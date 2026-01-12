UDMR acuză MAE în scandalul Mercosur. Kelemen Hunor: „Nu a ținut cont de Ministerul Agriculturii. Inacceptabil”

Kelemen Hunor, nemulțumit: „În coaliție noi nu am discutat de Mercosur”

Președintele UDMR a criticat deschis faptul că MAE, minister care aparține USR, a votat prin ambasadorul său în COREPER pentru Acordul UE-Mercosur, deși Ministerul Agriculturii a avut numeroase obiecții.

„La noi nu a existat o dezbatere publică. Iarăși, lipsă de transparență totală. Ministerul Agriculturii spune un lucru, Ministerul de Externe nu ține cont de ce spune Ministerul Agriculturii. Inacceptabil. Măcar să stai 2-3 săptămâni, să spui în COREPER că avem nevoie de 2 săptămâni. Nu era o chestie de viață și de moarte, fiindcă atunci se pune problema de ce mai ai ministere de linie, de ce mai ceri punctul de vedere dacă tu de la Externe știi mai bine”, a spus Kelemen Hunor.

Și a continuat: „În coaliție noi nu am discutat. Inacceptabil. Inacceptabil să nu discuți așa ceva politic, în coaliție niciodată nu am discutat”.

Kelemen Hunor s-a declarat nemulțumit că Ministerul condus de Oana Țoiu „n-a fost prezent în șase luni de zile în coaliție să discutăm despre dosar”, motiv pentru care „există o frustrare și o nemulțumire în coaliție”.

„Coaliția va merge înainte, vă dați seama că aceste atacuri nu sunt în regulă și mai ales acuzațiile. Dar pe fond au dreptate, că nu s-a discutat acest lucru și nu s-a ținut cont de punctul de vedere al ministrului Agriculturii. Dar nu e vorba de trădare, e mult prea dură această afirmație. Dar trebuie să înțeleagă și cei de la Externe – și nu vreau să personalizez, așa s-a comportat și înainte de doamna Țoiu și mi-e frică că se vor comporta la fel și după doamna Țoiu. Deci cei de la Ministerul de Externe trebuie să înțeleagă că ei au expertiză în diplomație, dar politica totuși nu o fac ei, politica o fac cei care au fost aleși”, a concluzionat președintele UDMR.

Ce este Mercosur și de ce sănătatea europenilor poate fi pusă în pericol de carnea importată din America Latină

Amintim că majoritatea statelor UE au aprobat pe 9 ianuarie Acordul de liber-schimb cu blocul Mercosur, în ciuda opoziției categorice din partea agricultorilor europeni și a Franței, care se tem de concurența produselor sud-americane mai ieftine pe piețele europene și cu standarde de calitate reduse, care pot pune în pericol sănătatea europenilor. Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria s-au împotrivit Acordului, iar Belgia s-a abținut. În schimb, România a votat pentru.

Mercosur este un bloc economic și comercial sud-american, creat în 1991 pentru a facilita comerțul și integrarea între statele membre. În el sunt incluse următoarele state principale: Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

Pe scurt, în urma Acordului UE-Mercosur, fermierii români vor avea de pierdut pentru că, de exemplu, importurile de carne din Argentina și Brazilia vor beneficia de taxe reduse, ceea ce va pune presiune asupra prețurilor interne. Astfel, carnea românească va fi mai greu de vândut dacă e mai scumpă decât cea importată din America Latină și există riscul ca producția românească să dispară treptat.

Foarte important, în țările Mercosur sunt permise practici interzise în UE, precum:

pesticide neautorizate în Europa

hormoni de creștere la carne

antibiotice folosite preventiv.

Aceste practici în producția de carne, permise în America Latină și interzise în UE, pot expune consumatorii europeni, inclusiv pe români, la riscuri pentru sănătate care nu se vor manifesta imediat, ci se vor acumula în timp, spun țările care nu sunt de acord cu Acordul Mercosur, precum Franța.

În acest context, PSD, partid condus de Sorin Grindeanu, a transmis că decizia MAE ca România să voteze pentru Acordul UE-Mercosur este o „trădare a intereselor fermierilor români”. PSD nu a fost însă împotriva Acordului UE-Mercosur la modul general, ci doar a solicitat garanţii că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină. Iar ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a avertizat că acordul UE-Mercosur poate însemna falimentul fermierilor români.