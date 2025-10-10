Luffy a devenit simbol global

În ultimele luni, steagul cu craniu și oase încrucișate, purtând o pălărie de paie, a apărut pe bannere și steaguri la protestele din întreaga lume. Această imagine, aparținând eroului Luffy din „One Piece”, a devenit un simbol al dorinței de schimbare a Generației Z.

Protestele au început în țări asiatice precum Indonezia, Filipine și Nepal, dar s-au răspândit rapid în întreaga lume. În Madagascar, oamenii au folosit imaginea ca poză de profil pentru a-și arăta sprijinul față de protestatari. În Franța, unii manifestanți au purtat postere cu steagul lui Luffy la protestele din 10 septembrie.

Potrivit France24, mișcarea s-a extins și în Maroc, unde membrii GenZ 212, o mișcare online care cere dreptate socială și combaterea corupției, au adoptat acest simbol.

„One Piece” – o critică a elitelor și guvernelor corupte

„One Piece”, creat de Eiichirō Oda, urmărește aventurile tânărului pirat Monkey D. Luffy în căutarea legendarei comori. Cu peste 500 de milioane de exemplare vândute și traduceri în 40 de limbi, este cel mai bine vândut manga din istorie.

Younès (nume fictiv), un tânăr de 26 de ani din Casablanca și membru al mișcării GenZ 212 din Maroc, explică pentru France24:

„Majoritatea oamenilor din generația mea au crescut cu acest manga pentru că a apărut săptămânal în ultimii 28 de ani. Urmăresc aventurile lui Luffy de 14 ani și sunt milioane ca mine. Am creat o legătură emoțională cu personajele, e ca și cum ar fi membri ai familiei noastre.”

Faly (nume fictiv), un student la medicină din Madagascar care a participat la protestele din septembrie, spune că s-a îndrăgostit de povestea revoltei împotriva ordinii stabilite din «One Piece»:

„În anime, eroii sunt adesea adolescenți care luptă împotriva unei clase conducătoare extrem de corupte – guverne represive pline de nepotism. Asta ne-a inspirat, fie că suntem din Indonezia, Nepal sau Madagascar. Am creat această mișcare a Generației Z, nu un partid politic. Nu există un lider, doar tineri sătui. Asta fac personajele: își fac cunoscută furia, iar noi ne facem cunoscută furia noastră.”

O lectură politică manga

Younès explică că, odată cu vârsta, tinerii au început să citească „One Piece” ca pe un document politic:

„Când eram mici, nu vedeam întotdeauna natura politică din ceea ce citeam. Dar pe măsură ce am crescut, nivelul la care citeam s-a schimbat. Am început să observăm paralele cu lumea noastră actuală. Există multe critici la adresa elitelor, guvernelor, minciunilor.”

El adaugă că opera este excepțională pentru că urmărește povestea unui pirat, de obicei un antagonist:

„Pe măsură ce citești, descoperi că adevărații bătăuși sunt marina și guvernul, care ar trebui să fie cei buni, să ajute oamenii. Dar în realitate, sunt corupți și-;i urm[resc doar propriile interese. Adevărații eroi sunt pirații care luptă împotriva elitelor corupte ale guvernului pentru binele oamenilor.”

„One Piece” reflectă realitatea actuală

Pentru tinerii protestatari, „One Piece” nu este doar o poveste fictivă. Faly, unul dintre ei, spune:

„Anime-ul descrie perfect realitatea pe care o trăim acum: sărăcia, decalajul dintre bogați și săraci. Am folosit acest simbol pentru a demonstra asta lumii, pentru că este ușor de recunoscut. »One Piece’ este bine cunoscut în întreaga lume. Este un simbol al rebeliunii.”

Younès, alt tânăr protestatar împărtășește acest sentiment:

„Teme universale sunt încorporate în »One Piece’, așa că este un limbaj comun pentru această generație. Poliția, armatele și guvernele spun că protejează oamenii, dar, în cele din urmă, ei sunt cei care fac rău. Folosesc mass-media pentru a-i face pe oameni să creadă că pirații sunt cei răi, mint pentru a crea propagandă.”

El adaugă că Luffy, al cărui steag a fost preluat de protestatari, întruchipează figura unui apărător al celor oprimați:

„Își asumă riscul de a apăra oameni care nu sunt conștienți că vor fi răniți. Își asumă riscul de a lupta împotriva celor răi. La fel ca protestatarii care ies în stradă pentru a apăra drepturile altora, pentru a lupta pentru alții chiar dacă nu știu cine ești.”

O tendință globală de protest

Romi Ghimire, lector și activist pentru drepturile omului în Nepal, vede multe teme comune în mișcările de protest globale:

„Protestele recente din Nepal și cele pe care le-am văzut în țări precum Indonezia, Madagascar și Maroc, cred că reflectă o tendință globală puternică. Oamenii, în special tinerii, se ridică împotriva eșecului sistemic și cer demnitate, responsabilitate și drepturi de bază.”

Ea explică pentru france24 că în fiecare caz „există o deconectare crescândă între ceea ce promit guvernele și ceea ce experimentează de fapt cetățenii”.

În ciuda acestor teme comune, unii protestatari au evidențiat și specificități locale. În Nepal, accentul a fost pus pe așa-numiții copii nepo, în timp ce în Indonezia, oamenii au protestat împotriva privilegiilor acordate politicienilor.

În Madagascar, oamenii au protestat în legătură cu accesul la serviciile de bază. În Maroc, au abordat mai multe probleme, de la comemorarea cutremurului din 2023 la decesele a opt femei în timpul nașterii într-o perioadă de zece zile la spitalul Hassan II din Agadir.

