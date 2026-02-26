„Mina de aur” preegătită pentru Donald Trump

Pentru a-l convinge pe liderul republican de la Casa Albă să accepte acordul nuclear în termenii săi și să evite războiul, autoritățile Republicii Islamice intenționează să-i ofere stimulente financiare, inclusiv investiții în petrolul și gazele Iranului, relatează Financial Times.

O sursă informată cu negocierile spune că Iranul ia în calcul să-i ofere lui Trump o „mină de aur comercială”, apelând astfel la înclinația președintelui american pentru acorduri care promit câștiguri financiare. Ideile de investiții sunt „adaptate pentru Trump, cu promisiuni de câștiguri economice majore în petrol și gaze, drepturi miniere, minerale importante și așa mai departe”, explică sursa citată de Financial Times.

Exemplul Venezuela

Investițiile americane în industria petrolieră și gazieră din Iran au fost discutate, într-adevăr, dar nu a fost făcută nicio ofertă oficială Washingtonului, spune o altă sursă informată cu negocierile dintre regimul de la Teheran și administrația Trump. Potrivit acestei surse, Teheranul a luat ca exemplu Venezuela, unde Donald Trump, după ce l-a capturat pe dictatorul acestei țări din nordul Americii de Sud, Nicolas Maduro, a dezescaladat tensiunile pentru a obține contracte petroliere pentru companiile americane.

Statele Unite nu au primit încă nicio propunere comercială din partea Iranului, a declarat pentru Financial Times un oficial american de rang înalt. „Această chestiune nu a fost niciodată discutată. Președintele Trump a precizat clar că Iranul nu poate deține arme nucleare sau capacitatea de a le dezvolta”, a adăugat oficialul respectiv.

O nouă rundă de negocieri iraniano – americane a fost stabilită pentru joi, la Geneva, în Elveția, cu participarea ministrului de exerne Abbas Araghchi, respectiv a emisarului pentru pace Steve Witkoff și a ginerelui lui Trump, Jared Kushner.

Ultimatum pentru regimul de la Teheran

După ce a mobilizat cea mai mare forță militară americană din Orientul Mijlociu de la invadarea Irakului în 2003, liderul republican de la Casa Albă a avertizat săptămâna trecută Teheranul că are la dispoziție „cel mult” 15 zile pentru a ajunge la un acord, în caz contrar urmând „să se întâmple lucruri rele”.

Și alte țări au încercat să-l liniștească pe Trump prin încheierea unor acorduri comerciale. De obicei, dimensiunea unor astfel de acorduri variază de la o jumătate de trilion la un trilion de dolari. Arabia Saudită, India și Japonia sunt doar câteva exemple.

Oferta-capcană a Rusiei lui Putin

Blocată în războiul din Ucraina, Rusia încearcă să-l câștige în speranța că l-ar putea ademeni pe Trump cu una dintre cele mai scandaloase și nerealiste propuneri de afaceri. Kirill Dmitriev, șeful Fondului Rus de Investiții Directe, a propus acorduri uriașe în valoare de 14 trilioane de dolari, printre caree dezvoltarea comună a câmpurilor de petrol și gaze din Arctica și construcția unui tunel între Rusia și Statele Unite sub strâmtoarea Bering.

Valoarea acordurilor fluturate de Dmitriev este de 5,6 ori mai mare decât PIB-ul Rusiei și cât 46% din PIB-ul Statelor Unite. Este, în același timp, echivalentul a 28 de bugete anuale rusești sau echivalentul a aproape trei bugete anuale americane. Rusia nici nu poate visa la investiții la o asemenea scară.

Potrivit Aleksandrei Prokopenko, cercetătoare la Centrul Carnegie Belinsky pentru Studii Ruse și Eurasiatice, Kremlinul își propune de fapt să-l impresioneze pe Trump și să-l convingă să facă presiuni asupra Ucrainei ca să cedeze în fața Rusiei.

„Desigur, aceste trilioane nu au nicio legătură cu realitatea. Sunt doar o estimare aproximativă a beneficiilor potențiale, menite să-l impresioneze pe Trump și să-i atragă atenția”, a declarat Prokopenko într-un interviu acordat pentru The Moscow Times.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE