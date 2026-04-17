André Basile, fost Director al Ariei LANCAR în BAT, îi va succeda lui Jorge în rolul de Director al Ariei Europa de Sud-Est și GM BAT România

Jorge Araya, Director al Ariei Europa de Sud‑Est în cadrul BAT și GM BAT România, preia începând din aprilie 2026 rolul de Director al Ariei Europa Centrală și GM BAT Germania. Jorge a fost stabilit la București din aprilie 2023, coordonând activitatea BAT în România și în alte 12 țări incluse în Aria Europa de Sud-Est. Pe parcursul mandatului său, BAT a rămas al doilea cel mai mare contribuabil la bugetul de stat al României și a devenit prima companie din industrie care a oferit consumatorilor adulți toate produsele cu nicotină cu profil de risc redus disponibile, ca o dovadă clară a angajamentului față de viziunea companiei de a construi o lume fără fum – A Smokeless World.

România continuă să joace un rol important în cadrul BAT, ca sediu central și punct de coordonare pentru activitatea companiei în alte 12 țări. André Basile preia funcția de Director al Ariei Europa de Sud-Est și GM România, urmând ca, alături de echipa sa de conducere, să coordoneze din București activitatea BAT în România și în cele 12 țări din Arie: Italia, Turcia, Bulgaria, Ucraina, Serbia, Albania, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Slovenia, Croația și Kosovo.

Jorge și-a început cariera în cadrul BAT în Chile, în 1995, ca Management Trainee, iar de-a lungul timpului a ocupat o serie de roluri de senior leadership în regiunea AmSSA, precum Head of Brands Mexic, Director de Marketing Chile, Director de Marketing Brazilia, Head of Marketing pentru regiunea Americilor și CEO al BAT Canada. Anterior relocării în România, în 2023, Jorge a deținut funcția de Executive Vice President & Chief Commercial Officer pentru Reynolds în Statele Unite ale Americii, unde a coordonat toate funcțiunile de marketing din SUA, de la marketingul pentru consumatori și trade marketing, până la marketing digital. În aprilie 2023, Jorge s-a mutat la București în rolul de Director al Ariei Europa de Sud-Est și GM BAT România. Trei ani mai târziu, în aprilie 2026, preia funcția de Director al Ariei Europa Centrală și GM BAT Germania, urmând să coordoneze din Hamburg activitatea BAT în 10 piețe.

România joacă un rol fundamental în parcursul de transformare al BAT, iar perioada petrecută aici nu a făcut decât să-mi întărească această convingere. De-a lungul a aproape trei decenii, BAT România a devenit un pilon al succesului regional al companiei, susținut de o echipă extrem de competentă, dedicată și inovatoare, ale cărei performanțe au depășit constant așteptările. Coordonarea Ariei Europa de Sud-Est a fost un privilegiu, iar pentru oamenii excepționali și energia pozitivă care au stat la baza progresului nostru aici sunt profund recunoscător. România continuă să se evidențieze ca un loc în care ambiția de business întâlnește un potențial real și unde, împreună, putem contribui la construirea unui viitor mai bun pentru consumatori, comunități și economie”, a declarat Jorge Araya, fost Director al Ariei Europa de Sud Est în cadrul BAT

André Basile s-a alăturat BAT în 1998, ca Management Trainee în Brazilia. De-a lungul carierei a ocupat numeroase roluri de leadership în aria financiară în Brazilia, Mexic, Italia și Marea Britanie, atât la nivel de piață, cât și la nivel regional și global. În 2020, André s-a mutat în Marea Britanie, unde a coordonat timp de trei ani un amplu program de transformare la nivelul întregului grup, având un rol-cheie în creșterea eficienței și alinierea strategică a organizației. În 2023, André a fost numit Director General pentru Chile și Argentina, unde a condus inițiative importante de transformare a businessului, a consolidat acțiunile împotriva comerțului ilicit și a coordonat cu succes lansarea Vuse în Chile. Începând cu aprilie 2026, André Basile preia funcția de Director al Ariei Europa de Sud‑Est și Director General al BAT România.

