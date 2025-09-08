Poliția a tras în tinerii protestatari

Potrivit BBC, mii de oameni s-au adunat lângă clădirea parlamentului din Kathmandu pentru a protesta față de interzicerea platformelor precum Facebook, X și YouTube. Ministrul comunicațiilor, Prithvi Subba, a declarat pentru BBC că poliția s-a simțit nevoită să folosească forța, inclusiv tunuri cu apă, bastoane și gloanțe de cauciuc.

Guvernul susține că platformele de social media trebuie reglementate pentru a combate știrile false, discursul instigator la ură și frauda online.

Însă rețele populare precum Instagram au milioane de utilizatori în Nepal, care se bazează pe ele pentru divertisment, știri și afaceri.

A început de la interzicerea social media, dar protestul e și anticorupție

Manifestanții au purtat pancarte cu slogane precum «ajunge» și «stop corupției». Unii au declarat că protestează față de atitudinea autoritară a guvernului.

Mulți nepalezi consideră corupția ca fiind larg răspândită, iar guvernul este criticat pentru că nu și-a respectat promisiunile de a rezolva problemele economice de lungă durată ale țării.

Sabana Budathoki a declarat pentru BBC că interzicerea social media a fost «doar motivul» pentru care s-au adunat. „Mai degrabă decât interzicerea social media, cred că toată lumea se concentrează pe corupție», a explicat ea, adăugând: «Vrem țara noastră înapoi – am venit să oprim corupția”.

Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ
Recomandări
Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ

Un alt protestatar a spus că interdicția a fost pentru a-i «reduce la tăcere» pe cei nemulțumiți de guvern, așa că au venit să își «ridice» vocea împotriva acestui lucru, ceea ce vor continua până când se vor aduce schimbări.

Escaladarea violențelor

Pe măsură ce manifestația s-a deplasat într-o zonă restricționată aproape de parlament, unii protestatari au escaladat zidul. Purtătorul de cuvânt al Poliției din Valea Kathmandu, Shekhar Khanal, a declarat că 17 persoane au fost ucise în capitală.

„S-au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă după ce protestatarii au pătruns în zona restricționată”, a declarat Khanal pentru agenția AFP.

Ranjana Nepal, un oficial de la un spital care a primit mulți dintre răniți, a declarat că gazele lacrimogene au pătruns și în spital, făcând dificilă munca medicilor. „Nu am mai văzut niciodată o situație atât de tulburătoare la spital”, a declarat ea pentru AFP.

Un purtător de cuvânt al biroului districtual Kathmandu a declarat că a fost impusă o interdicție de circulație în jurul zonelor din apropierea clădirii parlamentului, după ce protestatarii au încercat să intre.

Doi oameni au fost uciși și în orașul estic Itahari în timp ce protestau după anunțarea ordinului de interdicție de circulație, a declarat poliția locală.

Prima zi de școală, cu profesorii în stradă. Mii de cadre didactice au plecat spre Palatul Cotroceni: „Viitorul este în clase, nu-l distrugeți cu legi stupide”
Recomandări
Prima zi de școală, cu profesorii în stradă. Mii de cadre didactice au plecat spre Palatul Cotroceni: „Viitorul este în clase, nu-l distrugeți cu legi stupide”

Purtătorul de cuvânt al Armatei Nepaleze, Rajaram Basnet, a declarat pentru BBC că o mică unitate de soldați a fost desfășurată pe străzi în urma introducerii interdicției de circulație.

26 de platforme social media au fost blocate

Săptămâna trecută, autoritățile au ordonat blocarea a 26 de platforme de social media pentru nerespectarea termenului limită de înregistrare la ministerul nepalez al comunicațiilor și tehnologiei informației.

Începând de vineri, utilizatorii au întâmpinat dificultăți în accesarea platformelor, deși unii folosesc VPN-uri pentru a eluda interdicția. Până acum, două platforme au fost reactivate după înregistrarea la minister în urma interdicției.

