Omagiul emoționant al soției

Actrița Kim Hartman, soția regretatului actor, i-a adus un omagiu public emoționant, descriindu-l pe partenerul ei de viață ca pe o personalitate profundă și neconvențională.

„A fost un spirit liber, care a știut întotdeauna ce vrea și a acționat după propriile reguli; singurul gânditor cu adevărat original pe care cred că l-am cunoscut vreodată. Elocvent, inteligent și cu un spirit anarhic, era întotdeauna dispus să vadă ambele părți ale unei dispute”, a transmis Kim Hartman.

Colaborări memorabile cu nepoții săi celebri

De-a lungul carierei sale cinematografice, John Nolan a avut o prezență constantă și apreciată în producțiile de succes realizate de nepoții săi, regizorul Christopher Nolan și scenaristul și producătorul Jonathan Nolan.

John Nolan devenit cunoscut publicului larg interpretându-l pe Douglas Fredericks, membru în consiliul de administrație al corporației Wayne Enterprises, în peliculele Batman Begins și The Dark Knight Rises.

A colaborat cu nepotul său Christopher și în thrillerul polițist Following (1998), precum și în drama istorică Dunkirk.

În 2013, s-a alăturat distribuției serialului Person of Interest (creat de Jonathan Nolan), unde a jucat rolul lui John Greer, un fost agent MI6, în cel de-al doilea sezon.

Ulterior, actorul s-a implicat și în echipa de producție, în spatele camerei, pentru al cincilea și ultimul sezon.

De la teatrul shakespearian la Dune: Prophecy

Înainte de a cunoaște faima pe marele și micul ecran, John Nolan și-a consolidat o carieră respectabilă pe scenele de teatru britanice.

A activat timp de doi ani la prestigioasa Royal Shakespeare Company, bifând roluri în piese clasice precum Iulius Caesar și Nevestele vesele din Windsor. De asemenea, a jucat la faimosul Teatru Richmond și alături de Compania Royal Court.

În anii 1970, actorul și-a construit un portofoliu solid în televiziune, cu apariții în seriale BBC precum Daniel Deronda și Doomwatch, dar și în miniseria Shabby Tiger, difuzată de ITV.

Ultima sa apariție pe ecrane a avut loc recent, acesta fiind distribuit într-un episod din 2024 al noii serii americane science-fiction Dune: Prophecy.

John Nolan lasă în urmă o carieră artistică remarcabilă și o familie îndoliată: soția sa, Kim, cei doi copii ai cuplului, Miranda și Tom, precum și doi nepoți.