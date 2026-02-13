Ce este recesiunea tehnică și de ce este România în această situație

Acesta este al doilea trimestru consecutiv de contracție economică, confirmând declinul început în trimestrul III, când PIB-ul a scăzut cu 0,2% față de trimestrul II 2025.

Definiția recesiunii tehnice implică două trimestre consecutive de reducere a PIB-ului ajustat sezonier, comparativ cu perioadele precedente. Datele pentru trimestrul IV 2025 arată că, față de același trimestru din 2024, PIB-ul României a scăzut cu 1,6%, subliniind provocările economice ale țării.

Potrivit INS, Produsul Intern Brut ajustat sezonier estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 486,793 miliarde de lei la prețuri curente, mai mic cu 0,2% în termeni reali față de trimestrul II 2025, dar în creștere cu 1,5% comparativ cu trimestrul III 2024.

„În trimestrul IV 2025, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul Intern Brut a scăzut cu 1,9%”, confirmă datele INS.

Pe baza seriei brute, datele INS indică o creștere modestă de 0,1% a PIB-ului în trimestrul IV 2025 față de aceeași perioadă din 2024. La nivel anual, PIB-ul României a crescut cu doar 0,6% în 2025, comparativ cu anul 2024.

INS a efectuat revizuiri asupra seriei brute a PIB-ului trimestrial, integrând estimările pentru trimestrul IV 2025. Astfel, rezultatele ajustate sezonier au fost recalibrate, indicii de volum fiind modificați față de varianta provizorie anterioară, publicată pe 9 ianuarie 2026 de INS.

Modificările au afectat rezultatele trimestrului I 2025 (de la 100,1% la 99,4%), trimestrului II 2025 (de la 101,1% la 101,0%) și trimestrului III 2025 (de la 99,8% la 99,9%).

INS subliniază că seriile ajustate sezonier sunt recalibrate în conformitate cu practica europeană, pentru a reflecta cât mai fidel evoluțiile economice ale țării. Această recalculare periodică asigură o analiză mai exactă a fluctuațiilor economice pe termen scurt.

