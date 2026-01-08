Renee Nicole Good, femeia ucisă de agenții ICE

Femeia, identificată de mama sa drept Renee Nicole Good, locuia în Minneapolis împreună cu partenerul său. Donna Ganger, mama victimei, a declarat pentru Minnesota Star Tribune: „Este atât de stupid că a fost ucisă. Probabil era îngrozită”.

Good era descrisă ca fiind o persoană compătimitoare și iubitoare, iar pe contul său de Instagram se prezenta ca „poetă și scriitoare, soție și mamă”.

Potrivit Departamentului de Securitate Internă al SUA, ofițerul ICE a acționat în „legitimă apărare”. Însă primarul din Minneapolis a criticat dur incidentul, considerându-l „imprudent și inutil”.

J.D. Vance a dat vina pe victimă pentru faptul că a fost împușcată

„Puteți accepta că moartea acestei femei este o tragedie, recunoscând în același timp că este o tragedie provocată de ea însăși”, a postat vicepreședintele SUA, J.D. Vance.

Totodată, Vance a exprimat sprijin pentru ofițerii ICE, subliniind angajamentul administrației de a-i susține.

Fostul vicepreședinte Mike Pence a declarat pentru CNN că este necesar „mai mult sprijin din partea oficialilor locali și statali pentru agenții de imigrație care fac o muncă foarte grea”.

Oamenii au ieșit în stradă după moartea lui Renee Nicole Good

Incidentul a fost filmat de martori și a atras rapid o mulțime de protestatari furioși. Sute de oameni s-au adunat până seara pentru a deplânge moartea lui Good și pentru a protesta față de autoritățile de imigrare.

În urma tensiunilor crescânde, școlile publice din Minneapolis au fost închise pentru restul săptămânii.

„Din motive de precauție, joi, 8 ianuarie, și vineri, 9 ianuarie, nu se vor ține cursuri din cauza problemelor de siguranță legate de incidentele de astăzi din oraș”, se arată într-un anunț postat pe site-ul administrației școlare din Minneapolis. Activitățile extracurriculare și sportive au fost, de asemenea, anulate, iar cursurile vor fi reluate luni, 12 ianuarie.

🚨 BREAKING:

A large protest is underway in Downtown Minneapolis following ICE fatally shooting a woman earlier today.

Demonstrators are marching toward Lake Street as tensions continue to rise. pic.twitter.com/uX1kBEPl2D — Strike Monitor (@StrikeMonitor) January 8, 2026

Incidentul s-a petrecut la doar câteva străzi distanță de locul unde George Floyd a fost ucis de poliție în 2020, o tragedie care a declanșat proteste masive împotriva brutalității forțelor de ordine. Moartea lui Renee Nicole Good adaugă un nou capitol în relațiile tensionate dintre autoritățile federale și comunitatea locală, atrăgând atenția națională asupra metodelor de aplicare a legii în contextul imigrației.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE