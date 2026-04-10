Cine este Kirilo Budanov și cum contribuie la negocieri

Oficialul ucrainean a sugerat că o soluție pentru încheierea războiului ar putea fi realizată într-un timp relativ scurt.

„Toți înțeleg că războiul trebuie să se termine. De aceea negociază”, a afirmat Budanov. „Nu cred că va mai dura mult”.

Fost șef al serviciilor de informații militare ale Ucrainei din 2020 până în ianuarie 2026, Budanov a dobândit reputația unui strateg îndrăzneț, conducând uneori personal raiduri împotriva forțelor ruse. În prezent, ocupă funcția de șef al administrației prezidențiale, fiind una dintre cele mai importante voci în echipa de negociere a Ucrainei, alături de Statele Unite și Rusia.

De asemenea, el coordonează schimburile de prizonieri cu Rusia, care au permis returnarea a sute de cetățeni ucraineni.

Deși negocierile nu au adus încă rezultate concrete, Budanov s-a arătat optimist, afirmând că ambele părți sunt conștiente de necesitatea încetării conflictului, cel mai sângeros din Europa de la Al Doilea Război Mondial.

„În principiu, toată lumea înțelege acum limitele a ceea ce este acceptabil. Este un progres enorm”, a completat el. Totuși, a evitat să ofere detalii despre eventualele concesii teritoriale, subliniind că „nicio decizie finală nu a fost luată încă”.

Reacții economice și internaționale la posibila încheiere a războiului din Ucraina

Anunțurile privind posibila apropiere de un acord au avut ecouri și pe piețele financiare. Obligațiunile în dolari ale Ucrainei au înregistrat o creștere semnificativă, atingând cel mai ridicat nivel din ultima lună, iar piețele de bani europene au ajustat în scădere prognozele privind majorările de dobândă ale Băncii Centrale Europene.

Euro a înregistrat, de asemenea, o creștere, atingând un nou maxim al zilei, la 1,1711 dolari.

„Încheierea războiului în Ucraina ar reprezenta un impuls pozitiv pentru euro și ar oferi un sprijin suplimentar monedei unice”, a declarat Roberto Cobo Garcia, șeful strategiei valutare G-10 la BBVA din Madrid.

Provocările procesului de negociere între Ucraina și Rusia

În ciuda optimismului lui Budanov, surse apropiate Kremlinului au declarat că progresul în discuții este limitat, în mare parte din cauza divergențelor privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. Potrivit acestora, este necesar un acord mai amplu care să implice nu doar Moscova și Kievul, ci și SUA și Europa, ale căror lideri nu sunt încă pe deplin aliniați cu privire la încheierea conflictului.

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat recent o încetare a operațiunilor militare între 11 și 12 aprilie pentru a marca Paștele Ortodox. Ucraina, la rândul său, a anunțat că va răspunde în mod similar.

Rolul Statelor Unite în medierea conflictului din Ucraina

Kirilo Budanov a subliniat importanța implicării administrației președintelui american Donald Trump în procesul de mediere și a anunțat o posibilă vizită la Kiev a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner în săptămâna următoare. Aceasta ar fi prima vizită a unei delegații americane de la începutul războiului.

„Așteptăm clarificări din partea SUA cu privire la garanțiile de securitate necesare pentru a preveni viitoare agresiuni rusești”, a explicat el.

Condițiile economice și militare ale celor două părți

Ucraina continuă să depindă masiv de ajutorul financiar și militar al aliaților săi internaționali, în special al Uniunii Europene, riscând să rămână fără fonduri în următoarele două luni dacă finanțările promise nu vor fi deblocate. În acest moment, Ucraina așteaptă prima tranșă dintr-un pachet de sprijin de 90 de miliarde de euro din partea UE, blocată de veto-ul premierului maghiar Viktor Orban.

De cealaltă parte, economia Rusiei resimte din ce în ce mai puternic impactul sancțiunilor occidentale și al cheltuielilor militare crescute, care au dus la un deficit bugetar masiv. Totuși, prețurile ridicate ale petrolului, alimentate de conflictul dintre SUA și Iran, au oferit o gură de aer economiei ruse, deși Budanov crede că acest avantaj ar putea fi de scurtă durată, având în vedere semnele de detensionare din Orientul Mijlociu.

În ceea ce privește resursele umane, Budanov a recunoscut că Rusia dispune de un potențial de mobilizare de 23,5 milioane de persoane, conform unui raport din 2025.

„Nu, nu au probleme cu forța militară – și nu vor avea în următorii ani”, a spus el. Cu toate acestea, superioritatea numerică a Rusiei nu s-a tradus prin câștiguri semnificative pe câmpul de luptă, Ucraina apelând la inovații în războiul cu drone pentru a-și echilibra șansele.

Dacă negocierile eșuează, Budanov a fost direct: „Credeți că există vreo baghetă magică? Există doar două opțiuni – război sau pace. Nu doar continuarea războiului, ci continuarea negocierilor. Dacă vor fi de acord cu asta – pentru că e posibil să nu fie”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE