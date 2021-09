Șase capete de acuzare pentru purtare abuzivă în exercitarea funcției. Pentru toate șase, magistrații de la Judecătoria Sectorului 4 l-au găsit vinovat pe fostul șef al Secției de Poliție numărul 26 din Capitală, Mihail Dinică.

Libertatea a prezentat ieri dosarul. Este vorba despre bătăi în cursul anchetelor. Pumni, picioare, uneori cu bâta de baseball. Minori pălmuiți, înjurați și umiliți până la lacrimi. Faptele s-au petrecut în 2017. Sentința judecătorilor a fost dată pe 23 august 2021. Nu este definitivă, urmează apelul.

Comisarul neagă toate acuzațiile. Spune că nu a bătut și nu a folosit niciodată o bâtă de baseball. Totul i s-ar trage de la faptul că s-a pus cu Clanul Sportivilor.

„E mâna Clanului Sportivilor”

L-am întâlnit pe Mihail Dinică, vineri, 17 septembrie, într-un birou al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Sectorului 1. Aici activează din 2018, când a fost pus la dispoziție.

O clădire decrepită, lipită de Secția 1 de pe bulevardul Lascăr Catargiu. Polițiști înghesuiți, calculatoare de acum 20 de ani, telefoane cu fir, maldăre de dosare pe jos sau în saci.

„Da ce, parcă presa se interesează în ce condiții lucrăm noi”, se plânge comisarul, care până să răspundă la întrebări vrea să știe cum de am descoperit dosarul său: „Acolo scrie Mihail Dinică, nu șeful Secției 26. Fiți sincer, e mâna Clanului Sportivilor”.

„Bâta de baseball, dacă era să existe, ar fi fost găsită la percheziție”

Reporter: Ați folosit vreodată în anchetă o bâtă de baseball?

Mihail Dinică: Nu. Toate sunt niște invenții, bâta de baseball, dacă era să existe, ar fi fost găsită la percheziția care s-a făcut la sediul secției când încă eram în funcție. Neanunțat, după vreo trei luni de interceptări, supravegheri, pe toate căile.

Adică în momentul în care au fost mutate atâtea forțe, pentru că devenise Dinică o persoană extrem de importantă, dintr-odată așa, și de interes pentru alții, clar ar fi trebuit să se găsească.

– Când s-a făcut percheziția?

– În noiembrie 2017.

– Plângerile referitoare la bâta de baseball au fost depuse din februarie…

– În decursul unui an.

– Sunt părți vătămate care vă acuză că le-ați bătut și martori…

– Sunt așa-zise părți vătămate, iar acei martori care sunt martori în dosar nu spun că au văzut, ci că au auzit de la părțile vătămate. E o mare diferență.

– Există o constatare medicală…

– Cu zero zile de îngrijire medicală.

– Bătăi la tălpi, în ficat… De ce ar fi inventat aceste lucruri?

– Păi, ascultați-mă puțin. O persoană bătută cu o bâtă de baseball nu ar necesita nicio zi de îngrijire medicală? E o absurditate așa ceva.

„Mi-am făcut meseria”

– Pentru ceea ce spuneți dumneavoastră că este o absurditate ați fost totuși condamnat, în primă instanță.

– Vă întreb și eu: cum a ajuns Dinică să devină atât de important? Din punctul meu de vedere sunteți unealta ori a Clanului Sportivilor, și sunt convins că așa procedează, ori a unor părți din dosar, pedofilii care sunt trimiși în judecată, pentru că au spus treaba asta.

– Nu aveți nimic să vă reproșați referitor la acuzațiile din acest dosar?

– Nu. Mi-am făcut meseria.

– Ați bătut vreodată în anchetă?

– Nu. Dacă a fost nevoie vreodată să imobilizez o persoană care s-a opus arestării, am folosit forța. E cu totul altă treabă, în limitele legii.

– Avem doi minori despre care instanța spune, pe baza probelor administrate, că i-ați pălmuit. Vorbim inclusiv despre înregistrări din biroul dumneavoastră.

– Înregistrările nu relevă așa ceva. Dosarul nu este finalizat, nu pot să comentez așa ceva.

– Ați pălmuit minori?

– Nu.

– Există un martor care v-a văzut pe hol și a depus plângere împotriva dumneavoastră, pentru că ați fi pălmuit un minor.

– Martorul acela pe care dumneavoastră îl invocați este un martor care era cercetat pentru tentativă de omor. Toate persoanele astea care sunt în dosar, așa-zișii vătămați, sunt persoane care urmăreau un folos și un beneficiu în urma plângerilor făcute, pentru a scăpa de dosarul în care erau cercetați.

Dacă l-ați verificat pe Dinică, ați verificat și așa-zisele părți vătămate? Există în Codul Penal prevederi legale care dacă dezvăluiai informații despre alte infracțiuni, beneficiai de o reducere a pedepsei.

Culmea, așa-zisul martor a beneficiat de pe urma acestei plângeri pe care a făcut-o de reducerea pedepsei. Că a fost condamnat la 3 ani și jumătate închisoare.

