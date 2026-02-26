„Mina de aur” preegătită pentru Donald Trump

Pentru a-l convinge pe liderul republican de la Casa Albă să accepte acordul nuclear în termenii săi și să evite războiul, autoritățile Republicii Islamice intenționează să-i ofere stimulente financiare, inclusiv investiții în petrolul și gazele Iranului, relatează Financial Times.

O sursă informată cu negocierile spune că Iranul ia în calcul să-i ofere lui Trump o „mină de aur comercială”, apelând astfel la înclinația președintelui american pentru acorduri care promit câștiguri financiare. Ideile de investiții sunt „adaptate pentru Trump, cu promisiuni de câștiguri economice majore în petrol și gaze, drepturi miniere, minerale importante și așa mai departe”, explică sursa citată de Financial Times.

Exemplul Venezuela

Investițiile americane în industria petrolieră și gazieră din Iran au fost discutate, într-adevăr, dar nu a fost făcută nicio ofertă oficială Washingtonului, spune o altă sursă informată cu negocierile dintre regimul de la Teheran și administrația Trump. Potrivit acestei surse, Teheranul a luat ca exemplu Venezuela, unde Donald Trump, după ce l-a capturat pe dictatorul acestei țări din nordul Americii de Sud, Nicolas Maduro, a dezescaladat tensiunile pentru a obține contracte petroliere pentru companiile americane.

Statele Unite nu au primit încă nicio propunere comercială din partea Iranului, a declarat pentru Financial Times un oficial american de rang înalt. „Această chestiune nu a fost niciodată discutată. Președintele Trump a precizat clar că Iranul nu poate deține arme nucleare sau capacitatea de a le dezvolta”, a adăugat oficialul respectiv.

O nouă rundă de negocieri iraniano – americane a fost stabilită pentru joi, la Geneva, în Elveția, cu participarea ministrului de exerne Abbas Araghchi, respectiv a emisarului pentru pace Steve Witkoff și a ginerelui lui Trump, Jared Kushner.

Ultimatum pentru regimul de la Teheran

După ce a mobilizat cea mai mare forță militară americană din Orientul Mijlociu de la invadarea Irakului în 2003, liderul republican de la Casa Albă a avertizat săptămâna trecută Teheranul că are la dispoziție „cel mult” 15 zile pentru a ajunge la un acord, în caz contrar urmând „să se întâmple lucruri rele”.

Și alte țări au încercat să-l liniștească pe Trump prin încheierea unor acorduri comerciale. De obicei, dimensiunea unor astfel de acorduri variază de la o jumătate de trilion la un trilion de dolari. Arabia Saudită, India și Japonia sunt doar câteva exemple.

Oferta-capcană a Rusiei lui Putin

Blocată în războiul din Ucraina, Rusia încearcă să-l câștige în speranța că l-ar putea ademeni pe Trump cu una dintre cele mai scandaloase și nerealiste propuneri de afaceri. Kirill Dmitriev, șeful Fondului Rus de Investiții Directe, a propus acorduri uriașe în valoare de 14 trilioane de dolari, printre caree dezvoltarea comună a câmpurilor de petrol și gaze din Arctica și construcția unui tunel între Rusia și Statele Unite sub strâmtoarea Bering.

Valoarea acordurilor fluturate de Dmitriev este de 5,6 ori mai mare decât PIB-ul Rusiei și cât 46% din PIB-ul Statelor Unite. Este, în același timp, echivalentul a 28 de bugete anuale rusești sau echivalentul a aproape trei bugete anuale americane. Rusia nici nu poate visa la investiții la o asemenea scară.

Potrivit Aleksandrei Prokopenko, cercetătoare la Centrul Carnegie Belinsky pentru Studii Ruse și Eurasiatice, Kremlinul își propune de fapt să-l impresioneze pe Trump și să-l convingă să facă presiuni asupra Ucrainei ca să cedeze în fața Rusiei.

„Desigur, aceste trilioane nu au nicio legătură cu realitatea. Sunt doar o estimare aproximativă a beneficiilor potențiale, menite să-l impresioneze pe Trump și să-i atragă atenția”, a declarat Prokopenko într-un interviu acordat pentru The Moscow Times.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Deputații au adoptat un proiect care extinde valabilitatea permiselor de conducere pentru categoriile și subcategoriile A și B
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește, ca-n filme
Viva.ro
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește, ca-n filme
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Unica.ro
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Oase și Maria Pitică, primele declarații după ce au câștigat marea finală Power Couple sezonul 3. Cei doi au plecat acasă cu marele trofeu și un cec foarte consistent: "Oricine poate face asta dacă își dorește cu adevărat"
Elle.ro
Oase și Maria Pitică, primele declarații după ce au câștigat marea finală Power Couple sezonul 3. Cei doi au plecat acasă cu marele trofeu și un cec foarte consistent: "Oricine poate face asta dacă își dorește cu adevărat"
gsp
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.RO
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
Iată ce au decis procurorii în cazul lui Gabi Matei, după ce a fost adus în cătușe azi la Parchet!
GSP.RO
Iată ce au decis procurorii în cazul lui Gabi Matei, după ce a fost adus în cătușe azi la Parchet!
Parteneri
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
Libertateapentrufemei.ro
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Avantaje.ro
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”

