„Uraniul îmbogățit al Iranului nu va fi transferat nicăieri. Așa cum pământul iranian este sacru pentru noi, această chestiune este de mare importanță pentru noi”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, citat de televiziunea de stat.

Această declarație o contrazice pe cea a lui Donald Trump precum că Iranul a fost de acord” să predea Statelor Unite „tot «praful» nuclear” și să nu dețină arme nucleare în următorii 20 de ani.

Agenţia iraniană de presă Mizan a scris de asemenea vineri că nu există niciun acord asupra „transferului uraniului îmbogățit către Statele Unite”, deoarece chestiunea nici nu a fost discutată.

CNN relatează că negocierile menite să ducă la un acord pentru oprirea războiului sunt blocate deocamdată de divergențe majore, inclusiv privind recuperarea materialelor nucleare iraniene.

Potrivit CNN și Axios, care citează surse familiarizate cu discuțiile dintre Teheran și Washington D.C., administrația Trump ia în considerare să dezghețe active iraniene în valoare de 20 de miliarde de dolari în schimbul uraniului îmbogățit al regimului de la Teheran.

„Nu se va face niciun schimb de bani, sub nicio formă”, a subliniat Trump într-o tentativă de a respinge criticile precum că Iranul ar putea să beneficieze financiar de pe urma unui acord cu Statele Unite.

