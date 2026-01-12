UDMR acuză MAE în scandalul Mercosur. Kelemen Hunor: „Nu a ținut cont de Ministerul Agriculturii. Inacceptabil”

Kelemen Hunor, nemulțumit: „În coaliție noi nu am discutat de Mercosur”

Președintele UDMR a criticat deschis faptul că MAE, minister care aparține USR, a votat prin ambasadorul său în COREPER pentru Acordul UE-Mercosur, deși Ministerul Agriculturii a avut numeroase obiecții.

„La noi nu a existat o dezbatere publică. Iarăși, lipsă de transparență totală. Ministerul Agriculturii spune un lucru, Ministerul de Externe nu ține cont de ce spune Ministerul Agriculturii. Inacceptabil. Măcar să stai 2-3 săptămâni, să spui în COREPER că avem nevoie de 2 săptămâni. Nu era o chestie de viață și de moarte, fiindcă atunci se pune problema de ce mai ai ministere de linie, de ce mai ceri punctul de vedere dacă tu de la Externe știi mai bine”, a spus Kelemen Hunor.

Și a continuat: „În coaliție noi nu am discutat. Inacceptabil. Inacceptabil să nu discuți așa ceva politic, în coaliție niciodată nu am discutat”.

Kelemen Hunor s-a declarat nemulțumit că Ministerul condus de Oana Țoiu „n-a fost prezent în șase luni de zile în coaliție să discutăm despre dosar”, motiv pentru care „există o frustrare și o nemulțumire în coaliție”.

„Coaliția va merge înainte, vă dați seama că aceste atacuri nu sunt în regulă și mai ales acuzațiile. Dar pe fond au dreptate, că nu s-a discutat acest lucru și nu s-a ținut cont de punctul de vedere al ministrului Agriculturii. Dar nu e vorba de trădare, e mult prea dură această afirmație. Dar trebuie să înțeleagă și cei de la Externe – și nu vreau să personalizez, așa s-a comportat și înainte de doamna Țoiu și mi-e frică că se vor comporta la fel și după doamna Țoiu. Deci cei de la Ministerul de Externe trebuie să înțeleagă că ei au expertiză în diplomație, dar politica totuși nu o fac ei, politica o fac cei care au fost aleși”, a concluzionat președintele UDMR.

Ce este Mercosur și de ce sănătatea europenilor poate fi pusă în pericol de carnea importată din America Latină

Amintim că majoritatea statelor UE au aprobat pe 9 ianuarie Acordul de liber-schimb cu blocul Mercosur, în ciuda opoziției categorice din partea agricultorilor europeni și a Franței, care se tem de concurența produselor sud-americane mai ieftine pe piețele europene și cu standarde de calitate reduse, care pot pune în pericol sănătatea europenilor. Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria s-au împotrivit Acordului, iar Belgia s-a abținut. În schimb, România a votat pentru.

Mercosur este un bloc economic și comercial sud-american, creat în 1991 pentru a facilita comerțul și integrarea între statele membre. În el sunt incluse următoarele state principale: Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

Pe scurt, în urma Acordului UE-Mercosur, fermierii români vor avea de pierdut pentru că, de exemplu, importurile de carne din Argentina și Brazilia vor beneficia de taxe reduse, ceea ce va pune presiune asupra prețurilor interne. Astfel, carnea românească va fi mai greu de vândut dacă e mai scumpă decât cea importată din America Latină și există riscul ca producția românească să dispară treptat.

Foarte important, în țările Mercosur sunt permise practici interzise în UE, precum:

  • pesticide neautorizate în Europa
  • hormoni de creștere la carne
  • antibiotice folosite preventiv.

Aceste practici în producția de carne, permise în America Latină și interzise în UE, pot expune consumatorii europeni, inclusiv pe români, la riscuri pentru sănătate care nu se vor manifesta imediat, ci se vor acumula în timp, spun țările care nu sunt de acord cu Acordul Mercosur, precum Franța.

