Reacții oficiale după ce o femeie a fost ucisă de agenții ICE

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a declarat pe X că echipa sa de siguranță publică investighează incidentul: „Echipa mea de siguranță publică lucrează pentru a strânge informații despre o împușcătură implicând ICE în această dimineață”.

Primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a cerut imediat retragerea agenților federali de pe teritoriul orașului.

„Prezența agenților federali de aplicare a legilor privind imigrația provoacă haos în orașul nostru. Cerem ca ICE să plece din Minneapolis imediat. Suntem solidari cu comunitățile noastre de imigranți și refugiați”, a explicat Frey.

În același timp, vicepreședintele SUA JD Vance, a dat vina pe victimă pentru faptul că a fost împușcată. „Puteți accepta că moartea acestei femei este o tragedie, recunoscând în același timp că este o tragedie provocată de ea însăși”, a postat vicepreședintele SUA, JD Vance.

Totodată, Vance a exprimat sprijin pentru ofițerii ICE, subliniind angajamentul administrației de a-i susține.

Cum a fost ucisă femeia din Minneapolis

Conform declarațiilor șefului poliției din Minneapolis, Brian OHara, femeia se afla într-un vehicul care bloca traficul. Un ofițer federal s-a apropiat de mașină, iar șoferița a încercat să plece, moment în care au fost trase focuri de armă. Vehiculul s-a oprit după ce s-a lovit de o bordură. Polițiștii din Minneapolis au aplicat măsuri de salvare a vieții, însă femeia a fost declarată decedată la Centrul Medical al Comitatului Hennepin.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a descris incidentul într-un comunicat oficial: „Răzvrătiți violenți au transformat un vehicul într-o armă și au încercat să lovească ofițerii. Un agent ICE, temându-se pentru viața sa și pentru siguranța publicului, a tras focuri de autoapărare”.

Secretarul DHS, Kristi Noem, a adăugat că femeia ar fi încercat să lovească ofițerii cu mașina sa.

Cu toate acestea, primarul Frey a respins această versiune, numind-o „o minciună” într-o conferință de presă: „Am văzut imaginile. Acesta este un agent care a folosit puterea în mod iresponsabil, ceea ce a dus la moartea unei persoane. Mesajul meu pentru ICE este clar: Plecați din Minneapolis. Nu vă vrem aici”.

Incidentul s-a petrecut pe fondul unei creșteri recente a activităților de aplicare a legilor privind imigrația în Minneapolis, ceea ce a generat nemulțumiri în rândul comunității locale. Liderii Caucusului Hispanic al Congresului SUA au emis o declarație criticând administrația Trump pentru presupusul „abuz de putere” în politicile de imigrație.

„Acest incident este rezultatul direct al unei politici imprudente de suprasolicitare violentă împotriva imigranților și a cetățenilor americani”, a declarat unul dintre liderii Caucusului Hispanic.

De asemenea, membri ai comunității locale și observatori au fost prezenți la locul incidentului, unii dintre aceștia exprimându-și nemulțumirea față de acțiunile agenților federali. Consilierul local Jason Chavez a cerut concedierea și arestarea imediată a agentului ICE implicat: „Comunitatea noastră este profund afectată de ceea ce s-a întâmplat. Este ceva ce vecinii noștri nu vor accepta”.

Fostul director interimar al ICE, John Sandweg, și-a exprimat îngrijorarea față de posibila lipsă de pregătire a agenților federali, menționând pentru CNN că accelerarea angajărilor în timpul administrației Trump ar putea fi un factor.

„Pregătirea contează, iar experiența contează. Trebuie să investigăm ce s-a întâmplat și să aflăm cât de pregătit era acest agent”, a declarat Sandweg.

Apel la calm și investigație

Șeful poliției din Minneapolis, Brian OHara, a mulțumit liderilor locali pentru contribuția lor la menținerea calmului în comunitate, subliniind importanța unei investigații transparente.

„Vreau să mulțumesc oficialilor aleși care au ajutat la menținerea calmului, precum și cetățenilor care au respectat indicațiile autorităților pentru a conserva scena crimei și a permite o investigație completă”, a explicat OHara.

Incidentul rămâne sub investigație, iar autoritățile nu au oferit încă detalii despre identitatea agentului implicat sau despre posibilele motive ale acțiunii sale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE