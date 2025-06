A „distrus complet și total”, susține Trump

Comentariile lui Rafael Grossi par să susțină o evaluare inițială a Agenției de Informații a Apărării a Pentagonului, care sugerează că atacurile Statelor Unite asupra unor situri nucleare cheie iraniene de săptămâna trecută nu au distrus componentele de bază ale programului său nuclear ci, probabil, l-au întârziat doar cu câteva luni.

Deși evaluarea finală a serviciilor militare și de informații nu a venit încă, Trump a susținut în repetate rânduri că a „distrus complet și total” programul nuclear al Teheranului.

Conflictul de 12 zile dintre Israel și Iran s-a declanșat la începutul lunii iunie, când Israelul a lansat un atac fără precedent, despre care a afirmat că viza împiedicarea Teheranului să dezvolte o bombă nucleară. Iranul a insistat că programul său nuclear are scopuri pașnice.

Trei situri necleare-cheie, atacate

SUA au atacat apoi trei situri nucleare-cheie iraniene, iar amploarea pagubelor aduse programului nuclear al Teheranului a fost intens dezbătută de atunci.

Oficialii militari americani au furnizat în ultimele zile informații noi despre planificarea atacurilor, dar nu au oferit nicio dovadă nouă a eficacității acestora împotriva programului nuclear al Iranului.

În urma briefing-urilor clasificate din această săptămână, parlamentarii republicani au recunoscut că atacurile americane s-ar putea să nu fi eliminat toate materialele nucleare ale Iranului – dar au susținut că acest lucru nu a făcut niciodată parte din misiunea armatei.

Daune severe, dar nu „totale”

Întrebat despre diferitele evaluări, Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a declarat în emisiunea „Face the Nation with Margaret Brennan” de la CBS: „Această abordare de tip clepsidră în ceea ce privește armele de distrugere în masă nu este o idee bună”.

„Capacitățile pe care le au sunt acolo. Pot avea în câteva luni, aș spune, centrifuge în cascadă care se rotesc și produc uraniu îmbogățit. Dar, așa cum am spus, sincer vorbind, nu se poate susține că totul a dispărut și că nu mai există nimic acolo”, a spus acesta, conform unei transcrieri publicate înainte de emisiune.

„Este clar că au existat pagube grave, dar nu sunt pagube totale”, a continuat Grossi. „Iranul are capacitățile necesare acolo: capacități industriale și tehnologice. Așadar, dacă doresc, vor putea să înceapă să facă acest lucru din nou.”

Grossi a mai declarat pentru CBS News că AIEA a rezistat presiunilor de a spune dacă Iranul are arme nucleare sau era aproape de a le avea înainte de atacuri.

„Nu primeam răspunsuri credibile”

Grossi a subliniat necesitatea ca AIEA să aibă acces la Iran, pentru a evalua activitățile nucleare. El a spus că Iranul a divulgat informații agenției până la recentele atacuri israeliene și americane, dar că „au existat unele lucruri pe care nu ni le-au clarificat”.

„În această zonă sensibilă, legată de numărul de centrifuge și cantitatea de material, am avut o vizibilitate perfectă”, a spus el. „Ceea ce m-a îngrijorat este că existau și alte lucruri care nu erau clare. De exemplu, am găsit urme de uraniu în unele locuri din Iran, care nu erau instalațiile declarate în mod normal. Și ne-am întrebat ani de zile de ce am găsit aceste urme de uraniu îmbogățit în locurile x, y sau z? Și pur și simplu nu primeam răspunsuri credibile.”

O parte din uraniul îmbogățit, mutată

Evaluarea inițială a Pentagonului a arătat că Teheranul ar fi putut muta o parte din uraniul îmbogățit din amplasamente înainte ca acestea să fie atacate, dar Trump a insistat că nimic nu a fost mutat.

„Este logic să presupunem că, atunci când anunță că vor lua măsuri de protecție, mutarea materialului ar putea fi una dintre ele. Dar, așa cum am spus, nu știm unde s-ar putea afla acest material sau dacă o parte din el ar fi putut fi atacată în timpul acelor 12 zile”, a spus Grossi.

Între timp, Teheranul a făcut demersuri pentru a se retrage de sub supravegherea internațională a programului său nuclear.

Parlamentul iranian a adoptat un proiect de lege care oprește cooperarea cu organismul ONU de supraveghere nucleară, în timp ce ministrul de externe, Abbas Araghchi, a declarat, de asemenea, că țara ar putea regândi apartenența sa la Tratatul de neproliferare (TNP), care interzice semnatarilor să dezvolte arme nucleare.

Instalațiile nucleare ale Iranului au fost „grav avariate” în urma „atacurilor repetate” ale Israelului și Statelor Unite, a declarat, recent, purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de externe, Esmail Baghaei, într-un interviu televizat.