Cazuri celebre gestionate de Mihail Udroiu

Fost consilier al șefei DIICOT, Alina Bica, Mihail Udroiu a făcut parte din completul care a respins cererea de arestare preventivă a suspecților din dosarul Nordis, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă.

El și Luminița Criștiu Ninu au evaluat cazul Nordis și au motivat că protagoniștii trebuie să fie cercetați în libertate, fără nicio restricție.

Mihail Udroiu a fost parte din completul care, în noiembrie 2023, a respins recursul în casație al DNA în dosarul finanțării campaniei lui Traian Băsescu din 2009, în care Elena Udrea și Ioana Băsescu fuseseră condamnate în primă instanță la 8, respectiv 5 ani de închisoare.

Recent, Udroiu a decis achitarea fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, explicând că DNA „nu a demonstrat, potrivit convingerii proprii, că Bănicioiu e un fost politician corupt”, conform sursei citate.

Acum, judecătorul născut în 1977, vrea să se pensioneze la 48 de ani.

Pe ordinea de zi a ședinței de joi, 16 octombrie, a Secției pentru judecători din CSM se află cererile de pensionare a șase magistrați, printre care și Mihail Udroiu de la Înalta Curte.

Salvatorul dosarului Revoluției

În septembrie 2024, Mihail Udroiu și Lia Savonea au decis restituirea pentru a doua oară a dosarului Revoluției la Parchetul Militar, unde erau judecați fostul președinte Ion Iliescu, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu și generalul Iosif Rus.

Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”
Recomandări
Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

Judecătorii Lia Savonea și Mihai Udroiu au insistat ca Dosarul Revoluției 3 să se întoarcă la Secția Parchetelor Militare.

Mihail Udroiu are 23 de ani vechime în magistratură, plus doi ani de formare la INM. Licențiat în Drept la Universitatea București, și-a început cariera ca judecător stagiar la Babadag, apoi a fost procuror la mai multe parchete din București, iar ulterior judecător la Tribunalul București, Tribunalul Bihor și Curtea de Apel Oradea.

Din 2023 este judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție. A fost consilier al Alinei Bica în perioada în care aceasta conducea DIICOT (2013–2014) și este conferențiar universitar la Universitatea din Oradea, conform CV-ului.

Mihail Udroiu este autor a numeroase lucrări de drept penal.

Averea judecătorului Mihail Udroiu

Familia Udroiu deține o avere impresionantă în Oradea: zece terenuri, zece imobile (dintre care două obținute prin donație), plus bijuterii, ceasuri și tablouri evaluate la 75.000 de euro, potrivit declarației sale de avere.

Recent, cei doi soți au deschis două conturi bancare noi cu 110.000 euro și 13.000 lei, la care se adaugă economii mai vechi de 458.000 lei și 30.000 euro.

După pensionare, Mihail Udroiu intenționează să activeze ca avocat în Oradea, continuând astfel implicarea sa în domeniul juridic, deși de această dată în sectorul privat.

Comentarii (1)
Nerasist 15.10.2025, 10:39

Avocat pt nordis și alți parlamentari, sau pot să îl abordez și eu cu un onorariu de 100 lei pe lună!?

