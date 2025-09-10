„În noaptea de 9 spre 10 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, la granița cu România”, a transmis MApN într-o postare publicată pe Facebook.

Conform sursei citate, aeronavele au decolat la ora 00.59 de la Baza 86 Aeriană din Fetești pentru o misiune de cercetare. Ulterior, la ora 01.27, oamenii din nordul județului Tulcea au primit mesaj Ro-Alert.

„Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național. La ora 02.35 a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele au revenit în baza de dislocare.

Ministerul Apărării Naționale menține în permanență un nivel ridicat de vigilență și asigură supravegherea strictă a spațiului aerian, maritim și terestru național. Suntem în contact permanent cu aliații noștri, schimbăm în timp real informații operative și acționăm ferm pentru garantarea securității României și a flancului estic al NATO”, a mai transmis sursa citată.

Informația vine în contextul în care Polonia a anunțat că mai multe drone rusești au intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac masiv lansat de Moscova asupra Ucrainei. Forțele armate poloneze au ridicat avioane de luptă și au declanșat o operațiune de neutralizare a obiectelor zburătoare.

