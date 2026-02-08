Ce este „pachetul Dmitriev” de 12 trilioane de dolari

Zelenski a declarat că surse din servicii i-au arătat documente care stabileau un cadru pentru cooperarea economică dintre SUA și Rusia, pe care l-a numit „pachetul Dmitriev” – numit după Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran de investiții al Rusiei și un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, care a fost o figură centrală în negocierile privind un posibil armistițiu.

Președintele Donald Trump a evocat anterior posibilitatea ridicării sancțiunilor și a reînnoirii cooperării economice cu Rusia ca stimulente pentru ca Moscova să accepte să oprească războiul. Putin însă a insistat că Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina într-un fel sau altul.

Dmitriev a elaborat un plan de pace în 28 de puncte împreună cu trimisul lui Trump la discuții, Steve Witkoff, și ginerele lui Trump, Jared Kushner, care includea secțiuni pentru ridicarea treptată a sancțiunilor și crearea de proiecte de dezvoltare economică pe termen lung între Rusia și Ucraina.

Cu toate acestea, Zelenski, susținut de liderii europeni și de unii membri ai Congresului, a insistat că regimul de sancțiuni împotriva Rusiei trebuie înăsprit.

„Nu suntem la curent cu toate acordurile lor economice sau comerciale bilaterale, dar primim unele informații pe această temă”, a declarat Zelenski în timpul unei conferințe de presă cu jurnaliștii vineri, conform unei transcrieri publicate sâmbătă.

„Există, de asemenea, diverse semnale, atât în ​​mass-media, cât și în alte părți, că unele dintre aceste acorduri ar putea implica și probleme legate de Ucraina – de exemplu, suveranitatea noastră sau securitatea Ucrainei”, a spus Zelenski. „Vă rugăm să clarificăm faptul că Ucraina nu va susține astfel de acorduri, nici măcar potențiale, care sunt despre noi, dar s-a putea încheia fără noi”.

Discuțiile despre pacea din Ucraina, în impas

Preocupările lui Zelenski au fost făcute publice în timp ce Moscova a lansat un alt atac aerian major asupra sectorului energetic al Ucrainei, cufundând porțiuni mari ale țării în întuneric și frig sâmbătă. Atacul a determinat, de asemenea, reducerea producției de energie a centralelor nucleare din Ucraina, deoarece „activitatea militară a afectat substațiile electrice și a deconectat unele linii electrice”, a scris Agenția Internațională pentru Energie Atomică pe X.

Dmitriev a prezentat, se pare, pachetul în timpul unei întâlniri cu oficiali americani din SUA, dar Zelenski nu a spus când.

Remarcile lui Zelenski vin în contextul în care discuțiile pentru oprirea războiului Rusiei par din ce în ce mai mult să se afle într-un impas, în special atunci când se discută cine va controla regiunea Donețk din estul Ucrainei.

SUA au propus crearea unei zone economice libere în Donețk, în timp ce Putin a cerut ca Ucraina să predea întreaga regiune, inclusiv zonele pe care Rusia nu a reușit să le cucerească militar, chiar dacă se apropie de împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei sale.

Zelenski a declarat că Washingtonul a propus un termen-limită pentru încheierea războiului din Ucraina „până în iunie” și că se așteaptă ca „probabil să facă presiuni asupra părților conform acestui calendar”.

Americanii se concentrează pe alegerile din SUA

Principala preocupare a americanilor, a spus Zelenski, sunt alegerile intermediare pentru Congres, care vor avea loc anul acesta.

„Înțelegem că își vor dedica tot timpul proceselor interne – alegeri, o schimbare de atitudine a societății lor”, a spus Zelenski. „Alegerile sunt, pentru ei, cu siguranță mai importante. Să nu fim naivi. Ei spun că vor să realizeze totul până în iunie și vor face tot posibilul pentru a se asigura că războiul se încheie în acest fel”.

„Americanii se grăbesc”, a declarat una dintre surse, citată de Reuters, adăugând că negociatorii americani au avertizat că Trump își va îndrepta atenția către alegeri.

Oficiali americani, ucraineni și ruși s-au întâlnit la Abu Dhabi de două ori în ultimele săptămâni pentru a încerca să ajungă la un acord, dar nu a existat nicio realizare. Cu toate acestea, negociatorii ucraineni spun că tonul și substanța discuțiilor s-au îmbunătățit considerabil.

Zelenski a declarat că Washingtonul a propus ca părțile să se întâlnească peste o săptămână pentru prima dată în SUA – „probabil la Miami”.

„Ne-am confirmat participarea”, a spus el.

