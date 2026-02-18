„Nu este o situație ușoară, este o situație fragilă, mergem pe o gheață subțire”, a spus Isărescu.

Acesta a precizat că România trebuie să aibă investiții susținute, de două cifre, pentru a compensa scăderea consumului.

Scădere mare a consumului

El a spus că populația își reduce consumul, din cauza restrângerii cheltuielilor, atât în consum, cât și în comerț, în vreme ce în industria auto se fac restructurări.

„Mai puține ieșiri în oraș, achiziții de articole vestimentare mai puține, vacanțe mai puține, achiziții importante, dar și, în general, cifra de afaceri în comerț este în declin. Aici se plânge lumea de afaceri. Este un declin major. Cifra de afaceri din comerț ar putea să ducă la o recesiune pe tot anul, dacă nu este compensată de investițiile publice” Mugur Isărescu, guvernatorul BNR

Energia și taxele au adus scumpiri

Isărescu a făcut afirmațiile în cadrul prezentării raportului privind inflația, care ar urma să fie de 3,9% la finalul acestui an.

Acesta a spus că inițial ținta de inflație era de 3,8% pentru decembrie 2025, dar aceasta a ajuns la aproape 10% în special din cauza creșterii prețurilor energiei, plus majorarea TVA și a accizelor.

Trebuie să reducem datoriile

Oficialul a mai precizat că România a ajuns la o datorie publică de 60% din Produsul Intern Brut (PIB) și că trebuie să o reducă, în special prin creștere economică.

Însă dacă creșterea economică ar veni prin noi facilități, care să se mențină pe 10-20 de ani, atunci el nu susține aceste măsuri.

Vorbim peste cinci ani despre euro

În privința aderării la euro, acesta a precizat că discuțiile ar putea începe după ce România ajunge la un deficit bugetar, adică diferența dintre veniturile și cheltuielile statului, de 3% din PIB. Iar acest lucru s-ar putea realiza din 2030.

Isărescu a spus că dacă statul nu corecta deficitul, urmau să îl corecteze piețele financiare prin simplul fapt că nu ne mai împrumutau. Dar acest lucru accentua recesiunea și inflația.

Au ieșit 10 miliarde de euro din țară

„Pachetul de măsuri guvernamentale, care a fost discutat cu Comisia Europeană și pe care îl cunoșteam pentru că am fost parte a acestor discuții, a stat la baza consolidării fiscale așteptate de creditori, s-a asigurat finanțarea deficitului bugetar, păstrarea ratingului de țară și accesul României pe piesele internaționale de capital la împrumuturi. Asta a fost prioritatea din vară, mai ales după criza din mai. când s-a văzut ce înseamnă o criză politică după demisia premierului, au fost ieșiri de capital de vreo 10 miliarde de euro”, a precizat guvernatorul BNR.

