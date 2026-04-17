00:00 - Acum 32 minute Democrații americani îl acuză pe Pete Hegseth de declanșarea unui „război neautorizat împotriva Iranului” și bombardarea civililor Democrații îl acuză pe Hegseth de inițierea unui război „neautorizat”, de vizarea ilegală a civililor, de gestionarea imprudentă a informațiilor militare sensibile, de obstrucționarea Congresului și de abuz de putere. Un grup de legislatori democrați speră să-l pună sub acuzare pe șeful Pentagonului, Pete Hegseth, acuzându-l de „infracțiuni grave și delicte minore”, inclusiv lansarea unui „război neautorizat împotriva Iranului” și vizarea civililor. Articolele de acuzare au fost depuse la Cameră de către un grup condus de deputatul Yassamin Ansari, democrat din Arizona, pe 15 aprilie. Aceștia susțin că Hegseth a comis șase acte care justifică punerea sub acuzare: inițierea unui război „neautorizat” în Iran, încălcarea legilor conflictelor armate care interzic armatei să vizeze civilii, „gestionarea imprudentă” a informațiilor militare sensibile, obstrucționarea supravegherii Congresului, abuzul de putere și „aducerea denigării” armatei americane prin conduita sa. „Pete Hegseth și-a încălcat jurământul față de Constituție, a pus trupele americane în pericol grav prin divulgarea neautorizată de informații clasificate, s-a angajat în abuz de funcție și a avut un comportament sub demnitatea funcției sale și a efectuat acțiuni militare ilegale în ciuda obligației sale de a refuza”, a susținut Ansari într-un comunicat.

00:00 - Acum 32 minute Iranul și Pakistanul subliniază că Libanul trebuie să facă parte din armistițiu Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că Libanul trebuie să fie inclus în orice armistițiu cuprinzător, în timpul discuțiilor cu șeful armatei pakistaneze, Asim Munir, la Teheran. „Libanul este o parte integrantă a armistițiului cuprinzător.” Vorbind în timpul întâlnirii, Ghalibaf a subliniat că Iranul urmărește o pace regională mai largă și legături mai puternice cu țările vecine, în special cu Pakistanul. El a cerut o cooperare economică, politică și de securitate mai profundă, descriind relațiile dintre cele două țări ca fiind o prioritate. Munir s-a întâlnit, de asemenea, cu președintele iranian Masoud Pezeshkian – o declarație de la acea întâlnire nu a fost încă publicată. Ghalibaf a declarat că Iranul rămâne angajat în pace, dar a acuzat partea americană că subminează progresul prin nerespectarea angajamentelor sale. Ghalibaf a subliniat, de asemenea, necesitatea ca orice acord de armistițiu să acopere toate zonele de conflict, îndemnând mediatorii să asigure implementarea acestuia. Munir a salutat discuțiile și a declarat că Pakistanul a depus eforturi pentru a preveni instabilitatea de-a lungul frontierei sale cu Iranul de la începutul conflictului. „Înțeleg importanța armistițiului din Liban și îl voi respecta.” El a adăugat că Islamabadul va continua eforturile diplomatice pentru a sprijini dezescaladarea și a menține stabilitatea regională.

Ministerul iranian de Externe a denunțat amenințarea Departamentului Trezoreriei SUA de a intensifica sancțiunile împotriva Iranului drept „terorism economic". Politicile „nu sunt altceva decât terorism economic și extorcare sponsorizată de stat – acțiuni care echivalează cu crime împotriva umanității și, prin efectul lor cumulativ, constituie genocid", a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Esmaeil Baghaei, într-o postare pe X joi. Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a avertizat în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă, miercuri, cu privire la impunerea unei serii de sancțiuni secundare împotriva Iranului. „Suntem acum dispuși să aplicăm sancțiuni secundare, ceea ce este o măsură foarte severă, iar iranienii ar trebui să știe că aceasta va fi echivalentul financiar al ceea ce am văzut în activitățile cinetice", a declarat Bessent reporterilor. Sancțiunile ar viza companii și nave despre care Departamentul Trezoreriei susține că exportă petrol și gaze naturale iraniene, precum și țări care cumpără petrol iranian.

Share

Google News

Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații