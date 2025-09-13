O nouă alarmă aeriană

Autorităţile au emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie.

RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian
Mesaj Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea. Foto: ISU

În urmă cu puţin timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi au fost îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie. Durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, potrivit News.ro.

Oamenii, îndemnați să evite panica

Totodată, cetățenii sunt sfătuiți să respecte cu stricteţe măsurile de siguranţă transmise de autorităţi și să citească cu atenţie mesajele primite prin sistemul RO-Alert.

Recomandări
Recomandări
Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate, ăsta e original Electrecord!”

De asemenea, oamenii sunt îndemnați să „evite panica şi să anunţe la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 orice situaţie care le pune în pericol siguranţa ori dacă au nevoie de ajutor”.

Pe 21 august, două aeronave Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane au monitorizat situația aeriană la granița cu Ucraina. Avioanele au decolat de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru a supraveghea zona de nord a județului Tulcea.

Bătaie cu bâte și topoare în plină stradă la Craiova: un mort și patru răniți. Polițiștii au reținut 3 oameni

Alte știri
Știri România 19:42
60% dintre copiii români au început şcoala fără rechizite, ghiozdan sau încălţăminte. 10% nu au bani nici de pix și caiet
Cristina Nemerovschi, autoare inclusă în programa pentru Bacalaureat, despre viața de scriitor în România: „Piața de carte este pe patul de moarte”
Interviu
Știri România 19:00
Cristina Nemerovschi, autoare inclusă în programa pentru Bacalaureat, despre viața de scriitor în România: „Piața de carte este pe patul de moarte”
Întâlnirea emoționantă de care a avut parte Andra. Cu cine s-a revăzut după 20 de ani artista: „Mi-a fost dor de ei și de atmosfera aceea unică”
Stiri Mondene 16:57
Întâlnirea emoționantă de care a avut parte Andra. Cu cine s-a revăzut după 20 de ani artista: „Mi-a fost dor de ei și de atmosfera aceea unică”
Cât costă școala privată unde învață băiețelul lui Ștefan Bănică Jr și al Laviniei Pîrva. Alexandru are șase ani și e coleg cu fetița Alessandrei Stoicescu
Stiri Mondene 15:39
Cât costă școala privată unde învață băiețelul lui Ștefan Bănică Jr și al Laviniei Pîrva. Alexandru are șase ani și e coleg cu fetița Alessandrei Stoicescu
Politic
Politică 17:45
Premierul Bolojan nu va demisiona dacă CCR respinge Pachetul 2, spune Moșteanu: „Nu are cine să-l înlocuiască”
Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României
Analiză
Politică 10:00
Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României
