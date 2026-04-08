UPDATE: Lista completă a celor 10 condiții pentru pace trimise de Iran

  • Organizarea tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz în coordonare cu Forțele Armate Iraniene, conferind Iranului o poziție economică și geopolitică privilegiată.
  • Încheierea războiului împotriva tuturor componentelor Axei Rezistenței, ceea ce înseamnă o înfrângere istorică pentru agresiunea israeliană.
  • Retragerea forțelor de luptă americane din toate bazele și punctele de desfășurare din regiune.
  • Stabilirea unui protocol pentru trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, care să asigure controlul iranian în conformitate cu acordul.
  • Plata integrală a despăgubirilor către Iran pe baza estimărilor specificate.
  • Ridicarea tuturor sancțiunilor primare și secundare, precum și a deciziilor Consiliului Guvernatorilor AIEA și ale Consiliului de Securitate al ONU.
  • Deblocarea tuturor fondurilor și activelor iraniene înghețate în străinătate.
  • Consacrarea tuturor acestor prevederi într-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al ONU, transformând-o în drept internațional obligatoriu.
  • (Implicit) Angajamentul față de principiul finalizării detaliilor în negocierile de încheiere fără a pune capăt războiului înainte de asigurarea drepturilor.
  • (De asemenea, implicit) Menținerea unității naționale și continuarea sărbătorilor victoriei în perioada de negociere pentru a asigura sprijinul publicului și al elitei pentru acest proces național.

    Planul de pace propus de Iran

    După aproape un an de negocieri tensionate între administrația Trump și Iran, legate de programul nuclear al Teheranului, diferențele majore de viziune și concesii au împiedicat semnarea unui acord. Totuși, marți seara, fostul președinte Donald Trump a anunțat că suspendă planurile de intensificare a atacurilor asupra Iranului, menționând că a primit o propunere de armistițiu „viabil”.

    Detaliile acestui plan urmează să fie discutate la Islamabad, unde premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a invitat delegațiile ambelor părți la negocieri programate pentru vineri, 10 aprilie.

    Cu toate acestea, televiziunea de stat iraniană a proclamat deja o victorie diplomatică, difuzând mesaje precum „Trump acceptă termenii Iranului pentru încheierea războiului”.

    Lista celor 10 puncte publicate de presa de stat include o serie de condiții pe care SUA le-au respins în trecut. Potrivit presei de stat iraniene, planul impune:

    • Ridicarea tuturor sancțiunilor primare și secundare impuse Iranului;
    • Recunoașterea controlului iranian asupra Strâmtorii Ormuz;
    • Retragerea forțelor militare americane din Orientul Mijlociu;
    • Încetarea atacurilor asupra Iranului și a aliaților săi;
    • Deblocarea activelor iraniene înghețate;
    • Adoptarea unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU care să facă acordul obligatoriu.

    Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a declarat că „adoptarea unei astfel de rezoluții va face ca toate aceste acorduri să devină obligatorii în dreptul internațional și va constitui o victorie diplomatică semnificativă pentru națiunea iraniană“.

    Probleme-cheie în negocieri

    Un punct deosebit de controversat este cererea Iranului de a avea control asupra Strâmtorii Ormuz, o rută strategică prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial. Această zonă a fost blocată de la izbucnirea conflictului, acum cinci săptămâni.

    Înainte de conflict, Iranul nu exercita control asupra strâmtorii, ceea ce ridică semne de întrebare despre fezabilitatea unei astfel de cerințe. Potrivit unor surse, Iranul ar intenționa să impună o taxă de tranzit de aproximativ 2 milioane de dolari pentru fiecare navă care traversează strâmtoarea, urmând să folosească aceste venituri pentru reconstrucția țării după atacurile recente ale SUA și Israel.

    Senatorul democrat Chris Murphy a criticat ferm această idee, declarând pentru CNN: „Cine știe dacă toate acestea sunt adevărate, dar dacă acest acord oferă Iranului dreptul de a controla strâmtoarea, ar fi catastrofal pentru întreaga lume“.

    În ciuda acestor tensiuni, analiștii internaționali consideră că propunerile Iranului sunt mai degrabă un punct de plecare pentru negocieri decât condiții finale. Experții și analiștii au sugerat că este puțin probabil ca cererile Iranului să fie acceptate de SUA, ci mai degrabă vor forma baza discuțiilor.

    Trump a anunțat un armistițiu de două săptămâni cu Iranul, sub condiția deblocării Strâmtorii Ormuz

    Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că a convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni cu Iranul, cu mai puțin de două ore înainte de expirarea termenului-imită pe care îl dăduse Teheranului pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, sub amenințarea unor atacuri pe scară largă asupra infrastructurii sale civile.

    Trump a declarat că acordul este condiționat de acceptul Iranului de a suspenda blocada asupra aprovizionării cu petrol și gaze prin strâmtoare.

    „Acesta va fi un ARMISTIȚIU reciproc!”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social. „Motivul pentru care facem acest lucru este că am îndeplinit și am depășit deja toate obiectivele militare și suntem foarte aproape de un acord definitiv privind PACE pe termen lung cu Iranul și PACE în Orientul Mijlociu”.

    Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a revendicat victoria după anunţarea armistiţiului cu Iranul, atribuind-o preşedintelui Donald Trump şi extraordinarei armate americane. „Nu subestimaţi niciodată capacitatea preşedintelui Trump de a promova cu succes interesele Americii şi de a media pacea. Aceasta este o victorie pentru Statele Unite, realizată de preşedintele Trump şi de armata noastră extraordinară”, a afirmat Leavitt, într-o postare pe X.

    Karoline Leavitt a subliniat că președintele Donald Trump a spus încă de la început că „Operaţiunea Epic Fury” va dura între patru şi şase săptămâni, adăugând că SUA „şi-au atins şi depăşit obiectivele militare de bază în 38 de zile”.

    După anunțul armistițiului, prețul țițeiului a scăzut, iar bursele internaționale au reacționat pozitiv. Conflictul din Orientul Mijlociu a provocat peste 5.000 de victime în mai mult de zece țări, inclusiv peste 1.600 de civili în Iran, potrivit datelor oficiale și organizațiilor pentru drepturile omului.

