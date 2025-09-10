Potrivit unui fragment obținut de The Atlantic, Harris consideră că o astfel de decizie nu ar fi trebuit să fie „lăsată ego-ului unui individ”.

„Cred că a fost imprudență”

„A fost grație sau imprudență? Retrospectiv, cred că a fost imprudență”, scrie Harris despre alegerea de a nu-l convinge pe Biden să se retragă din cursa pentru 2024.

„Miza era pur și simplu prea mare. Aceasta nu era o alegere care să fie lăsată ambiției personale. Ar fi trebuit să fie mai mult decât o decizie personală”, a mai scris ea.

Harris a explicat că decizia sa de a nu interveni „în lunile de panică crescândă” legate de sănătatea cognitivă a lui Biden a fost un semn de loialitate.

Cu toate acestea, loialitatea nu a împiedicat-o să aducă alte critici dure la adresa administrației Biden.

Critici privind sprijinul administrației

Harris a acuzat administrația de la Casa Albă că a alimentat narațiunile negative despre ea.

„Când am fost atacată… pe teme care variau de la râsul meu, tonul vocii mele, până la cine am întâlnit în anii ’20 sau când am fost etichetată drept o «angajare DEI», Casa Albă rareori a contracarat aceste afirmații cu CV-ul meu real”, a spus Harris.

„Aveau o echipă mare de comunicare; Karine Jean-Pierre ținea briefinguri zilnice în sala de presă. Dar să obțin ceva pozitiv despre munca mea sau o apărare împotriva atacurilor neadevărate era aproape imposibil. Mai rău, am aflat adesea că echipa președintelui adăuga combustibil la narațiunile negative despre mine”, continuă ea.

Harris a sugerat că aceste acțiuni erau parțial motivate de sondajele care arătau că popularitatea sa se apropia de cea a lui Biden.

„Gândirea lor era de tip zero-sum: Dacă ea strălucește, el pălește. Niciunul dintre ei nu a înțeles că, dacă eu aveam succes, și el avea succes. Succesul meu era important pentru el”, a mai scris Harris.

Reflecții asupra deciziei lui Biden

În ciuda criticilor, Harris a reafirmat decizia de a nu-l convinge pe Biden să se retragă, argumentând că „poporul american l-a ales înainte în aceeași confruntare” și că era posibil ca Biden să aibă dreptate și de această dată.

„Și dintre toți oamenii de la Casa Albă, eu eram în cea mai proastă poziție pentru a susține că ar trebui să se retragă. Știam că ar fi perceput acest lucru ca o ambiție goală, poate chiar ca o trădare otrăvitoare”, a scris Harris.

Harris a adăugat că, dacă ar fi avut îndoieli serioase privind capacitatea lui Biden, ar fi intervenit.

„Mulți oameni vor să creeze o narațiune despre o mare conspirație la Casa Albă pentru a ascunde infirmitatea lui Joe Biden. Iată adevărul așa cum l-am trăit eu. Joe Biden era un om inteligent, cu o vastă experiență și convingeri profunde, capabil să își îndeplinească atribuțiile de președinte”, a scris ea.

„Dar la 81 de ani, Joe obosea. Atunci se vedea vârsta lui în bâlbe fizice și verbale. Nu cred că este o surpriză că dezastrul din dezbatere s-a întâmplat imediat după două călătorii consecutive în Europa și un zbor pe Coasta de Vest pentru un eveniment de strângere de fonduri la Hollywood”, a mai scris Harris în cartea sa de memorii.

Harris a încheiat spunând: „Dacă aș fi crezut că este incapabil, aș fi spus-o. Oricât de loială sunt președintelui Biden, sunt mai loială țării mele”.

