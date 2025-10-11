Cultul personal și influența politică

Într-o amplă analiză, publicația Info Sud Est a arătat ascensiunea arhiepiscopului Teodosie al Tomisului, una dintre cele mai controversate figuri ale Bisericii Ortodoxe Române (BOR). ÎPS Teodosie a devenit un personaj influent atât în BOR, cât și în sfera politică, fiind asociat cu AUR sau cu fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu.

Este mai mult un om al lui Dumnezeu decât un politician”, declara Teodosie despre Călin Georgescu într-un interviu acordat publicației Le Figaro în 2024.

De-a lungul timpului, arhiepiscopul a fost implicat în diverse scandaluri, inclusiv în timpul pandemiei, când a organizat un „al doilea Paște” sfidând restricțiile sanitare impuse de autorități. BOR s-a delimitat de acțiunile sale, subliniind că acestea sunt asumate exclusiv de ierarh.

În cei 25 de ani de activitate la Constanța, Teodosie a construit un cult personal paralel cu structura BOR. Acesta a beneficiat de sprijinul politicienilor locali, al oamenilor de afaceri și al rețelelor sociale.

Teodosie a beneficiat de sprijinul administrației Mazăre-Constantinescu din Constanța, care i-a facilitat construirea a numeroase biserici și capele. „Ne-am propus să construim 32 de noi biserici și cred că le vom realiza pe toate”, declara Radu Mazăre, citat de Info Sud Est.

În perioada în care cei doi colaborau, numărul bisericilor din Constanța s-a triplat. Arhiepiscopul a fost un susținător fervent al primarului Radu Mazăre.

De asemenea, Teodosie a fost implicat în crearea unui complex monahal privat la Văcăreștii Noi, un spațiu considerat un focar de neolegionarism în Dobrogea. Pe pereții acestui așezământ sunt reprezentate figuri legionare.

Teodosie a fost implicat în mai multe dosare penale

De-a lungul anilor, Teodosie a fost implicat în mai multe dosare penale.

În 2009, publicația România Liberă i-a organizat acestuia un flagrant, prin înscrierea incognito a unui reporter la facultate, ilegal, fără respectarea condițiilor necesare înscrierii, în schimbul unei sume de bani. Procurorii au deschis dosar penal însă speța a fost tergiversată și, în cele din urmă, închisă.

În anul 2017 a fost trimis în judecată pentru fraudarea fondurilor UE în dosarul „Ferma Nazarcea”, dar a fost achitat atât de Curtea de Apel Constanța, cât și de Înalta Curte de Casație și Justiție. 

„Știam că cele pentru care eram cercetat nu există. Păcat de osteneala celor ce au întors pe față și pe dos toate acele declarații și acuzații. Mulțumesc lui Dumnezeu și mă rog pentru toți cei ce păzesc dreptatea în această țară să aibă mereu credință lumină și dragoste de oameni”, a declarat ÎPS Teodosie după aflarea sentinței judecătorești definitive. 

În mai 2024, ÎPS Teodosie a fost trimis în judecată de procurorii DNA – Serviciul teritorial Constanța pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență.

Teodosie a fost acuzat de DNA că a promis unui om de afaceri un procent de 20% din suma de 800.000 de lei pe care persoana respectivă se angaja să o obțină pentru Arhiepiscopia Tomisului, folosindu-și pretinsa influență, pentru reabilitarea unor biserici. Dosarul încă se judecă.

„În luna iulie a anului 2023, suspectul Petrescu Teodosie, în calitatea menționată mai sus, ar fi promis suma de 160.000 de lei unui om de afaceri (martor în cauză), reprezentând un procent de 20% din suma de 800.000 de lei, pe care acesta din urmă ar fi trebuit să o obțină pentru Arhiepiscopia Tomisului, în urma folosirii influenței pe care ar fi afirmat că ar fi avut-o asupra funcționarilor cu drept de decizie în această privință din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte”, a transmis DNA.

Arhiepiscopul a fost acuzat și de colaborare cu Securitatea, dar a negat vehement, susținând că angajamentul semnat a fost „un jurământ de credință față de țară”.

Ambițiile de a deveni mitropolit

Teodosie nu a renunțat la visul de a transforma Arhiepiscopia Tomisului în mitropolie, un demers respins de BOR.

în 2024, Teodosie le-a cerut preoților să protesteze față de refuzul BOR de a transforma Arhiepiscopia Tomisului în mitropolie, ca să arate că are susținere. Sfântul Sinod l-a judecat atunci pentru răzvrătire și presiune publică, iar Teodosie a anulat protestul în ultimul moment.

Patriarhul Daniel a redus influența lui Teodosie, transferând județul Tulcea sub păstorirea Episcopului Visarion. Astfel, arhiepiscopia condusă de Teodosie este singura din țară formată dintr-un singur județ.

Deși sancționat de BOR, arhiepiscopul continuă să fie un personaj activ, iar acțiunile sale suscită dezbateri aprinse în societatea românească.

