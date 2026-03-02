Aceasta marchează expirarea unui decret emis acum 50 de ani de fostul președinte al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, care a acordat Arhiepiscopiei Tomisului dreptul de folosință gratuită asupra imobilului.

Vila, cu o suprafață desfășurată de peste 620 de metri pătrați, a servit ca reședință oficială pentru Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Construită în 1903 și clasificată drept monument istoric (cod LMI: CT-II-m-B-02808), clădirea este cunoscută sub numele de Casa „Nicolae Pilescu” și se află pe Bulevardul Elisabeta nr. 21, paralel cu faleza Cazinoului.

Vila a fost recent supusă unor lucrări de construire la interior, deși astfel de intervenții sunt interzise fără avizul Direcției Județene pentru Cultură.

Secretariatul de Stat pentru Culte a confirmat că, odată cu expirarea termenului de 50 de ani prevăzut în decret, „dreptul de folosință gratuită al Arhiepiscopiei Tomisului asupra imobilului proprietate de stat (…) încetează de drept, fără a fi nevoie de un act administrativ suplimentar de revocare sau de preluare, iar imobilul revine în proprietatea statului român și în administrarea municipiului Constanța”.

Astfel, nu mai este necesar niciun demers suplimentar pentru ca autoritățile locale să preia în gestiune clădirea.

Casa „Nicolae Pilescu” a fost construită la începutul secolului XX de medicul Nicolae Pilescu, pe un teren de 366 de metri pătrați, după sistematizarea Bulevardului Elisabeta și amenajarea promenadei de-a lungul țărmului mării, conform platformei Heritage Constanța.

Arhitectura sa îmbină stiluri precum neoclasicul, rococo și Art Nouveau, iar clădirea se distinge prin detalii ornamentale bogate, precum ferestrele cu privire spre mare, ușile tripartite în arc turtit și feroneria specifică acestui stil artistic.

Rămâne de văzut ce destinație va avea vila după ce revine în administrarea autorităților locale. Până atunci, Arhiepiscopia Tomisului mai are la dispoziție câteva săptămâni pentru a părăsi imobilul, conform prevederilor legale, și a încheia o perioadă de cinci decenii de utilizare gratuită a acestuia.

Alte știri

Româncă găsită pe jumătate dezbrăcată și fără viață, printre gunoaie, în Italia: „Oricine o cunoaște ar trebui să vorbească”
Știri România 09:14
Româncă găsită pe jumătate dezbrăcată și fără viață, printre gunoaie, în Italia: „Oricine o cunoaște ar trebui să vorbească”
Peste 1.000 de români au rămas blocați în Orientul Mijlociu, după ce Israelul și SUA au atacat Iranul. Cum vor ajunge înapoi în țară 
Știri România 08:13
Peste 1.000 de români au rămas blocați în Orientul Mijlociu, după ce Israelul și SUA au atacat Iranul. Cum vor ajunge înapoi în țară 
