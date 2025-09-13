România, „vigilentă în fața agresiunii rusești”

„Două aeronave F-16 au fost ridicate de urgență din Baza 86 Fetești și au urmărit drona până la dispariția acesteia de pe radar, în zona Chilia Veche”, a precizat oficialul care a dat asigurări că „situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol”.

Totodată, Moșteanu a afirmat că „misiunea este în desfășurare și revenim cu detalii. România își apără spațiul aerian și rămâne vigilentă în fața agresiunii rusești”.

Populația din zona de nord a județului Tulcea a fost avertizată, sâmbătă după-amiază, cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, în contextul războiului din Ucraina, desfășurat în apropierea graniței cu România.

Două aeronave de luptă au decolat de la Fetești

„În urmă cu puţin timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi au fost îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie. Durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, potrivit News.ro.

Două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriana Feteşti au decolat sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, informează MApN printr-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, la ora 18.12 a fost emis mesajul RO Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 18.23 aeronavele F16 au detectat o dronă în spaţiul aerian national, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 de kilometri SV Chilia Veche, când a dispărut de pe radar.