Guvernul Nepalului a argumentat că nu interzice social media, ci încearcă să le alinieze la legislația nepaleză.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O bancă va dispărea din România. Clienții au fost notificați că nu vor mai funcționa cardurile, conturile și aplicația
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tânăr, înalt, chipeș, cu tatuaje, așa arată bărbatul care i-a furat inima Dacianei Sârbu după divorțul de Victor Ponta. S-au afișat împreună, însă gestul lui în fața tuturor ne-a lăsat pe toți fără cuvinte
Viva.ro
Tânăr, înalt, chipeș, cu tatuaje, așa arată bărbatul care i-a furat inima Dacianei Sârbu după divorțul de Victor Ponta. S-au afișat împreună, însă gestul lui în fața tuturor ne-a lăsat pe toți fără cuvinte
Nici n-a început bine emisiunea la TV, că s-a aflat deja cine a plecat acasă de la Asia Express 2025. Care ar fi primele echipe de vedete care au părăsit competiția
Unica.ro
Nici n-a început bine emisiunea la TV, că s-a aflat deja cine a plecat acasă de la Asia Express 2025. Care ar fi primele echipe de vedete care au părăsit competiția
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
Elle.ro
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
gsp
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
GSP.RO
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
Ilie Năstase nu s-a putut abține și a comentat, în stilul său caracteristic, transformarea fizică a Serenei Williams
GSP.RO
Ilie Năstase nu s-a putut abține și a comentat, în stilul său caracteristic, transformarea fizică a Serenei Williams
Parteneri
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Spion acuzat de divulgarea de secrete de stat ale României, adus la DIICOT: se întâlnea cu ofițerii KGB la Budapesta
Știri România 19:27
Spion acuzat de divulgarea de secrete de stat ale României, adus la DIICOT: se întâlnea cu ofițerii KGB la Budapesta
Cum arată trenurile electrice care vor fi aduse în România din Polonia, începând cu finalul lunii septembrie: pe ce rute vor fi folosite
Știri România 18:52
Cum arată trenurile electrice care vor fi aduse în România din Polonia, începând cu finalul lunii septembrie: pe ce rute vor fi folosite
Parteneri
Anchetatorii germani susțin că fostul șef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, a fost implicat în sabotarea Nord Stream
Adevarul.ro
Anchetatorii germani susțin că fostul șef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, a fost implicat în sabotarea Nord Stream
Răsturnare totală de situație despre cuplul celebru din fotbal care s-ar fi despărțit. Lamine Yamal a spulberat orice îndoială cu o simplă imagine
Fanatik.ro
Răsturnare totală de situație despre cuplul celebru din fotbal care s-ar fi despărțit. Lamine Yamal a spulberat orice îndoială cu o simplă imagine
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Reacția Oanei Roman când a văzut cât costă o sticlă de suc de 250 ml, la o terasă. „A luat-o lumea razna definitiv”
Stiri Mondene 17:00
Reacția Oanei Roman când a văzut cât costă o sticlă de suc de 250 ml, la o terasă. „A luat-o lumea razna definitiv”
Ce se va întâmpla în prima ediție MasterChef 2025, sezonul 10. Ștefan Măchiță, inginer aerospațial, le ridică semne de întrebare juraților
Stiri Mondene 16:51
Ce se va întâmpla în prima ediție MasterChef 2025, sezonul 10. Ștefan Măchiță, inginer aerospațial, le ridică semne de întrebare juraților
Parteneri
La 56 de ani, Mariah Carey arată mai bine ca oricând! Cum arată ținuta sumară pe care a purtat-o la VMA 2025 și cu care a atras toate privirile. FOTO
Elle.ro
La 56 de ani, Mariah Carey arată mai bine ca oricând! Cum arată ținuta sumară pe care a purtat-o la VMA 2025 și cu care a atras toate privirile. FOTO
Ce tatuaj și-a făcut Laura Vicol la 50 de ani. „Are tupeu doamna!” Imaginile s-au viralizat pe internet / Foto
Unica.ro
Ce tatuaj și-a făcut Laura Vicol la 50 de ani. „Are tupeu doamna!” Imaginile s-au viralizat pe internet / Foto
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
TVMania.ro
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal
ObservatorNews.ro
Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Parteneri
Gigi Becali s-a enervat: „Să se învețe minte! Toți trebuie să stea drepți în fața mea”. Decizia luată de patronul FCSB
GSP.ro
Gigi Becali s-a enervat: „Să se învețe minte! Toți trebuie să stea drepți în fața mea”. Decizia luată de patronul FCSB
Carlos Alcaraz s-a întors către Sinner în timpul interviului: „Dumnezeule!”
GSP.ro
Carlos Alcaraz s-a întors către Sinner în timpul interviului: „Dumnezeule!”
Parteneri
Început de an școlar atipic: Protest al sindicatelor din Educație în prima zi de școală / Mii de profesori au pornit în marș spre Cotroceni
Mediafax.ro
Început de an școlar atipic: Protest al sindicatelor din Educație în prima zi de școală / Mii de profesori au pornit în marș spre Cotroceni
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
StirileKanalD.ro
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Promo
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Advertorial
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
StirileKanalD.ro
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Este doliu în muzica lăutarească! Celebrul Mieluță Bibescu a murit. Mesajul transmis de Minodora
KanalD.ro
Este doliu în muzica lăutarească! Celebrul Mieluță Bibescu a murit. Mesajul transmis de Minodora

Politic

Marcel Ciolacu a explicat de ce a cheltuit zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului când era premier
Politică 15:18
Marcel Ciolacu a explicat de ce a cheltuit zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului când era premier
Sorin Grindeanu vrea retragerea PSD din coaliție, dacă premierul Ilie Bolojan nu ține cont de propunerile lor
Politică 14:27
Sorin Grindeanu vrea retragerea PSD din coaliție, dacă premierul Ilie Bolojan nu ține cont de propunerile lor
Parteneri
După un an de produs bani ilegal, panoul fantomă de la Universitate a dispărut. Rămâne rușinea PMB, care l-a tolerat acolo
Spotmedia.ro
După un an de produs bani ilegal, panoul fantomă de la Universitate a dispărut. Rămâne rușinea PMB, care l-a tolerat acolo
Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: ”Să nu ne jucăm cu focul”
Fanatik.ro
Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: ”Să nu ne jucăm cu focul”
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă