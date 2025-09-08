Poliția a tras în tinerii protestatari

Potrivit BBC, mii de oameni s-au adunat lângă clădirea parlamentului din Kathmandu pentru a protesta față de interzicerea platformelor precum Facebook, X și YouTube. Ministrul comunicațiilor, Prithvi Subba, a declarat pentru BBC că poliția s-a simțit nevoită să folosească forța, inclusiv tunuri cu apă, bastoane și gloanțe de cauciuc.

Guvernul susține că platformele de social media trebuie reglementate pentru a combate știrile false, discursul instigator la ură și frauda online.

Însă rețele populare precum Instagram au milioane de utilizatori în Nepal, care se bazează pe ele pentru divertisment, știri și afaceri.

A început de la interzicerea social media, dar protestul e și anticorupție

Manifestanții au purtat pancarte cu slogane precum «ajunge» și «stop corupției». Unii au declarat că protestează față de atitudinea autoritară a guvernului.

Mulți nepalezi consideră corupția ca fiind larg răspândită, iar guvernul este criticat pentru că nu și-a respectat promisiunile de a rezolva problemele economice de lungă durată ale țării.

Sabana Budathoki a declarat pentru BBC că interzicerea social media a fost «doar motivul» pentru care s-au adunat. „Mai degrabă decât interzicerea social media, cred că toată lumea se concentrează pe corupție», a explicat ea, adăugând: «Vrem țara noastră înapoi – am venit să oprim corupția”.

Un alt protestatar a spus că interdicția a fost pentru a-i «reduce la tăcere» pe cei nemulțumiți de guvern, așa că au venit să își «ridice» vocea împotriva acestui lucru, ceea ce vor continua până când se vor aduce schimbări.

Escaladarea violențelor

Pe măsură ce manifestația s-a deplasat într-o zonă restricționată aproape de parlament, unii protestatari au escaladat zidul. Purtătorul de cuvânt al Poliției din Valea Kathmandu, Shekhar Khanal, a declarat că 17 persoane au fost ucise în capitală.

„S-au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă după ce protestatarii au pătruns în zona restricționată”, a declarat Khanal pentru agenția AFP.

Ranjana Nepal, un oficial de la un spital care a primit mulți dintre răniți, a declarat că gazele lacrimogene au pătruns și în spital, făcând dificilă munca medicilor. „Nu am mai văzut niciodată o situație atât de tulburătoare la spital”, a declarat ea pentru AFP.

Un purtător de cuvânt al biroului districtual Kathmandu a declarat că a fost impusă o interdicție de circulație în jurul zonelor din apropierea clădirii parlamentului, după ce protestatarii au încercat să intre.

Doi oameni au fost uciși și în orașul estic Itahari în timp ce protestau după anunțarea ordinului de interdicție de circulație, a declarat poliția locală.

Purtătorul de cuvânt al Armatei Nepaleze, Rajaram Basnet, a declarat pentru BBC că o mică unitate de soldați a fost desfășurată pe străzi în urma introducerii interdicției de circulație.

26 de platforme social media au fost blocate

Săptămâna trecută, autoritățile au ordonat blocarea a 26 de platforme de social media pentru nerespectarea termenului limită de înregistrare la ministerul nepalez al comunicațiilor și tehnologiei informației.

Începând de vineri, utilizatorii au întâmpinat dificultăți în accesarea platformelor, deși unii folosesc VPN-uri pentru a eluda interdicția. Până acum, două platforme au fost reactivate după înregistrarea la minister în urma interdicției.

Guvernul Nepalului a argumentat că nu interzice social media, ci încearcă să le alinieze la legislația nepaleză.

