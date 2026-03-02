Ali Larijani susține că nu va negocia cu Statele Unite

„Wall Street Journal: Iniţiativa lui Larijani de a relua negocierile cu Washingtonul a fost prezentată prin intermediari din Sultanatul Oman. Nu vom negocia cu Statele Unite”, a scris Larijani pe contul său de X.

„Trump a aruncat regiunea în haos cu visele sale iluzorii și acum este îngrijorat de noile pierderi în rândul forțelor americane”, a adăugat oficialul iranian de rang înalt, un loialist al fostului ghid suprem Ali Khamenei, ucis în primele atacuri efectuate de Statele Unite și Israel în Iran în cadrul operațiunii militare „Epis Fury”.

Donald Trump a declarat anterior pentru The Atlantic că liderii supraviețuitori ai regimului de la Teheran ar dori să discute cu el. „Ei vor să discute, iar eu am fost de acord. (…) Ar fi trebuit să o facă mai devreme”, a spus liderul republican de la Casa Albă.

Diplomația iraniană s-a plâns la ONU

Pe de altă parte, ministrul iranian de externe Abbas Araqchi a informat luni ONU despre „consecințele profunde și pe termen lung pentru cei responsabili” ca răspuns la uciderea ayatollahului Ali Khamenei.

„Acest comportament nu doar că încalcă principiile stabilite ale dreptului internațional, ci va provoca în mod imprudent probleme imprevizibile și periculoase și va submina temeliile egalității suverane a statelor și stabilitatea sistemului internațional”, a scris șeful diplomației iraniene pe contul său de Telegram.

Abbas Araqchi a acuzat „Statele Unite și regimul israelian” că au atacat „în mod deliberat oficialul cu rangul cel mai înalt al unui stat membru independent al Națiunilor Unite”.

El a subliniat totodată că atacul împotriva Iranului „constituie o încălcare directă a celor mai fundamentale principii ale dreptului internațional”, citând Carta ONU, lucru care, potrivit șefului diplomației iraniene, „nu neagă în niciun fel dreptul inerent și inalienabil al Republicii Islamice Iran de a-și apăra suveranitatea”, citează agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.

Viziuni contradictorii asupra viitorului guvernării Iranului

Într-un interviu acordat duminică pentru The New York Times, Trump a estimat că operațiunea militară împotriva regimului islamic de la Teheran ar putea dura încă patru-cinci săptămâni săptămâni, dacă va fi necesar.

În cele şase minute cât a durat interviul telefonic, președintele american a oferit câteva viziuni aparent contradictorii cu privire la viitorul guvernării Iranului. Printre opţiunile sugerate de Trump figurează scenariul venezuelean, unde guvernul lui Nicolas Maduro a rămas în funcţie în schimbul unei „colaborări pragmatice” cu Statele Unite după capturarea dictatorului de la Caracas.

Însă operațiunea din Iran este considerată mult mai complexă şi mai riscantă decât cea privind capturarea lui Nicolas Maduro, în parte deoarece regimul de la Teheran dispune de capacităţi militare mai mari decât Venezuela şi din cauza diviziunilor profunde din societatea iraniană cu privire la direcţia ţării. În plus, spre deosebire de Venezuela, Iranul a menţinut un program nuclear activ, notează The New York Times.

Scenariul venezuelean este „perfect”, crede Trump

Donald Trump a susținut că are „trei opţiuni foarte bune” cu privire la următorul conducător al Iranului, dar a refuzat să ofere nume. Presat să vorbească despre planurile sale în acest sens, președintele american a spus că speră ca forţele militare ale Iranului, inclusiv Gardienii Revoluției Islamice, să predea pur şi simplu armele populaţiei iraniene.

„Ceea ce am făcut în Venezuela, cred, este scenariul perfect, scenariul perfect”, a subliniat Trump.

În opinia unor consilieri de la Casa Albă, diferenţele enorme de cultură şi istorie fac practic imposibilă aplicarea scenariul venezuelean în Iran. Cu toate acestea, Trump pare încântat de idee: „Toată lumea şi-a păstrat locul de muncă (în Venezuela – n.r.), cu excepţia a două persoane”, referindu-se la Nicolas Maduro și soția sa Cilia Flores.

Doborârea regimului depinde în principal de populația iraniană

În ceea ce privește doborârea regimului de la Teheran de către iranieni, Trump a răspuns: „Depinde de ei dacă vor face sau nu asta. Vorbesc despre asta de ani de zile, aşa că acum au, evident, ocazia”.

Liderul de la Casa Albă şi-a exprimat încrederea că Teheranul se va supune, în cele din urmă, voinţei Americii şi a Israelului. „Ţara a fost slăbită în mod substanţial, ca să mă exprim blând”, a apreciat el, declarându-se dispus să ridice sancţiunile impuse împotriva Iranului dacă noua conducere se va dovedi a fi un partener pragmatic.

Donald Trump susține că a eliminat aproape întreaga conducere de la Teheran

Într-un alt interviu, acordat pentru ABC News, Donald Trump a declarat că aproape toții candidații iranieni pe care i-a avut în vedere pentru negocieri au fost uciși. „Atacul a fost atât de reușit încât am eliminat majoritatea candidaților”, a susținut președintele american.

Potrivit televiziunii de stat Press TV, în bombardamentele de sâmbătă au fost uciși, printre alții, comandantul-șef al Gardienilor Revoluției, generalul Mohamad Pakpur, secretarul Consiliului Apărării, Ali Shamjani, șeful Statului Major al forțelor armate, generalul Abdorrahim Musavi, și ministrul apărării Aziz Nasirzadeh.

Ali Larijani, considerat noul om forte din Iran

Printre liderii supraviețuitori se află președintele țării, Masoud Pezeshkian, și Ali Larijani, considerat noul om forte al regimului ayatollahilor.

Potrivit lui Larijani, o comisie interimară va conduce Iranul până la alegerea unui succesor pentru Ali Khamenei.

Ali Larijani a supervizat negocierile pentru un acord nuclear cu Statele Unite, care s-au încheiat brusc. El a fost sancționat luna trecută de Statele Unite pentru rolul său în reprimarea mișcării de contestare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE