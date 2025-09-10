„Rusia atacă Polonia, aliat NATO, cu drone iraniene Shahed, la mai puțin de o săptămână după ce președintele Trump l-a primit pe președintele Nawrocki la Casa Albă. Acesta este un act de război și suntem recunoscători aliaților NATO pentru răspunsul lor rapid la agresiunea neprovocată a criminalului de război Putin împotriva națiunilor libere și productive”, a scris congresmenul american.

Wilson a făcut un apel direct către președintele SUA, Donald Trump, pentru a impune sancțiuni care să afecteze grav economia Rusiei. El a subliniat necesitatea de a înarma Ucraina cu echipamente capabile să lovească adânc în teritoriul rus, conform Ukrinform.

„Îl îndemn pe președintele Trump să răspundă cu sancțiuni obligatorii care vor falimenta mașina de război rusă și să înarmeze Ucraina cu arme capabile să lovească Rusia”.

Mai mult, acesta a criticat dur acțiunile liderului rus, pe care l-a numit „criminal de război”: „Putin nu se mai mulțumește doar să piardă în Ucraina în timp ce bombardează mame și copii, ci acum ne testează direct fermitatea pe teritoriul NATO. Putin a declarat că «Rusia nu cunoaște granițe». Națiunile libere și prospere vor învăța Rusia ce înseamnă granițele”.

Dreptate pentru Andrei! Un student olimpic a fost ucis cu maşina de un polițist băut, care e cercetat în libertate, într-o anchetă ce bate pasul pe loc de 9 luni
Recomandări
Dreptate pentru Andrei! Un student olimpic a fost ucis cu maşina de un polițist băut, care e cercetat în libertate, într-o anchetă ce bate pasul pe loc de 9 luni

Amintim că mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei în timpul unui atac masiv lansat de Moscova asupra Ucrainei. Forțele armate poloneze au ridicat avioane de luptă și au declanșat o operațiune de neutralizare a obiectelor zburătoare.

Totodată, două avioane de luptă F-16 au fost ridicate în aer de MApN în noaptea de marți, 9 septembrie, spre miercuri, 10 septembrie, după atacurile cu drone din Ucraina.

Marius Dragu, păgubit în dosarul Nordis: „Autoritățile tergiversează dosarul, atât pe latura penală, cât și pe cea civilă. Vom trimite petiții la Președinție și 11 ambasade și vom face greva foamei la DIICOT" 
Exclusiv
Știri România 10:30
Marius Dragu, păgubit în dosarul Nordis: „Autoritățile tergiversează dosarul, atât pe latura penală, cât și pe cea civilă. Vom trimite petiții la Președinție și 11 ambasade și vom face greva foamei la DIICOT” 
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru joi, 11 septembrie 2025
Știri România 10:05
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru joi, 11 septembrie 2025
Viața Flaviei Mihășan s-a schimbat de când are o nouă relație, la doi ani de la despărțirea de tatăl copiilor ei. „Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc"
Stiri Mondene 11:19
Viața Flaviei Mihășan s-a schimbat de când are o nouă relație, la doi ani de la despărțirea de tatăl copiilor ei. „Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc”
Daciana Sârbu, primul mesaj transmis după ce s-a afișat cu noul iubit: „Nu totul trebuie să aibă sens pentru toată lumea"
Stiri Mondene 11:11
Daciana Sârbu, primul mesaj transmis după ce s-a afișat cu noul iubit: „Nu totul trebuie să aibă sens pentru toată lumea”
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
GSP.ro
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
GSP.ro
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
Politică 09 sept.
Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
Politică 09 sept.
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