„Timp de 30 de ani, ucrainenii au fost convinși că merită să se rupă de Rusia – iar Statele Unite vor veni imediat și vor construi fabrici gratuit. Timp de 4 ani, ucrainenii au fost convinși că trebuie să învingă Rusia și să primească despăgubiri de un trilion de dolari. Dar acum Statele Unite vor coopera cu Rusia pentru 12 trilioane de dolari”, comentează jurnalista ucraineană Diana Panchenko pe canalul său de Telegram.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cifre surprinzătoare în cel mai nou studiu: 84% dintre turiști refuză Austria și Elveția pentru stațiunile locale din România
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Unica.ro
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Veste neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a dezvăluit că s-a căsătorit în secret în urmă cu 6 ani: "Soțul meu este un om bun și blând..."
Elle.ro
Veste neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a dezvăluit că s-a căsătorit în secret în urmă cu 6 ani: "Soțul meu este un om bun și blând..."
gsp
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
GSP.RO
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

De ce a luat 2,70 la BAC înlocuitorul lui Robert Negoiță la sectorul 3, Adrian Cocoș: „Un episod din adolescență”
Știri România 10:56
De ce a luat 2,70 la BAC înlocuitorul lui Robert Negoiță la sectorul 3, Adrian Cocoș: „Un episod din adolescență”
Vremea se răcește din nou, vom avea -15 grade Celsius, ninsori și polei. Zonele din țară care sunt sub avertizare meteo ANM
Știri România 10:36
Vremea se răcește din nou, vom avea -15 grade Celsius, ninsori și polei. Zonele din țară care sunt sub avertizare meteo ANM
Parteneri
De ce societatea judecă mai tare femeile decât bărbații? Ce arată cazul Ruxandra Luca
Adevarul.ro
De ce societatea judecă mai tare femeile decât bărbații? Ce arată cazul Ruxandra Luca
În trecut nu se suportau, dar acum sunt de nedespărțit. Cine sunt jucătoarele de tenis care au dezvoltat o frumoasă prietenie
Fanatik.ro
În trecut nu se suportau, dar acum sunt de nedespărțit. Cine sunt jucătoarele de tenis care au dezvoltat o frumoasă prietenie
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
PRO TV, primele declarații după zvonurile conform cărora Theo Rose ar pleca din juriul emisiunii Vocea României! Ce au anunțat reprezentanții televiziunii: "S-a încheiat..."
Elle.ro
PRO TV, primele declarații după zvonurile conform cărora Theo Rose ar pleca din juriul emisiunii Vocea României! Ce au anunțat reprezentanții televiziunii: "S-a încheiat..."
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Mădălina Ghenea încurajează victimele abuzului online să vorbească: „Mulți au crezut că în spatele unui ecran nu există limite”. Hărțuitoarea ei a fost condamnată la închisoare
Stiri Mondene 11:40
Mădălina Ghenea încurajează victimele abuzului online să vorbească: „Mulți au crezut că în spatele unui ecran nu există limite”. Hărțuitoarea ei a fost condamnată la închisoare
Ce spune Andi Moisescu despre Carmen Tănase, noul jurat „Românii au talent”. „Bobo o încearcă greu de tot. Am pus-o în niște situații în care putea să se supere”
Stiri Mondene 10:49
Ce spune Andi Moisescu despre Carmen Tănase, noul jurat „Românii au talent”. „Bobo o încearcă greu de tot. Am pus-o în niște situații în care putea să se supere”
Parteneri
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit prima dată la „Neatza”: „Eram un fel de Betty cea urâtă!”
TVMania.ro
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit prima dată la „Neatza”: „Eram un fel de Betty cea urâtă!”
Reacţia unei turiste din Australia după ce a gustat cârnaţi la festivalul din Harghita
ObservatorNews.ro
Reacţia unei turiste din Australia după ce a gustat cârnaţi la festivalul din Harghita
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Libertateapentrufemei.ro
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Parteneri
Nemaivăzut la TV! Pancu a început să țipe și l-a distrus pe Bergodi: „Eu eram arestat! Să-mi vină străin în țară să-mi bată jucătorul pe teren?!”
GSP.ro
Nemaivăzut la TV! Pancu a început să țipe și l-a distrus pe Bergodi: „Eu eram arestat! Să-mi vină străin în țară să-mi bată jucătorul pe teren?!”
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
GSP.ro
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
Parteneri
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax.ro
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Redactia.ro
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
KanalD.ro
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult

Politic

5 știri by Libertatea - Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Politică 07 feb.
5 știri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Politică 06 feb.
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
„Inepții”. Întrebat de transferul lui Joao Paulo la FCSB, Meme Stoica a replicat cu transferul lui Iliev la Rapid înainte de meciul cu UTA
Fanatik.ro
„Inepții”. Întrebat de transferul lui Joao Paulo la FCSB, Meme Stoica a replicat cu transferul lui Iliev la Rapid înainte de meciul cu UTA
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om