Pentru mine, acest moment marchează un pas important înainte în parcursul meu profesional și sunt profund onorat să mă alătur unei echipe care, pe parcursul a aproape 30 de ani, a construit una dintre cele mai puternice și inovatoare organizații BAT la nivel global. BAT România funcționează ca un motor al regiunii, o adevărată forță care susține transformarea businessului nostru. Cu o contribuție semnificativă la economia locală și la dezvoltarea comunității, continuăm să investim constant în oamenii noștri, în capacitățile noastre de producție, precum și în știința și inovația din spatele produselor noastre cu profil de risc redus. În egală măsură, cred cu tărie în puterea dialogului deschis și constructiv, deoarece colaborarea este esențială pentru a construi un viitor mai bun pentru consumatori, comunități și societate în ansamblu”, a declarat André Basile, noul Director al Ariei Europa de Sud‑Est și GM România.

Foto: BAT

Parteneri
Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Viva.ro
Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Unica.ro
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
GSP.RO
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Libertateapentrufemei.ro
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
Avantaje.ro
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Cum influențează reclamele TV și influencerii deciziile de cumpărare. Romina Nicoară, specialist în marketing: „Emoția câștigă aproape întotdeauna, utilitatea vine după”
Știri România 16:00
Cum influențează reclamele TV și influencerii deciziile de cumpărare. Romina Nicoară, specialist în marketing: „Emoția câștigă aproape întotdeauna, utilitatea vine după”
Câți bani dau partidele presei online: contracte de sute de mii de euro, dar nu e clar ce se cumpără de fapt
Știri România 14:45
Câți bani dau partidele presei online: contracte de sute de mii de euro, dar nu e clar ce se cumpără de fapt
Parteneri
Palatele luxoase care uluiau România în anii ’90. Secretele vilelor extravagante care atrăgeau toate privirile
Adevarul.ro
Palatele luxoase care uluiau România în anii ’90. Secretele vilelor extravagante care atrăgeau toate privirile
Proiectul pus la punct de Maria Sharapova, după retragerea din tenis. Calcă pe urmele unei campioane mondiale
Fanatik.ro
Proiectul pus la punct de Maria Sharapova, după retragerea din tenis. Calcă pe urmele unei campioane mondiale
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului

Monden

Adevăratul motiv pentru care Brigitte Pastramă s-a mutat în Dubai: „De 10 ori aș face același lucru”. Casa ei valorează peste 500.000 de euro
Stiri Mondene 17:33
Adevăratul motiv pentru care Brigitte Pastramă s-a mutat în Dubai: „De 10 ori aș face același lucru”. Casa ei valorează peste 500.000 de euro
Imagini din apartamentul în care Gina Pistol și Smiley locuiesc cu chirie. Au renunțat la casa din Cernica
Stiri Mondene 16:55
Imagini din apartamentul în care Gina Pistol și Smiley locuiesc cu chirie. Au renunțat la casa din Cernica
Parteneri
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
A lăsat pacienţii fără oxigen după ce a furat o ţeavă pentru fier vechi. Apoi, s-a întors după o nouă captură
ObservatorNews.ro
A lăsat pacienţii fără oxigen după ce a furat o ţeavă pentru fier vechi. Apoi, s-a întors după o nouă captură
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Parteneri
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Parteneri
Veste proastă pentru turiștii care merg într-o țară europeană
Mediafax.ro
Veste proastă pentru turiștii care merg într-o țară europeană
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Wowbiz.ro
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Redactia.ro
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
BREAKING NEWS | Un elicopter s-a prăbușit la scurt timp după decolare! Opt persoane și-au pierdut viața
KanalD.ro
BREAKING NEWS | Un elicopter s-a prăbușit la scurt timp după decolare! Opt persoane și-au pierdut viața

Politic

PNL face ședință la o zi după ce PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Ce urmează să anunțe premierul și președintele PNL
Politică 17:38
PNL face ședință la o zi după ce PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Ce urmează să anunțe premierul și președintele PNL
SPP cumpără mașini de aproape două milioane de euro în plină criză bugetară. Motivele invocate de Lucian Pahonțu | Document
Politică 17:14
SPP cumpără mașini de aproape două milioane de euro în plină criză bugetară. Motivele invocate de Lucian Pahonțu | Document
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Fiica marelui Amza Pellea a răbufnit la adresa unuia dintre liderii galeriei lui Dinamo: „Imaginea tatălui meu nu poate fi folosită la așa ceva! Cât trăiesc… v-ați găsit nașul!”
Fanatik.ro
Fiica marelui Amza Pellea a răbufnit la adresa unuia dintre liderii galeriei lui Dinamo: „Imaginea tatălui meu nu poate fi folosită la așa ceva! Cât trăiesc… v-ați găsit nașul!”
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi