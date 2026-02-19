De la fast și eleganță la război și abandon

Construcția Cazinoului din Constanța a început la dorința regelui Carol I și s-a încheiat în 1910, după mai mulți ani de șantier. Conceput ca un spațiu al eleganței și al divertismentului, edificiul adăpostea săli pentru jocuri, biliard și spectacole, dar și zone dedicate lecturii și întâlnirilor mondene. În primele decenii de funcționare, era unul dintre cele mai animate locuri ale orașului, unde se organizau baluri fastuoase și concerte apreciate de publicul select.

Secolul XX a adus însă schimbări dramatice. În timpul Primului Război Mondial, clădirea a fost transformată în unitate medicală temporară, iar în anii celui de-al Doilea Război Mondial a fost folosită în scopuri militare și afectată de bombardamente. Refacerea ei s-a făcut în condiții dure, cu ajutorul deținuților politici, care au lăsat în pereți mesaje scrise despre suferința și identitatea lor – descoperite abia recent, cu ocazia lucrărilor de restaurare.

În perioada comunistă, imobilul a avut roluri culturale și turistice, fiind utilizat pentru activități publice și administrat de structuri ale statului. După 1989, lipsa intervențiilor a dus la degradarea accentuată a clădirii, care a rămas ani buni închisă și vulnerabilă, până la demararea amplului proces de restaurare.

Mitologia lui Ovidiu, reinterpretată într-o experiență vizuală

„Metamorfoze” este un spectacol imersiv care transpune publicul într-o călătorie vizuală și sonoră prin miturile fondatoare ale lumii antice. Inspirată din opera lui Ovidiu, experiența urmărește nașterea universului, apariția oamenilor și intervenția zeilor, într-o succesiune de tablouri simbolice despre creație, iubire, putere și transformare.

Povestea începe în haosul primordial, unde forțele divine aduc ordine și echilibru. Urmează epocile omenirii – de la armonia Vârstei de Aur la degradarea morală a Vârstei de Fier – marcate de conflicte, suferință și schimbare. Potopul, intervențiile zeilor și metamorfozele spectaculoase conturează un univers în care nimic nu rămâne neschimbat.

Momentele dedicate miturilor celebre – Apollo și Daphne, nașterea lui Bacchus, destinul tragic al Philomelei sau coborârea lui Orfeu în Infern – aduc în prim-plan forța transformării ca lege universală. Spectacolul evocă apoi fondarea Romei, mitul lui Romulus și Remus și ascensiunea lui Cezar, urmată de domnia lui Augustus.

Finalul readuce figura poetului însuși. Exilat la Tomis, pe țărmul Pontului Euxin, Ovidiu privește spre o lume care i-a rămas departe. Ultimul tablou, inspirat din „Tristele”, surprinde singurătatea exilului și legătura profundă dintre mit și realitate, dintre Roma și țărmul îndepărtat al Mării Negre.

Ateliere creative pentru micii vizitatori

La Cazinoul din Constanța, copiii sunt invitați să descopere istoria prin joacă și creativitate. Programul educativ îi transformă în mici exploratori ai arhitecturii și artei decorative, oferindu-le ocazia să înțeleagă povestea clădirii prin activități interactive și exerciții practice.

Atelierele includ jocuri de construcție inspirate din elementele arhitecturale ale Cazinoului, realizarea de vitralii și frize decorative, dar și exerciții grafice inspirate din picturile murale. Experiența este completată de un tur ghidat participativ, adaptat vârstei copiilor, care îi ajută să privească detaliile clădirii cu alți ochi.

Programul combină educația despre patrimoniu cu partea creativă, oferind o experiență memorabilă atât pentru cei mici, cât și pentru părinți, elevi sau studenți.

Program și tarife:

  • Marți – vineri: aproximativ 90 de minute
    Preț pachet: 70 lei/persoană (atelier + tur ghidat)
  • Sâmbătă – duminică: aproximativ 45 de minute
    Preț: 50 lei/persoană (include doar atelierul)

Pentru weekend, participarea la atelier necesită achiziționarea separată a biletului de acces în celelalte spații ale Cazinoului. Tariful pentru ateliere este identic pentru copii și părinți.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 19.38.19Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 12

Tarife și intervale de vizitare ale Cazinoului din Constanța

Cazinoul din Constanța poate fi vizitat de marți până duminică, în intervalul 10:00 – 18:00, cu pauză între 13:00 și 14:00. Ultima intrare este permisă la ora 17:30.

Tarifele pentru vizitarea generală sunt următoarele:
– 53 lei pentru adulți
– 26 lei pentru elevi, studenți și pensionari
– gratuit pentru copiii sub 7 ani
– gratuit pentru persoanele cu dizabilități și pentru un însoțitor al acestora

Pentru cei care doresc o experiență mai detaliată, este disponibil și turul ghidat pentru grupuri (25–30 de persoane), la tariful de 106 lei/persoană.

Cazinoul din Constanța, experiență pentru toate vârstele: istorie, jocuri interactive pentru copii și „Metamorfozele lui Ovidiu"

