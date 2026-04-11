Speculații apărute după publicarea memoriilor

Acestea reprezintă cele mai explicite afirmaţii publice făcute de Harris cu privire la viitorul său politic, de la încheierea mandatului, relatează ABC News.

„S-ar putea, s-ar putea. Mă gândesc la asta. Mă gândesc la asta”, i-a spus Harris reverendului Al Sharpton când a fost întrebată dacă intenţionează să lanseze o nouă campanie pentru Casa Albă. Harris a fost candidata Partidului Democrat la alegerile prezidenţiale din 2024.

Comentariile vin să clarifice speculațiile apărute după ce Harris a publicat un volum de memorii la sfârșitul lui 2025. Turneul de promovare a cărții, desfășurat recent, a fost considerat de analiști o prefață la anunțul de vineri privind posibila sa candidatură.

Harris urmează, de asemenea, să participe la evenimente ale Partidului Democrat în patru state din sudul SUA în această lună, a relatat anterior CNN.

„Nu am terminat”

Deși în august 2025, în cadrul unui interviu cu Stephen Colbert la CBS, Harris afirma că nu își dorește o revenire în sistemul politic, atitudinea sa s-a schimbat spre sfârșitul anului. Într-o discuție cu Laura Kuenssberg de la BBC, ea a lăsat ușa deschisă pentru o nouă cursă spre Casa Albă, declarând hotărât: „Nu am terminat”.

Vineri, Harris a fost primită cu căldură la conferinţa progresistă de organizare, marcată de istoria mişcării pentru drepturi civile, fiind întâmpinată cu scandări puternice de „candidează din nou”, care i-au întrerupt pentru scurt timp discursul.

„Mă gândesc (să candidez din nou), dar permiteţi-mi să mai spun ceva. Am servit patru ani fiind la un pas de a deveni preşedintele Statelor Unite”, a spus Harris. „Am petrecut nenumărate ore în biroul meu din Aripa de Vest, la câţiva paşi de Biroul Oval. Am petrecut nenumărate ore în Biroul Oval, în Situation Room. Ştiu ce este acest job. Şi ştiu ce presupune.”

„Am călătorit prin ţară în ultimul an, am petrecut mult timp în sud şi în multe alte locuri. Şi un lucru îmi este foarte clar: status quo-ul nu funcţionează şi nu a funcţionat pentru mulţi oameni de mult timp”, a spus fosta candidată.

Un critic al președintelui Donald Trump

După plecarea de la Casa Albă, Harris s-a remarcat ca un critic al președintelui Donald Trump. În cadrul dialogului cu Al Sharpton, aceasta a atacat dur politica externă a administrației Trump, referindu-se în special la conflictul cu Iranul, pe care l-a etichetat drept „o alegere”.

Totodată, fosta vicepreședintă a criticat dur poziția lui Trump față de NATO, catalogând-o drept un pericol la adresa securității. Conform declarațiilor sale, subminarea alianțelor externe „dăunează poporului american” și destabilizează comunitatea internațională, afectând partenerii SUA din întreaga lume.

Kamala Harris, fosta vicepreședintă a SUA, ar putea fi candidata democrată la alegerile prezidențiale din 2028, conform unui sondaj realizat de firma Big Data Poll din Florida, în decembrie 2025 Potrivit Lalibre, Harris a obținut 31,1% din susținere, devansându-i pe Gavin Newsom și Pete Buttigieg.



