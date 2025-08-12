Instituția a explicat că prezența jandarmilor nu înseamnă că s-a întâmplat ceva grav, ci face parte dintr-o misiune preventivă zilnică pentru siguranța publică.

„Am primit mai multe fotografii cu prezența jandarmilor la metrou. Dacă îi întâlniți, nu trebuie să vă speriați! Nu înseamnă că s-a întâmplat ceva grav. Prezența lor are un caracter preventiv și face parte din misiunile zilnice desfășurate pentru ca voi să fiți în siguranță”, a precizat Jandarmeria Română.

Cetățenii s-au arătat curioși și îngrijorați de echipamentul de intervenție al jandarmilor, iar instituția a oferit detalii suplimentare.

„«Bine, dar de ce sunt așa echipați?» – suntem întrebați. Jandarmii pe care îi vedeți provin din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, iar echipamentul pe care îl poartă face parte din dotarea standard a acestei structuri”.

Instituția a precizat că prezența jandarmilor înarmați la metrou este o măsură de prevenție, menită să protejeze cetățenii în spațiile publice aglomerate din Capitală.

„Trebuie să știți că sunt acolo pentru siguranța voastră! Solicitați-le sprijinul, în situația în care aveți nevoie. Chiar și o fotografie, dacă vi se par a fi instagramabili”, a încheiat Jandarmeria Română.

„Foarte bine că sunt prezenți… ar trebui în toate stațiile de metrou”, a comentat cineva.

„Bună inițiativa și sperăm să-i vedem cât mai des. Dau un sentiment de siguranță !”, a scris altcineva, semn că inițiativa Jandarmeriei este apreciată de bucureșteni.

