainte în plină pandemie de coronavirus, în 2020, n-au mai apucat și nunta religioasă. „Tot atunci programasem să mergem și la el, în Mali, dar a dat pandemia în noi. Cea mică e prea mică, mai așteptăm până să mergem în Mali, să mai crească și ea, să se mai liniștească viața acolo”, a mărturisit bănățeanca.

Sunt haioși împreună, râd din orice, iar când Abu este chestionat ce muzică românească preferă, este din nou motiv de glume. „Manelistule!”, a reacționat Adela, explicând apoi: „Abu nu dansează deloc, păcat, are talent, are mișcările, dar nu-i place la petreceri. Îi zic «manelist» fiindcă în vestiar doar muzica asta se ascultă, ca-n orice vestiar cu fotbaliști”.

„Frate, nu dansez, dar a ajuns să-mi placă muzica Georgianei Lobonț și a lui Florin Salam. Doar s-o ascult, m-am obișnuit cu ce pun băieții în vestiar. Adela are alte gusturi muzicale, total diferite. E cu rock-ul, Phoenix, Cargo, ne mai întâlnim la gusturi doar când ascultăm muzică internațională”, a explicat Abu.

