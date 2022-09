epa08843856 (FILE) - French-Swiss director Jean-Luc Godard attends the award ceremony of the 'Prix et Bourses culturels Leenaards 2013' in Lausanne, Switzerland, 13 November 2013 (reissued 26 November 2020). Jean-Luc Godard turns 90 on 03 December 2020. EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT