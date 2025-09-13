O nouă alarmă aeriană

Autorităţile au emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie.

Mesaj Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea. Foto: ISU

„În urmă cu puţin timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi au fost îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie. Durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, potrivit News.ro.

Oamenii, îndemnați să evite panica

Totodată, cetățenii sunt sfătuiți să respecte cu stricteţe măsurile de siguranţă transmise de autorităţi și să citească cu atenţie mesajele primite prin sistemul RO-Alert.

De asemenea, oamenii sunt îndemnați să „evite panica şi să anunţe la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 orice situaţie care le pune în pericol siguranţa ori dacă au nevoie de ajutor”.

Pe 21 august, două aeronave Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane au monitorizat situația aeriană la granița cu Ucraina. Avioanele au decolat de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru a supraveghea zona de nord a județului Tulcea.



