Remaniere majoră în Ucraina

„Acum, Ucraina trebuie să se concentreze mai mult pe problemele de securitate, pe dezvoltarea Forțelor de Apărare și Securitate ale Ucrainei, precum și pe calea diplomatică în negocieri, iar Cabinetul Prezidențial va servi în principal pentru a îndeplini astfel de sarcini”, a declarat Zelenski.

Această mișcare vine în urma unei remanieri majore care a dus la demiterea lui Andrii Iermak, șeful de stat major al lui Zelenski, la sfârșitul lunii noiembrie. Schimbarea a avut loc în contextul celui mai mare scandal de corupție din Ucraina, semnalând o schimbare în dinamica conducerii.

Cine este Kirilo Budanov

Generalul-locotenent Budanov, în vârstă de 39 de ani, conduce serviciile de informații militare ale Ucrainei (HUR) din 2020. Sub conducerea sa, HUR a devenit o forță formidabilă în timpul invaziei la scară largă a Rusiei.

Șeful serviciilor de informații a devenit un nume cunoscut în Ucraina, în timp ce agenția sa este considerată una dintre cele mai competente instituții din țară.

O sursă din cadrul Biroului Președintelui a declarat pentru Kyiv Independent că alegerea finală a președintelui va semnala dacă accentul său se pune pe afacerile interne, diplomație sau câmpul de luptă.

Deși nu a fost încă numit oficial, Zelenski l-a însărcinat deja pe Budanov cu actualizarea și prezentarea fundamentelor strategice pentru apărarea Ucrainei și a următorilor pași. Legislatorii și experții susțin că nu este atât de important cine devine noul șef al Biroului Președintelui, ci influența sa viitoare.

Predecesorul lui Budanov, Iermak, a acumulat o putere fără precedent în cadrul guvernului ucrainean.

Mass-media a relatat că șeful spionajului a fost pe punctul de a fi demis de mai multe ori, Ierrmak încercând să-l dea afară ca parte a unui efort mai amplu de a elimina oficialii populari din cercul apropiat al lui Zelenski.

Budanov, mai popular decât Zelenski, în cazul unor alegeri

„(Budanov) va trebui să-și construiască propriul sistem, propria sa verticală a puterii. Cred că va fi un stil diferit de conducere”, a declarat un parlamentar din partidul Slujitorul Poporului al lui Zelenski, care a vorbit cu Kyiv Independent sub condiția anonimatului.

Aceștia au descris alegerea ca fiind o mișcare politică inteligentă din partea lui Zelenski, deși ar putea, în cele din urmă, să dăuneze reputației lui Budanov.

Deși Budanov nu a anunțat niciodată planuri de a urma o carieră politică, el apare în mod regulat în sondajele de opinie și se numără printre principalii candidați la președinție, fiind în spatele lui Zelenski și al ambasadorului Ucrainei în Marea Britanie, Valerii Zalujnîi.

Conform unui sondaj recent realizat de Socis, într-un tur ipotetic de scrutin între Zelenski și Budanov, acesta din urmă l-ar învinge pe Zelenski cu 56% din voturi față de 44%.