Preşedintele american, în vârstă 80 de ani, tocmai înmânase ultima diplomă studenţilor Academiei Forţelor Aeriene din Colorado când a căzut pe scenă, după ce s-a împiedicat de un suport negru folosit în timpul ceremoniei. În timp ce era ajutat să se ridice, el a arătat cu degetul spre obiectul respectiv pentru a explica motivul căderii.

„Președintele american Biden s-a împiedicat și a căzut în timpul ceremoniei de absolvire de la Academia Forțelor Aeriene. A fost ajutat să se ridice și a mers fără ajutor”, se arată într-o postare pe Twitter.

U.S. President Biden trips and falls during Air Force Academy graduation ceremony visit, is helped up and walks away unassisted, per Bloomberg. pic.twitter.com/iV3ahFXdet