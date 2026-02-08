Ce este „pachetul Dmitriev” de 12 trilioane de dolari

Zelenski a declarat că surse din servicii i-au arătat documente care stabileau un cadru pentru cooperarea economică dintre SUA și Rusia, pe care l-a numit „pachetul Dmitriev” – numit după Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran de investiții al Rusiei și un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, care a fost o figură centrală în negocierile privind un posibil armistițiu.

Președintele Donald Trump a evocat anterior posibilitatea ridicării sancțiunilor și a reînnoirii cooperării economice cu Rusia ca stimulente pentru ca Moscova să accepte să oprească războiul. Putin însă a insistat că Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina într-un fel sau altul.

Dmitriev a elaborat un plan de pace în 28 de puncte împreună cu trimisul lui Trump la discuții, Steve Witkoff, și ginerele lui Trump, Jared Kushner, care includea secțiuni pentru ridicarea treptată a sancțiunilor și crearea de proiecte de dezvoltare economică pe termen lung între Rusia și Ucraina.

Cu toate acestea, Zelenski, susținut de liderii europeni și de unii membri ai Congresului, a insistat că regimul de sancțiuni împotriva Rusiei trebuie înăsprit.

„Nu suntem la curent cu toate acordurile lor economice sau comerciale bilaterale, dar primim unele informații pe această temă”, a declarat Zelenski în timpul unei conferințe de presă cu jurnaliștii vineri, conform unei transcrieri publicate sâmbătă.

„Există, de asemenea, diverse semnale, atât în ​​mass-media, cât și în alte părți, că unele dintre aceste acorduri ar putea implica și probleme legate de Ucraina – de exemplu, suveranitatea noastră sau securitatea Ucrainei”, a spus Zelenski. „Vă rugăm să clarificăm faptul că Ucraina nu va susține astfel de acorduri, nici măcar potențiale, care sunt despre noi, dar s-a putea încheia fără noi”.

Discuțiile despre pacea din Ucraina, în impas

Preocupările lui Zelenski au fost făcute publice în timp ce Moscova a lansat un alt atac aerian major asupra sectorului energetic al Ucrainei, cufundând porțiuni mari ale țării în întuneric și frig sâmbătă. Atacul a determinat, de asemenea, reducerea producției de energie a centralelor nucleare din Ucraina, deoarece „activitatea militară a afectat substațiile electrice și a deconectat unele linii electrice”, a scris Agenția Internațională pentru Energie Atomică pe X.

Dmitriev a prezentat, se pare, pachetul în timpul unei întâlniri cu oficiali americani din SUA, dar Zelenski nu a spus când.

Remarcile lui Zelenski vin în contextul în care discuțiile pentru oprirea războiului Rusiei par din ce în ce mai mult să se afle într-un impas, în special atunci când se discută cine va controla regiunea Donețk din estul Ucrainei.

SUA au propus crearea unei zone economice libere în Donețk, în timp ce Putin a cerut ca Ucraina să predea întreaga regiune, inclusiv zonele pe care Rusia nu a reușit să le cucerească militar, chiar dacă se apropie de împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei sale.

Zelenski a declarat că Washingtonul a propus un termen-limită pentru încheierea războiului din Ucraina „până în iunie” și că se așteaptă ca „probabil să facă presiuni asupra părților conform acestui calendar”.

Americanii se concentrează pe alegerile din SUA

Principala preocupare a americanilor, a spus Zelenski, sunt alegerile intermediare pentru Congres, care vor avea loc anul acesta.

„Înțelegem că își vor dedica tot timpul proceselor interne – alegeri, o schimbare de atitudine a societății lor”, a spus Zelenski. „Alegerile sunt, pentru ei, cu siguranță mai importante. Să nu fim naivi. Ei spun că vor să realizeze totul până în iunie și vor face tot posibilul pentru a se asigura că războiul se încheie în acest fel”.

„Americanii se grăbesc”, a declarat una dintre surse, citată de Reuters, adăugând că negociatorii americani au avertizat că Trump își va îndrepta atenția către alegeri.

Oficiali americani, ucraineni și ruși s-au întâlnit la Abu Dhabi de două ori în ultimele săptămâni pentru a încerca să ajungă la un acord, dar nu a existat nicio realizare. Cu toate acestea, negociatorii ucraineni spun că tonul și substanța discuțiilor s-au îmbunătățit considerabil.

Zelenski a declarat că Washingtonul a propus ca părțile să se întâlnească peste o săptămână pentru prima dată în SUA – „probabil la Miami”.

„Ne-am confirmat participarea”, a spus el.

„Timp de 30 de ani, ucrainenii au fost convinși că merită să se rupă de Rusia – iar Statele Unite vor veni imediat și vor construi fabrici gratuit. Timp de 4 ani, ucrainenii au fost convinși că trebuie să învingă Rusia și să primească despăgubiri de un trilion de dolari. Dar acum Statele Unite vor coopera cu Rusia pentru 12 trilioane de dolari”, comentează jurnalista ucraineană Diana Panchenko pe canalul său de Telegram.