În acest context, PSD, partid condus de Sorin Grindeanu, a transmis că decizia MAE ca România să voteze pentru Acordul UE-Mercosur este o „trădare a intereselor fermierilor români”. PSD nu a fost însă împotriva Acordului UE-Mercosur la modul general, ci doar a solicitat garanţii că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină. Iar ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a avertizat că acordul UE-Mercosur poate însemna falimentul fermierilor români.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Guvernul Bolojan crește vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP ca să nu taie salariile și angajații: „Proiectul, până săptămâna viitoare”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
CEO-ul PRO TV a dat imediat o declarație după ce s-a aflat de plecarea lui Măruță, de la PRO TV! A pronunțat clar numele lui, iar o frază a atras imediat atenția privind viitorul! Plus: adevăratul motiv pentru care Măruță a plecat
Viva.ro
CEO-ul PRO TV a dat imediat o declarație după ce s-a aflat de plecarea lui Măruță, de la PRO TV! A pronunțat clar numele lui, iar o frază a atras imediat atenția privind viitorul! Plus: adevăratul motiv pentru care Măruță a plecat
„Ori m-am culcat cu fata lui, ori cu soția lui. Nu mai știu”. Mario Iorgulescu susține că accidentul mortal pe care l-a provocat în urmă cu 6 ani ar fi fost, de fapt, o înscenare! Un fost general ar fi vrut să se răzbune pe el. Ce a povestit
Unica.ro
„Ori m-am culcat cu fata lui, ori cu soția lui. Nu mai știu”. Mario Iorgulescu susține că accidentul mortal pe care l-a provocat în urmă cu 6 ani ar fi fost, de fapt, o înscenare! Un fost general ar fi vrut să se răzbune pe el. Ce a povestit
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
gsp
Arabii i-au oferit 1 milion de dolari unei mari campioane olimpice din România: „Știți ce scria sub numele meu?”
GSP.RO
Arabii i-au oferit 1 milion de dolari unei mari campioane olimpice din România: „Știți ce scria sub numele meu?”
Cum explică Guvernul României noile impozite auto. De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
GSP.RO
Cum explică Guvernul României noile impozite auto. De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
Parteneri
Acuzată de Alex Bodi că se rușinează cu părinții ei de la țară, Ramona Olaru și-a arătat tatăl: Cât de bine seamnă cu el: ”Dacă nu îmi dau mustața jos, suntem 1 la 1”
Libertateapentrufemei.ro
Acuzată de Alex Bodi că se rușinează cu părinții ei de la țară, Ramona Olaru și-a arătat tatăl: Cât de bine seamnă cu el: ”Dacă nu îmi dau mustața jos, suntem 1 la 1”
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
În costum de baie, în mijlocul iernii! Gabriela Prisăcariu a încins internetul cu o ședință foto pe balcon: „Soțul mi-a făcut pozele!”
Tvmania.ro
În costum de baie, în mijlocul iernii! Gabriela Prisăcariu a încins internetul cu o ședință foto pe balcon: „Soțul mi-a făcut pozele!”

Alte știri

Doi tineri din Sibiu s-au căsătorit după o glumă postată pe Facebook: „Ești drăguț, poate ne plimbăm împreună”
Știri România 12 ian.
Doi tineri din Sibiu s-au căsătorit după o glumă postată pe Facebook: „Ești drăguț, poate ne plimbăm împreună”
Temperaturi de până la -19 grade Celsius în noaptea de luni spre marți. Avertizările IGSU pentru români
Știri România 12 ian.
Temperaturi de până la -19 grade Celsius în noaptea de luni spre marți. Avertizările IGSU pentru români
Parteneri
Rusia se oferă să “ajute” America să obțină Groenlanda
Adevarul.ro
Rusia se oferă să “ajute” America să obțină Groenlanda
Gino Iorgulescu, prima reacție publică după declarațiile făcute de fiul său, Mario: „Îmi exprim profunda dezamăgire”
Fanatik.ro
Gino Iorgulescu, prima reacție publică după declarațiile făcute de fiul său, Mario: „Îmi exprim profunda dezamăgire”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Parteneri
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Elle.ro
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

PRO TV renunță la emisiunea „La Măruță”. Ce se întâmpă cu prezentatorul Cătălin Măruță: „Noi formate pe care mi le doream”
Stiri Mondene 12 ian.
PRO TV renunță la emisiunea „La Măruță”. Ce se întâmpă cu prezentatorul Cătălin Măruță: „Noi formate pe care mi le doream”
Câți bani ar fi primit Iustin Hvnds pentru participarea la Survivor România 2026. A rezistat doar trei zile în show-ul de la Antena 1
Stiri Mondene 12 ian.
Câți bani ar fi primit Iustin Hvnds pentru participarea la Survivor România 2026. A rezistat doar trei zile în show-ul de la Antena 1
Parteneri
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Imaginea care a pus pe jar fanii prezentatoarei
TVMania.ro
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Imaginea care a pus pe jar fanii prezentatoarei
Acordul Mercosur: cine câştigă şi cine pierde dacă va intra în vigoare
ObservatorNews.ro
Acordul Mercosur: cine câştigă şi cine pierde dacă va intra în vigoare
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Parteneri
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
GSP.ro
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
Cuplul viral din sport s-a despărțit după o săptămână de relație intensă
GSP.ro
Cuplul viral din sport s-a despărțit după o săptămână de relație intensă
Parteneri
Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza vremii
Mediafax.ro
Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza vremii
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
StirileKanalD.ro
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Wowbiz.ro
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Redactia.ro
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

UDMR acuză MAE în scandalul Mercosur. Kelemen Hunor: „Nu a ținut cont de Ministerul Agriculturii. Inacceptabil”
Politică 12 ian.
UDMR acuză MAE în scandalul Mercosur. Kelemen Hunor: „Nu a ținut cont de Ministerul Agriculturii. Inacceptabil”
Cine este Ion Iordache, deputatul PNL care vrea legalizarea prostituției în România și cere ca bordelurile „să fie la distanţe clare faţă de şcoli”
Politică 12 ian.
Cine este Ion Iordache, deputatul PNL care vrea legalizarea prostituției în România și cere ca bordelurile „să fie la distanţe clare faţă de şcoli”
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Bombă în Pro TV. Măruță e OUT după 18 ani. Prima reacție a prezentatorului
Fanatik.ro
Bombă în Pro TV. Măruță e OUT după 18 ani. Prima reacție a prezentatorului
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026
Spotmedia.ro
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026