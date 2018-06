Ce spune fostul ministru Ion Ariton, singurul achitat în dosarul ”Gala Bute”

Contactat de Libertatea, fostul demnitar a declarat că a știu de la începutul anchetei în dosarul ”Gala Bute” că nu a comis nicio ilegalitate.

”Despre ceilalţi inculpaţi nu vă pot spune nimic, pentru că fiecare îşi cunoaşte situaţia. Despre mine, ce pot să vă spun e că îmi pare rău că a durat atât de mult procesul şi ancheta penală, pentru că, încă de la început, am ştiut că nu am făcut nicio ilegalitate, că nu am încălcat legea nicio secundă când s-a organizat Gala Bute. Chiar şi când eram senator mi-am rugat colegii să-mi ridice imunitatea, ca să ajungem în instanţă, să putem demonstra că am avut dreptate. Sunt lucruri care te macină, te uzează şi, până la urmă, lasă urme. Eu le mulţumesc celor care au judecat, pentru că au judecat corect. Ştiam care va fi finalul, doar că a fost un pic cam mult. Dar e bine când se termină cu bine”, a spus Ion Ariton.

Întrebat dacă în urma acestei experienţe va mai accepta vreo funcţie de demnitate publică, fostul ministru a spus că nu s-a gândit la acest aspect: “Este mult prea repede ca să iau o decizie. Am ce să fac, sunt aproape de familie şi familia de mine. Deocamdată n-am luat nicio decizie”, a mai spus Ion Ariton, pentru Libertatea.

Ion Ariton a fost achitat pentru acuzațiile de participaţie improprie la abuz în serviciu și folosire a influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite. Procurorii DNA l-au acuzat pe fostul ministru al Economiei că a determinat reprezentanții a zece companii de stat, printre care Hidroelectrica, Nuclearelectrica si Romgaz, să sponsorizeze ilegal organizarea Galei Bute de către firma lui Rudel Obreja.

În acelaşi dosar, Elena Udrea a fost condamnată, definitiv, la 6 ani de închisoare cu executare, Rudel Oreja a primit cinci ani de închisoare, iar Tudor Breazu a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare.

Ştefan Lungu, fost consilier al Elenei Udrea, a primit o pedeapsă de un an şi şase luni cu suspendare, iar Gheorghe Nastasia, fost secretar general în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare.

Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Naţionale de Investiţii, a fost condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare, iar Dragoş Marius Botoroagă, administratorul unei firme, a primit doi ani şi şase luni cu suspendare.

Hotărârea definitivă a fost pronunţată în lipsa Elenei Udrea, care din februarie este plecată în Costa Rica, de unde a anunțat că este însărcinată cu iubitul ei, Andrei Alexandrov. La mijlocul lunii aprilie, Elena Udrea a transmis, prin intermediul avocatului său, că are statut de refugiat politic în Costa Rica.

Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, Elena Udrea, în perioada în care a fost ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului, a coordonat un sistem prin care persoanele cele mai apropiate ei, respectiv Lungu, Topoliceanu, Nastasia şi Breazu, au primit, cu ştiinţa sa, sume de bani de la reprezentanţii unor societăţi comerciale pentru a le garanta plata la timp a lucrărilor finanţate de ministerul pe care îl conducea.

Anchetatorii spun că sumele obţinute au intrat fie nemijlocit în patrimoniul Elenei Udrea (în numerar ori prin plata unor bunuri şi servicii), fie în patrimoniul unor persoane indicate de aceasta (Organizaţia Bucureşti a PDL şi Rudel Obreja).

Udrea mai este acuzată că a determinat alţi funcţionari din minister să îşi încalce atribuţiile, cu prilejul achiziţiei de servicii de publicitate la ”Gala Bute”, prejudiciind bugetul instituţiei şi creând un folos necuvenit pentru Rudel Obreja.

Citește și:

Interviu cu Adrian Coman, românul care se luptă pentru recunoașterea cuplurilor gay. A obținut o primă victorie la Curtea Europeană de Justiție

REPORTAJ/ Cornel Victor Barbu, românul admis la Academia Navală a SUA: “Bunica așa mi-a spus: cu un ochi plâng, dar cu altul sunt fericită”