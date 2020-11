Într-un interviu acordat pentru Școala 9, la final de carieră, profesoara se declară mulțumită de ce lasă în urmă și vorbește despre provocările pe care sistemul de educație le are de înfruntat în acești ani, de la digitalizare, la politizare sau la modelele la care școala românească poate apela.

Rămâne în minte cu toate amintirile generațiilor de copii care au terminat la Ferdinand. Dintre toate, cea mai aproape de suflet este din ziua când a dat mâna cu regele Mihai, scrie publicația Școala 9 BRD, o platformă publicistică având ca temă educația, fondată și finanțată de BRD, dar scrisă de jurnaliști independenți.

Școala 9: Pregătirea profesorilor este o problemă în general în sistemul de educație din România. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru?

Violeta Dascălu: La noi în școală sunt pregătiți altfel, pentru că au văzut că se poate altfel, se simt bine ei. Schimbarea pleacă cu tine. Dacă nu înțelegi că nu poți să rămâi într-o rutină, că nu poți să rămâi cu o concepție, cu o metodă, cu un mod de a gândi, pentru că așa nu se întâmplă nimic. A fost foarte dificil să înțelegem asta. Și acum unor colegi le este foarte greu cu adaptarea. Nu e ușor și nu se face peste noapte. Cred că nu numai la noi, ci în toată țara se întâmplă asta. Va mai trece timp până când vom ști să facem lecții online și le facem cam după ureche și nu iese întotdeauna, și trebuie insistat și exersat.

Recomandări Ciprian Ciucu, după mesajul viral ”fără luminițe de Crăciun în Sectorul 6”

Școala Ferdinand a devenit un model de bune practici pentru celelalte școli din România, fiind printre puținele școli incluzive. Abandonul școlar a scăzut sub 1%, în comparație cu câteva zeci de procente, cât era la începutul mandatului Violetei Dascălu.

Cum v-ați descurcat în perioada asta de pandemie? Mulți părinți sunt nemulțumiți. Toată lumea critică pe toată lumea.

Noi am fost pregătiți cumva. Aveam o platformă pe care lucram. Am avut sprijin mult de la părinți. Am avut investiții în școală și am putut să începem imediat. Am avut un start bun. În perioada pandemiei am stat aproape toți, ne vedeam și vorbeam despre cum ne simțim. Am avut ajutor din partea terapeuților și psihologilor ca să trecem cu bine, emoțional vorbind. În toamnă, primul lucrul pe care l-am făcut a fost ca toată lumea să învețe lucreze cu Classroom.

Toate clasele sunt dotate cu camere de luat vederi și calculatoare, se poate face predare online pe bune din toate spațiile. Dar ceea ce cred că lipsește, în toată țara, nu numai la noi, este pedagogia digitală, despre care nici nu s-a vorbit la noi. Aici este mult de muncă. Cât să stea copiii în fața ecranului, ce să le dai, cum să le dai? Violeta Dascălu, directoare

Citește continuarea interviului cu directoarea care a primit în 2017 din partea Ambasadei SUA la București premiul “Femei Curajoase”, pe Școala 9 BRD.

PARTENERI - GSP.RO Problema simplă de matematică care a devenit virală în Spania: „98% nu dau răspunsul corect”

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Monica Pop spune ADEVĂRUL despre spitalul Lețcani deschis după incendiul de la Piatra Neamț. Rușine!

HOROSCOP Horoscop 17 noiembrie 2020. Berbecii ajung la concluzii în care cred, fără să le analizeze destul la rece

Știrileprotv.ro Descoperire importantă a cercetătorilor japonezi. Cum poate fi ucis coronavirusul în 15 secunde

Telekomsport Medicul care a prezis pandemia de COVID-19 în 2017 a anunţat că urmează un nou dezastru: "O perioadă întunecată". Ce se poate întâmpla în 2021