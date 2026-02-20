Aflat la bordul aeronavei Air Force One, liderul american a anunțat joi că acordă Teheranului un termen de „10-15 zile, maximum” pentru a accepta un nou acord în domeniul nuclear.

Deși „fereastra diplomatică” a fost prelungită, mașinăria de război americană este deja poziționată strategic în regiune, fiind pregătită tactic să lanseze un atac chiar în acest weekend, dacă negocierile eșuează.

Acord sau „ceva nefericit”

Mesajul președintelui Trump a fost reiterat pe parcursul zilei de joi, inclusiv în timpul discursului susținut la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace. El a subliniat că următoarele 10 zile vor fi decisive pentru a stabili dacă diplomația mai are o șansă.

„„Fie vom ajunge la un acord, fie va fi ceva nefericit pentru ei””, a declarat Trump, subliniind consecințele grave ale unui eventual refuz iranian.

Fantoma bombardamentelor din vara trecută

În cadrul declarațiilor sale, liderul de la Casa Albă a reamintit atitudinea dură adoptată de Iran în negocierile trecute, atrăgând atenția asupra prețului pe care regimul de la Teheran l-a plătit vara trecută. Atunci, forțele americane au bombardat instalațiile nucleare iraniene.

„Am fi putut ajunge la un acord în loc să trimitem avioanele B-2 pentru a le distruge potențialul nuclear. Și a trebuit să trimitem bombardierele B-2. Sper că vor fi mai rezonabili de data aceasta”, a punctat Trump, făcând referire la aeronavele de tip stealth (invizibile pe radar) folosite în acele operațiuni.

Anterior, Donald Trump a sugerat că va şti în 10 zile dacă este posibilă încheierea unui acord cu Iranul.

Mobilizare masivă în Orientul Mijlociu

În ciuda răgazului de două săptămâni, presiunea militară este la cote maxime. Surse citate de CNN afirmă că armata SUA este gata de acțiune în orice moment.

Această pregătire tactică vine pe fondul unei desfășurări masive de forțe în Orientul Mijlociu.

USS Gerald Ford, cel mai avansat portavion din arsenalul marinei americane este așteptat să ajungă în regiune la sfârșitul acestei săptămâni, consolidând semnificativ capacitatea de lovire a SUA.

În prezent, Donald Trump oscilează între o soluție militară rapidă și continuarea eforturilor diplomatice, purtând consultări intense cu echipa sa de securitate națională și cu partenerii internaționali.

Următoarele două săptămâni se anunță critice pentru stabilitatea întregului Orient Mijlociu.