Ați verificat părțile vătămate? Pedofili, trimiși în judecată pentru act sexual cu minori. Dar nu asta e important, important este Dinică, în calitate de polițist și mare funcție de șef de secție pe care a avut-o, a ajuns să fie în situația asta.

„Sper că Justiția va deschide ochii în apel”

– Ați fost condamnat în primă instanță la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare pentru purtare abuzivă în exercitarea funcției.

– Pe nedrept. Fără probe și pe nedrept. Dar eu sper că Justiția va deschide ochii în apel și va vedea adevărata valoare probatorie a acestui dosar. Eu sunt convins că mai există justiție în țara asta.

Cum vă explicați că, înainte să se declanșeze acțiunea asta împotriva lui Dinică, plângerile astea au stat nelucrate într-un fișet la un Parchet, unele și peste un an. Îmi puteți da un răspuns?

– Nu sunt în măsură să vă dau un răspuns. Dar, dacă aveți amabilitatea, mai am câteva întrebări.

– Vreți să faceți un reportaj și să-l faceți pe Dinică oaia neagră a poliției. Nu este nicio problemă. Îmi asum. Cum mi-am asumat tot, îmi asum și asta.

Înregistrările „sunt trunchiate”

– V-ați adresat unei fete de 15 ani cu următoarele cuvinte: „cioară proastă, târfă ordinară”?

– Nu este adevărat.

– Dar sunt înregistrări de la dumneavoastră din birou.

– Înregistrările nu sunt veridice și nu sunt legale. Sunt ilegale.

– Ce înseamnă că nu sunt veridice?

– Sunt trunchiate.

– Deci nu v-ați adresat niciodată cu aceste cuvinte?

– Și dacă m-am adresat, nu direct. Dacă a fost o exprimare, nu a fost adresată direct persoanei, sunt trunchiate și luate din context, exact ca să se ajungă la inculparea mea.

– Altă anchetă, un tânăr de 26 de ani, tot la dumneavoastră în birou, îi spuneți: te bat până…

– Nu-mi mai spuneți de acolo…

– …te bat până o să vomiți și sânge pe gură…

– Vă repet, înregistrările alea sunt contestate. Procesul este pe rol, nu pot să mă pronunț. Vedem ce va hotărî mai departe Curtea de Apel.

„Am devenit un ghimpe pentru grupările infracționale”

– Vă reproșați ceva în modul în care ați acționat ca polițist la Secția 26?

– În toată activitatea mea de polițist nu am ce să-mi reproșez, pentru că am aplicat legea. De aia am devenit un ghimpe pentru grupările infracționale, care au ajuns să stăpânească inclusiv mediul politic, inclusiv administrațiile publice. De aceea s-a ajuns la situația asta.

Orice polițist de judiciară de-a lungul carierei poate avea parte de ordinul zecilor de plângeri, de la zeci de cetățeni, nemulțumiți pentru tot felul de probleme. Asta înseamnă că ești vinovat dacă ai fost acuzat? Faceți o statistică: câți polițiști sunt reclamați de părți.

– De-a lungul carierei dumneavoastră în poliție ați întâlnit astfel de practici, se mai dă câte-o palmă, câte-un pumn?

– Sunt fel și fel de metode. Fiecare își face munca așa cum consideră mai bine. Și fiecare răspunde pentru ce face.

„Asta mi-am dorit și asta doresc în continuare să fac: investigații criminale”

– Mai participați în momentul de față la anchete?

– Normal că nu. Fișa postului nu-mi permite. Nu am interacțiuni cu cetățeni, cu dosare, nu. Sunt aici, la Secția 1, din 2018, din momentul în care am fost pus la dispoziție.

– Doriți să rămâneți în continuare în Poliție?

– Doresc să rămân în Poliție pentru că meseria mi-am ales-o din plăcere. Mi-am dorit întotdeauna să mă fac polițist, mi-am urmat visul și mi l-am atins. Din 1992 sunt în sistem, am făcut liceul de poliție și Academia de Poliție. Singur, fără să fiu ajutat, pentru că asta am visat. Sunt specialist pe judiciar de când am ieșit polițist, în 1999.

Dacă v-aș da așa un sumar al dosarelor, al faptelor și al grupărilor destructurate cât am activat la serviciul de investigații criminale sector 4, fără lipsă de modestie, nu știu câți polițiști se pot lăuda cu… Nu am făcut singur, sunt cu colegii mei, dar…

Am fost șef de birou, șef de serviciu investigații criminale la sectorul 4. Acolo am activat din 2001, acolo am și evoluat profesional și acolo am activat până când am fost pus la dispoziție. Asta mi-am dorit și asta doresc în continuare să fac. Nu am dorit să fac altă muncă în Poliție, doar investigații criminale.

Mihail Dinică a declarat apel la decizia Judecătoriei Sectorului 4. Apel au declarat și trei dintre părțile vătămate, dar și Parchetul. Dosarul va fi judecat la Curtea de Apel București.

