„Rusia atacă Polonia, aliat NATO, cu drone iraniene Shahed, la mai puțin de o săptămână după ce președintele Trump l-a primit pe președintele Nawrocki la Casa Albă. Acesta este un act de război și suntem recunoscători aliaților NATO pentru răspunsul lor rapid la agresiunea neprovocată a criminalului de război Putin împotriva națiunilor libere și productive”, a scris congresmenul american.

Russia is attacking NATO ally Poland with Iranian shahed drones less than a week after President Trump hosted President Nawrocki at the White House. This is an act of war, and we are grateful to NATO allies for their swift response to war criminal Putins continued unprovoked… — Joe Wilson (@RepJoeWilson) September 10, 2025

Wilson a făcut un apel direct către președintele SUA, Donald Trump, pentru a impune sancțiuni care să afecteze grav economia Rusiei. El a subliniat necesitatea de a înarma Ucraina cu echipamente capabile să lovească adânc în teritoriul rus, conform Ukrinform.

„Îl îndemn pe președintele Trump să răspundă cu sancțiuni obligatorii care vor falimenta mașina de război rusă și să înarmeze Ucraina cu arme capabile să lovească Rusia”.

Mai mult, acesta a criticat dur acțiunile liderului rus, pe care l-a numit „criminal de război”: „Putin nu se mai mulțumește doar să piardă în Ucraina în timp ce bombardează mame și copii, ci acum ne testează direct fermitatea pe teritoriul NATO. Putin a declarat că «Rusia nu cunoaște granițe». Națiunile libere și prospere vor învăța Rusia ce înseamnă granițele”.

Amintim că mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei în timpul unui atac masiv lansat de Moscova asupra Ucrainei. Forțele armate poloneze au ridicat avioane de luptă și au declanșat o operațiune de neutralizare a obiectelor zburătoare.

Totodată, două avioane de luptă F-16 au fost ridicate în aer de MApN în noaptea de marți, 9 septembrie, spre miercuri, 10 septembrie, după atacurile cu drone din Ucraina.

