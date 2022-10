„Aceste atacuri au ucis și rănit civili și au distrus obiective care nu aveau scop militar. Ele demonstrează încă o dată brutalitatea totală a războiului ilegal al domnului Putin împotriva poporului ucrainean. Transmitem condoleanțe familiilor și apropiaților celor care au fost uciși fără sens astăzi, precum și cele mai bune urări de însănătoșire pentru cei care au fost răniți”, a afirmat luni Joe Biden, într-un comunicat de presă.

Atacurile de astăzi nu fac decât să întărească și mai mult angajamentul SUA de a fi alături de poporul ucrainean „atât timp cât va fi nevoie”, a continuat Biden.

„Alături de aliații și de partenerii noștri, vom continua să impunem Rusiei costuri pentru agresiunea sa, să îi tragem la răspundere pe Putin și Rusia pentru atrocitățile și crimele de război și să oferim forțelor ucrainene sprijinul necesar pentru a-și apăra țara și libertatea”, a dat asigurări liderul de la Casa Albă.

„Cerem din nou Rusiei să pună capăt imediat acestei agresiuni neprovocate și să își retragă trupele din Ucraina”, a mai afirmat Biden.

Președintele american este așteptat marți să participe la o convorbire telefonică cu liderii Grupului celor mai industrializate șapte națiuni (G7), la care ar putea participa și liderul ucrainean, Volodimir Zelenski.

Anterior în cursul zilei de luni, secretarul american de stat american, Antony Blinken, a anunțat că a discutat cu ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, și că l-a asigurat pe acesta, în urma loviturilor cu rachete efectuate de forțele ruse asupra Ucrainei, de sprijinul Statelor Unite.

„Tocmai am vorbit cu Dmytro Kuleba pentru a reitera sprijinul Statelor Unite pentru Ucraina în urma atacurilor oribile ale Kremlinului din această dimineață. Vom continua fără ezitare să furnizăm asistență economică, umanitară și de securitate pentru ca Ucraina să se poată apăra și să aibă grijă de poporul său”, a scris șeful diplomației americane, într-un mesaj publicat pe Twitter.

I just spoke with @DmytroKuleba to reiterate U.S. support for Ukraine following the Kremlins horrific strikes this morning. We will continue to provide unwavering economic, humanitarian, and security assistance so Ukraine can defend itself and take care of its people.