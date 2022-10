Poliția Națională a Ucrainei a raportat duminică că autoritățile au exhumat primele 20 de cadavre din mormintele improvizate din ultimul oraș eliberat, Lyman, relatează Kyiv Independent, păotrivit The Guardian.

Lucrările de exhumare continuă la două alte morminte comune, unde ar putea fi aproximativ 200 de cadavre ale unor civili, a informat Poliția Națională a Ucrainei, pe 9 octombrie.

The exhumation works continue at two mass burial sites, where there may be about 200 civilian bodies, Ukraine’s National Police reported on Oct. 9.