Alte știri

Rezultatele Loto 6/49 din 26 februarie 2026. Numerele câștigătoare extrase joi
Știri România 18:34
Rezultatele Loto 6/49 din 26 februarie 2026. Numerele câștigătoare extrase joi
Motorina a sărit de 8,3 lei și se va scumpi, chiar înainte de campania agricolă
Știri România 18:32
Motorina a sărit de 8,3 lei și se va scumpi, chiar înainte de campania agricolă
Parteneri
Ce riști ca proprietar dacă nu faci contract de închiriere cu chiriașii. „Absența contractului se întoarce cel mai dur împotriva proprietarului”
Adevarul.ro
Ce riști ca proprietar dacă nu faci contract de închiriere cu chiriașii. „Absența contractului se întoarce cel mai dur împotriva proprietarului”
Vecinii se vor lupta online pentru locurile de parcare. Licitații cu potențial de scandal la Oradea: câștigă cine dă mai mult
Fanatik.ro
Vecinii se vor lupta online pentru locurile de parcare. Licitații cu potențial de scandal la Oradea: câștigă cine dă mai mult
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Ce răspuns a oferit Corina Caragea când a fost întrebată dacă este căsătorită. Prezentatoarea de la PRO TV nu a ocolit deloc subiectul și a răspuns cât se poate de sincer: "Persoanele pe care le iubesc..."
Elle.ro
Ce răspuns a oferit Corina Caragea când a fost întrebată dacă este căsătorită. Prezentatoarea de la PRO TV nu a ocolit deloc subiectul și a răspuns cât se poate de sincer: "Persoanele pe care le iubesc..."
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Ce se întâmpla duminica, la masa din familie, când Natalia Mateuț se întâlnea cu tatăl ei, Dorin Mateuț: „N-a făcut pe detectivul”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:03
Ce se întâmpla duminica, la masa din familie, când Natalia Mateuț se întâlnea cu tatăl ei, Dorin Mateuț: „N-a făcut pe detectivul”
Cristina Spătar și soțul ei, Vicențiu Mocanu, locuiesc încă separat, la trei ani de la nuntă. Cum decurge mariajul lor: „E un lucru bun faptul că stăm așa”
Stiri Mondene 16:56
Cristina Spătar și soțul ei, Vicențiu Mocanu, locuiesc încă separat, la trei ani de la nuntă. Cum decurge mariajul lor: „E un lucru bun faptul că stăm așa”
Parteneri
50.000 € pentru o casă nouă! Vezi ce fac Oase și Maria cu premiul RECORD de la Power Couple: Planuri mari pentru proiectul „MATTELIER” și un cămin spectaculos!
TVMania.ro
50.000 € pentru o casă nouă! Vezi ce fac Oase și Maria cu premiul RECORD de la Power Couple: Planuri mari pentru proiectul „MATTELIER” și un cămin spectaculos!
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
ObservatorNews.ro
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Libertateapentrufemei.ro
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Parteneri
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.ro
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
GSP.ro
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
Parteneri
Pensiile magistraților și decarbonizarea, condiții pentru 2,6 miliarde de euro din PNRR. România are șase luni să îndeplinească jaloanele restante
Mediafax.ro
Pensiile magistraților și decarbonizarea, condiții pentru 2,6 miliarde de euro din PNRR. România are șase luni să îndeplinească jaloanele restante
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Incident șocant în Sibiu: Un copil de 11 ani s-a urcat la volan și a strivit-o pe mama lui de un zid
KanalD.ro
Incident șocant în Sibiu: Un copil de 11 ani s-a urcat la volan și a strivit-o pe mama lui de un zid

Politic

Ilie Bolojan l-a demis pe șeful Vămilor pentru incompetență în ianuarie și l-a numit în februarie vicepreședinte al instituției
Politică 17:08
Ilie Bolojan l-a demis pe șeful Vămilor pentru incompetență în ianuarie și l-a numit în februarie vicepreședinte al instituției
UDMR e atacat ca un animal, spune ministrul de Externe al Ungariei. Péter Szijjártó vrea să-l ajute pe Kelemen Hunor
Politică 16:22
UDMR e atacat ca un animal, spune ministrul de Externe al Ungariei. Péter Szijjártó vrea să-l ajute pe Kelemen Hunor
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Președintele echipei lui Gabi Matei a rupt tăcerea după scandalul pariurilor: „Sunt curios dacă o să vină la antrenament”. Exclusiv
Fanatik.ro
Președintele echipei lui Gabi Matei a rupt tăcerea după scandalul pariurilor: „Sunt curios dacă o să vină la antrenament”. Exclusiv
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului